–

De parte de SAS Madrid May 21, 2021 69 puntos de vista

ALICANTE (EP/AP). La Secci贸n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Alicante y ha revocado la sentencia que reconoc铆a a una conserje interina durante m谩s de 12 a帽os de forma ininterrumpida la condici贸n de empleada p煤blica fija con similares derechos a los funcionarios de carrera.

La Sala considera que no puede aplicarse a este caso, como hizo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n煤mero 8 en primera instancia, la sentencia dictada el 19 marzo de 2020 por el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), pues no concurre una sucesi贸n de contrataciones temporales sino una 煤nica relaci贸n laboral prolongada en el tiempo, seg煤n ha informado el TSJCV.

As铆 lo ha establecido ya el Tribunal Supremo, concretamente su Secci贸n Cuarta de lo Contencioso, que en una sentencia de 28 de mayo de 2020 vincul贸 la aplicaci贸n de esa sentencia del TJUE a supuestos de sucesivos contratos o relaciones temporales de duraci贸n determinada.

En el caso ahora analizado, la trabajadora ocup贸 durante m谩s de doce a帽os de forma ininterrumpida una plaza de conserje municipal que el Ayuntamiento no incluy贸 en una Oferta de Empleo P煤bico hasta finales de 2018. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Alicante estim贸 en su d铆a un recurso de interina y dictamin贸 que la medida sancionadora a la Administraci贸n “m谩s acorde y equilibrada” por ese abuso de la contrataci贸n temporal era declarar a la trabajadora fija y reconocer su derecho a permanecer en su puesto en condiciones equiparables a los funcionarios de carrera de su categor铆a.

Sin embargo, la Secci贸n Segunda del TSJCV, en una sentencia notificada este mi茅rcoles que puede ser recurrida en casaci贸n ante el Supremo, discrepa de esa conclusi贸n jur铆dica porque entiende que no cuenta “con un respaldo f谩ctico, normativo o jurisprudencial lo suficientemente s贸lido” dado que en este caso el fallo de primera instancia “obvia” “no s贸lo que no nos hallamos ante una sucesi贸n de contrataciones cuanto ante una 煤nica provisi贸n ciertamente prolongada en el tiempo, mas no concatenada”.

Lo cierto es que, hasta la fecha, se han conocido diversos pronunciamientos con resultados diferentes respecto a otros empleados municipales que se encontraban en la misma situaci贸n. Cuando menos, ese es el argumento que ha venido utilizando hasta ahora el equipo de gobierno (PP y Cs) para recurrir los fallos dictados en primera instancia a la espera de que se unificase doctrina.

Enlace relacionado AlicantePlaza.es (19/05/2021).