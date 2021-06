–

El alem谩n Wilfried Stuckmann se帽al贸 en 2014 que no hab铆a informaci贸n en las p谩ginas oficiales sobre el horror vivido all铆 por los prisioneros republicanos. Siete a帽os despu茅s, se ha conseguido un homenaje a puerta cerrada y un panel informativo, aunque sigue ausente alguna referencia en las webs de reserva hotelera

Presos en el patio del campo de concentraci贸n de San Marcos de Le贸n

Wilfried Stuckmann prendi贸 la llama. Lo hizo con la gasolina de la sorpresa y la indignaci贸n del extranjero que con tanta frecuencia carece el espa帽ol. El principio de esta historia habr铆a que situarlo en las vacaciones de Semana Santa de un turista alem谩n en el mes de abril del a帽o 2014. Wilfried y su esposa recorr铆an la cornisa cant谩brica y decidieron pasar dos noches en San Marcos, el impresionante Parador Nacional de Le贸n. 驴Qu茅 es lo que sab铆an los Stuckmann de aquel lugar antes de llegar? Lo que hab铆an le铆do en la central de reservas Booking: la exaltante belleza renacentista del edificio, su concepci贸n original como convento, la decoraci贸n dotada de fastuosos muebles y tapices, y las habitaciones con wifi gratuita. Ni una sola menci贸n a lo que, una vez all铆, les despert贸 una profunda repulsa.

En su primer d铆a en la ciudad vieron las procesiones y, al caer la noche, tomaron una copa en la Plaza Mayor y se fueron a dormir. A la ma帽ana siguiente, visitaron el claustro del antiguo monasterio y leyeron la informaci贸n que se les proporcionaba sobre el edificio, como por ejemplo que en el siglo XVI, fue la prisi贸n en la que estuvo encarcelado el ilustre poeta espa帽ol Francisco de Quevedo. No fue hasta que rebuscaron m谩s, fij谩ndose como solo se fijan los visitantes ociosos, que en la parte de atr谩s del claustro encontraron unos carteles en los que se explicaba que aquello hab铆a sido un campo de concentraci贸n entre 1936 y 1940, durante la Guerra Civil espa帽ola y algo m谩s all谩.

鈥淣os quedamos en shock鈥, confes贸 en aquel momento a este diario, que cont贸 que su enfado ante la ausencia de un dato tan relevante como aquel en la plataforma de reservas, le movi贸 a escribir un comentario de queja. La sorpresa sigui贸 en aumento al comprobar que se rechazaba la publicaci贸n del comentario porque la pol铆tica de uso del sitio proh铆be dejar comentarios que hagan alusiones a las guerras. Stuckmann sigui贸 poniendo reclamaciones, pues asegur贸 que jam谩s se habr铆a alojado en un lugar donde se hubiera humillado y maltratado a personas de aquella manera, de haberlo sabido. La empresa prefiri贸 devolverle el dinero de su alojamiento antes que publicar sus palabras. El turista decidi贸 donar esos 396 euros a la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica (ARMH).

El Hostal de San Marcos de Le贸n estuvo cerrado durante tres a帽os y fue reabierto en diciembre de 2020 EFE/J.Casares

El peque帽o gesto de Wilfried hizo su historia grande y mucha m谩s gente, no los que van y vienen sino los que cada d铆a pisan el mismo suelo que se pis贸 hace ochenta a帽os, comenzaron a ver lo que estaba delante de sus narices: el Parador de Turismo de Le贸n hab铆a sido un campo de concentraci贸n y nada parec铆a recordarlo. Los que s铆 lo recordaban, se estaban muriendo, y a menudo callaban. Siete a帽os despu茅s, se ha instalado un panel explicativo que antes no exist铆a y se ha rendido homenaje a los presos de esos muros, con la presencia del m谩s longevo de ellos, Josep Sala, de 101 a帽os. No obstante, ni la p谩gina de Booking ni la de Paradores advierte a los viajeros que por all铆 pasaron alrededor de 20.000 presos republicanos y que entre 1.500 y 2.900 murieron por enfermedades, maltrato o asesinato.

Por otro lado, la placa que solicita la ARMH no es tal, sino el mencionado panel explicativo, que el presidente de la asociaci贸n, Emilio Silva, valora que es demasiado peque帽o y est谩 mal ubicado. 鈥淓sa placa es microsc贸pica y est谩 detr谩s de una puerta que est谩 cerrada, por lo que solo se visita si espec铆ficamente lo pide un cliente鈥, dice. Silva recuerda que Antonio Gamoneda escribi贸 un manifiesto para la recogida de firmas que se titulaba Una puerta para la memoria, 鈥減ero han puesto una puerta cerrada鈥, a帽ade. Tras esa puerta cerrada, est谩 tambi茅n la escultura formada por piedra de talco y una chapa de hierro que hasta ahora era el 煤nico recuerdo del campo de concentraci贸n. Forma parte del Museo de Le贸n y est谩 acompa帽ada del texto de Quevedo: 鈥淰ivo en conversaci贸n con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos鈥 y una dedicatoria a 鈥渜uienes sufrieron prisi贸n, tortura y muerte en San Marcos durante la Guerra Civil (1936-1939)鈥. Un homenaje que tampoco gusta a Emilio Silva, cuya asociaci贸n naci贸 en Le贸n, en Ponferrada: 鈥淣i dice qui茅nes sufrieron prisi贸n ni qui茅nes los reprimieron, y habla de Guerra Civil pero en Le贸n no hubo Guerra Civil鈥, como recordaba la periodista Olga Rodr铆guez en su intervenci贸n: 鈥淣o hubo Guerra Civil porque el golpe triunf贸 a pocas horas del inicio ni hubo bandos enfrentados. Se produjo una persecuci贸n sistem谩tica contra quienes pensaban de forma diferente a los franquistas, un plan estudiado para eliminar a quienes ten铆an unas ideas pol铆ticas determinadas y asesinadas por no apoyar el golpe鈥. Por todo eso, la ARMH va a realizar una queja ante Paradores para que el tabl贸n informativo se sit煤e en un lugar de paso, para que sea m谩s visible y que se incluya un p谩rrafo sobre el campo de concentraci贸n en la web oficial de este hotel de lujo.

Imagen en el que se aprecia el tama帽o y la colocaci贸n del panel explicativo colocado en el Parador de Le贸n al respecto de su uso durante la Guerra Civil como campo de concentraci贸n Olga Rodr铆guez

En este tiempo, Wilfried ha seguido las actividades de la ARMH y volvi贸 a saber que nada hab铆a cambiado en el Parador de Le贸n cuando elDiario.es se puso en contacto con 茅l en diciembre de 2020. En ese momento, dijo que estaba dispuesto a hacer otra donaci贸n para conseguir que se instalara la placa que la Asociaci贸n llevaba tiempo pidiendo, incluso con una recogida de firmas encabezada por literatos de alta fama. 鈥淪upe que el Parador iba a ser renovado y que se estaba intentando borrar el recuerdo de los cr铆menes fascistas鈥, explica a elDiario.es desde Berl铆n tras la celebraci贸n del homenaje .

鈥淓s una gran pena que el Parador no haga referencia oficial a su pasado鈥, dice Stuckmann al respecto de la ausencia de informaci贸n en la web de Paradores. En el acto de esta semana en San Marcos, en el que adem谩s de Josep Sala asisti贸 el poeta Antonio Gamoneda, el expresidente del Gobierno Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero, el director del Instituto Cervantes Luis Garc铆a Montero y los periodistas Olga Rodr铆guez y Carlos Hern谩ndez, hizo la presentaci贸n 脫scar L贸pez, presidente de Paradores. L贸pez dijo: 鈥淓n Paradores no ocultamos la historia鈥. Que se recoge la informaci贸n al respecto del campo de concentraci贸n en la web es una petici贸n que tambi茅n viene haciendo en este tiempo la ARMH. 鈥淣unca nos habr铆amos alojado en un lugar como ese, de haberlo sabido鈥, dice Wilfried. Hay informaci贸n que no es f谩cil de obtener, como dijo Carlos Hern谩ndez durante el homenaje, 鈥渓a historia de San Marcos es muy conocida en Le贸n pero muy desconocida en el resto de Espa帽a鈥, pero tampoco tan dif铆cil, pues Hern谩ndez es el autor del libro Los campos de concentraci贸n de Franco: Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas. Fueron m谩s de 300.

En su presentaci贸n, que fue seguida por los medios por streaming ya que se realiz贸 煤nicamente para un peque帽o grupo de invitados, 脫scar L贸pez habl贸 de que aquel era 鈥渦n acto para reconocer a las personas que sufrieron por lo que sufrieron鈥, en un edificio 鈥渜ue tiene mucha historia y por lo tanto no toda ella es positiva, evidentemente鈥. 鈥淗oy se dedica a cosas mucho m谩s positivas de las que se dedic贸 en el pasado鈥, a帽adi贸. Y se despidi贸 dedicando el acto 鈥渁 la memoria de Josep Sala y de los miles como 茅l que vivieron lo que vivieron en estas cuatro paredes鈥. Unos minutos despu茅s, en su intervenci贸n, Carlos Hern谩ndez pidi贸 a la gente que se aloja en el Parador que 鈥渄isfrute pero con memoria鈥 y que 鈥渘o se esconda nunca m谩s la historia, y mucho menos la historia de las v铆ctimas de lugares como este, debajo de la alfombra鈥.

Josep Sala, de 101 a帽os, superviviente del campo de concentraci贸n que el franquismo instal贸 en el convento de San Marcos y que hoy es el Parador de Le贸n. En la fotograf铆a posa delante del panel que al fin recoge la informaci贸n de lo que ocurri贸 all铆 durante la Guerra Civil EFE/J.Casares/POOL

Carlos Hern谩ndez califica el campo de San Marcos como uno de los m谩s 鈥渓etales y terribles鈥 de los 300 que existieron. Zapatero, en su intervenci贸n, le contest贸 diciendo que lamentaba que Espa帽a 鈥渘o reparase en que existieron cientos de campos de concentraci贸n鈥, con 鈥減ersonas que estuvieron presas, que fueron fusiladas o que simplemente desaparecieron鈥. Hern谩ndez, contundente en su intervenci贸n, indic贸 que hab铆a que 鈥渟acar del olvido una p谩gina ignorada en los libros de historia y los educativos y es que en Espa帽a hubo un sistema de campos de concentraci贸n, lo cual no es una definici贸n subjetiva, si no que as铆 lo llamaban las tropas franquistas y as铆 lo llamaba la dictadura cuando termin贸 la guerra鈥. Un sistema de campos y batallones por el que pasaron cerca de un mill贸n de prisioneros, en su mayor parte hombres. 鈥淗ubo exterminio selectivo, investigaci贸n a los prisioneros para que ninguno quedara sin purgar, explotaci贸n laboral para realizar trabajos forzados por toda Espa帽a鈥, a帽ade. San Marcos 鈥渆ra un sitio punitivo y reeducaci贸n, donde quer铆an lavarles el cerebro despu茅s de haberles derrotado en el campo de batalla鈥.

Wilfried Stuckmann est谩 aprendiendo espa帽ol y espera volver pronto de viaje. Ha seguido las reacciones a su peque帽a cruzada y tambi茅n los comentarios en Twitter de familiares de presos que han visibilizado las historias poco a poco olvidadas. 鈥淧or otro lado, sigo siendo de la opini贸n de que el Parador de Le贸n no deber铆a ser un hotel, sino exclusivamente un lugar de recuerdo鈥, se帽ala Stuckmann cuyo ojo est谩 entrenado no solo por la distancia sino tambi茅n por ser alem谩n. 鈥淧uede ser que en Alemania nos importe m谩s que en Espa帽a la revalorizaci贸n hist贸rica de los cr铆menes fascistas鈥, dice. 鈥淭al vez, pero tambi茅n en nuestro pa铆s vuelven a sonar voces retr贸gradas que trivializan los cr铆menes de los fascistas. Todos, en todos los pa铆ses del mundo, no debemos cejar en el empe帽o de mantener viva la memoria de los cr铆menes鈥, se帽ala.

