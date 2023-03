–

El projecte Val猫ncia Resort Integrat de Moncofa (la Plana Baixa) es tracta d鈥檜n complex tur铆stic de luxe plantejat des de la perspectiva de la salut i el benestar. Busca atraure poblaci贸 de la tercera edat, principalment, persones jubilades amb un poder adquisitiu alt. El Val猫ncia Resort contempla al莽ar un hotel balneari amb 290 suites, dos balnearis de talassoter脿pia que oferirien serveis com la fisioter脿pia o la hidroter脿pia, dos centres biom猫dics (un d鈥檈lls de rehabilitaci贸 cel路lular), nou edificis d鈥檃partaments de nou plantes amb habitacions de luxe i una 脿rea d鈥檌nfraestructures, serveis i manteniment del Val猫ncia Resort. En total, ocuparia un espai de 161.250 metres quadrats. El projecte tamb茅 planteja la creaci贸 d鈥櫭爉plies cal莽ades de connexi贸 amb les poblacions properes com Xilxes.

El promotor del complex, l鈥檈mpresari local Te贸filo D铆ez Caballero, assegura que el projecte contribuiria a la creaci贸 de 747 llocs de treball directes i altres 750 d鈥檌ndirectes, entre els quals destaquen els relacionats amb el sector sanitari i amb serveis que requereixen una alta qualificaci贸. Per exemple, infermeria, psicoter脿pia, fisioter脿pia, biomedicina o medicina. Tamb茅 predominen els treballs propis del sector tur铆stic, com l鈥檋ostaleria, manteniment, neteja o administraci贸.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i algunes formacions pol铆tiques, posen en dubte aquestes xifres i denuncien l鈥檌mpacte que tindr脿 el complex per al territori. 鈥淒ubte molt que aquestes ofertes generen una plena ocupaci贸, perqu猫 s贸n treballs que requereixen una alta qualificaci贸 en idiomes, i de segur que es far脿 mitjan莽ant un concurs鈥, exposa Rafa Segarra, regidor de Podem a Moncofa. Per la seua part, Vicent Leon茅s, militant de COS-la Plana que ha treballat durant molts anys al sector tur铆stic, adverteix de la precaritzaci贸 del sector i posa de manifest la seua estacionalitat: 鈥淓ls que treballem ac铆 sabem que s贸n salaris de subsist猫ncia鈥. Leon茅s tamb茅 emfatitza en qu猫 cal una perspectiva de g猫nere i antiracista dins del mateix sector perqu猫, en efecte, 鈥渓a majoria s贸n dones estrangeres鈥, afirma.

L鈥檈mpresa que est脿 darrere del projecte 茅s Residential Golf & Spa Valencia (RGSV). Es va constituir en el 2003 amb l鈥檕bjectiu espec铆fic de promoure a Moncofa el Val猫ncia Resort Integrat. 脡s en aquest mateix any quan D铆ez Caballero compra els terrenys 鈥攁ntics camps de tarongers鈥 i presenta el projecte. Amb l鈥檈sclat de la crisi financera de 2008, el complex queda completament aturat, per貌 D铆ez Caballero busca un subterfugi per poder tirar-lo endavant. Sol路licita al govern valenci脿 la qualificaci贸 d鈥橝ctuaci贸 Territorial Estrat猫gica (ATE), segons la qual es declararia com a projecte de 鈥渞ellev脿ncia supramunicipal鈥 i permetria accelerar els tr脿mits per a la seua posada en marxa.

No obstant aix貌, el 2012, la Conselleria d鈥橧nfraestructures, Territori i Medi Ambient va desestimar la sol路licitud i no li va concedir la catalogaci贸 d鈥橝TE. Les raons: la 鈥渟ingularitat del projecte鈥 i la manca de finan莽ament que permetera una r脿pida execuci贸. Al llarg dels anys, per貌, l鈥檈mpresari va continuar presentant recursos que acabaven desestimant-se, principalment, pels seg眉ents motius: els terrenys afectats presenten diversos problemes ambientals i territorials 鈥攑el risc per inundaci贸鈥 i paisatg铆stics 鈥攑er ubicar-se de manera adjacent a diverses infraestructures com la l铆nia d鈥橝VE i l鈥橝P-7)鈥 i, de nou, per la falta de finan莽ament. Cal destacar que el projecte es va pensar, tamb茅, com a un entorn residencial integrat amb fins a quatre camps de golf que es projectaven en diversos municipis de la Plana Baixa, com el mateix camp de golf i complex residencial de 8.000 habitatges impulsat per ACS a Moncofa o el PAI del Golf de Nules 鈥攁rxivat definitivament en 2019鈥; juntament amb noves instal路lacions n脿utiques.

Els successius canvis en mat猫ria d鈥檜rbanisme paralitzaren el projecte durant un temps. La reforma m茅s important va tindre lloc amb el govern del Bot脿nic (PSPV, Comprom铆s i Podem). Va consistir en un canvi en la denominaci贸 de l鈥橝TE, ara anomenada PIES (Projecte d鈥橧nversi贸 Estrat猫gica Sostenible), que Rafa Segarra qualifica de 鈥渕茅s flexible鈥. Per aquesta ra贸, D铆ez Caballero sol路licita en el 2020 que el Val猫ncia Resort es reconega com a PIES. Llavors, s鈥檋avia aliat amb una empresa internacional, Goco Hospitality, per a buscar inversions per al complex.



Sense acord entre conselleries

La resposta de les diferents conselleries a la tramitaci贸 com a PIES ha estat molt dispar. D鈥檜na banda, l鈥檃ny 2021, el departament de Turisme va emetre un informe favorable perqu猫 el projecte poguera obtenir la qualificaci贸 de PIES. D鈥檃ltra, ara 茅s la Conselleria de Pol铆tica Territorial qui ha desestimat la proposta per diverses raons. Principalment, per la manca d鈥檃creditaci贸 de la viabilitat i sostenibilitat econ貌mica del projecte que justifique els recursos financers i per l鈥檃mena莽a territorial que suposa. Segons es llegeix en l鈥檌nforme de la Conselleria, 鈥渘o existeix cap comprom铆s en ferm que justifique que el promotor dispose dels recursos financers necessaris per a fer front a l鈥檃ctuaci贸鈥. Aix貌 significa que 鈥渘o pot executar el projecte de forma immediata鈥. El segon argument per desestimar-lo consisteix a manifestar que el Val猫ncia Resort amena莽aria 鈥渓鈥檈ntramat de la infraestructura verda regional en les seues connexions paral路leles a la costa鈥, on es troba el riu Belcaire. Tamb茅, respecte al paisatge, l鈥檌nforme recalca que el Val猫ncia Resort 鈥渟e situa en una zona d鈥檃fecci贸 visual de l鈥橝P-7鈥.

Tot i aix貌, 茅s la mateixa Conselleria de Pol铆tica Territorial la que proposa una nova localitzaci贸 per al projecte, l鈥檈ntorn de Borriana i Vila-real, argumentant que 鈥渁profitaria en major mesura les singularitats del territori perqu猫 compta en les seues proximitats amb l鈥橦ospital de la Plana, la ciutat esportiva del Vila-real CF, el port i altres instal路lacions鈥. Per a Paco Gonz谩lez, portaveu del Grup per a l鈥橢studi i Conservaci贸 dels Espais Naturals, el Val猫ncia Resort s鈥檈ngloba dins de la bombolla del boom immobiliari que li recorda, en certa manera, a Marina d鈥橭r: 鈥淓ren temps d鈥檈speculaci贸. Ara, s鈥檋an paralitzat tots aquests projectes, no per la transici贸 ecol貌gica, sin贸 perqu猫 no hi ha mercat. Estem patint els danys de tots aquells anys鈥. Tamb茅, posa de manifest l鈥檈xist猫ncia de pol铆tiques basades en el greenwashing i reivindica una nova estructuraci贸 del territori basada en la sostenibilitat, en parcs naturals agraris i en espais naturals.

Actualment, el Val猫ncia Resort es troba paralitzat despr茅s de la negativa de la Conselleria de Pol铆tica Territorial que, si haguera acceptat la tramitaci贸 com a PIES, el projecte faria un pas m茅s i arribaria ja al ple del Consell. 鈥溍塻 un moment molt cr铆tic perqu猫 el termini d鈥檃l路legacions ja s鈥檃caba鈥, afirma Segarra, qui veu 鈥渓luny鈥 el projecte, tenint en compte els criteris de la Conselleria.