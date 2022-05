El TS reitera que no es obligatorio indicar el importe de la indemnización en la carta de despido objetivo

May 5, 2022

El Tribunal Supremo ha vuelto a reiterar que no es obligatorio para la empresa indicar el importe de la indemnizaci贸n en la carta de despido objetivo. No constituye un defecto formal la falta de expresi贸n de la cuant铆a indemnizatoria por extinci贸n del contrato (sent. del TS de 9 de marzo de 2022, aplica la doctrina recogida en la STS de 13 de marzo de 2012).

En el caso concreto enjuiciado, se trata de un despido por causas objetivas en el que no se pone a disposici贸n del trabajador la indemnizaci贸n por falta de liquidez.

El art. 53.1 del ET al referirse a los requisitos para adoptar la medida extintiva del art. 52, dispone varias exigencias: carta de extinci贸n, puesta disposici贸n de la indemnizaci贸n legal y preaviso. Respecto de la carta de extinci贸n, tan solo refiere que en ella se exprese la causa.

Distinto de la carta, razona el TS, es la exigencia de que el empleador ponga a disposici贸n del trabajador, en simultaneidad con la comunicaci贸n de las causas de la extinci贸n, la indemnizaci贸n de 20 d铆as, obligaci贸n que, al acompa帽ar a la comunicaci贸n escrita, no precisa que deba recogerse necesariamente en ella.

