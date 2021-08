–

De parte de Anarquista.info August 9, 2021 62 puntos de vista

Llegamos a la mitad del 2021, un a帽o y medio desde que comenz贸 esta pandemia, tenemos que contar en estos d铆as m谩s de 100.000 muertes en Argentina. Hace poco m谩s de un a帽o, el 21 de junio de 2020, se hab铆a llegado al hito de los 1000 fallecimientos en todo el pa铆s. En los primeros cinco meses de este a帽o muri贸, en todo el mundo, m谩s gente de esta enfermedad que en todo el a帽o pasado. El virus necesitaba de tiempo para poder impactar con fuerza globalmente y los diques de contenci贸n que hasta ahora hab铆an servido para ralentizar el desarrollo de la enfermedad empezaron a mostrar sus grietas. Las estrategias por fuera de la vacunaci贸n son imperfectas y destinadas a ser menos efectivas con el tiempo, claro ejemplo es como las estaciones afectan las oleadas de contagios, no por una problem谩tica intr铆nseca del virus con los diferentes climas sino porque las personas se re煤nen en espacios abiertos o cerrados dependiendo de la temperatura, con lo que se previene o facilita el contagio.

Si bien el presente es bastante m谩s dram谩tico que a esta altura hace un a帽o el panorama hacia adelante es un poco m谩s auspicioso, queda claro que m谩s all谩 de que todav铆a existen varios baches a evitar existe una salida en el horizonte. El costo, sin embargo, es irreparable. Lo podemos ver en lo que se llama 鈥渆xceso de muertes鈥, esto es el n煤mero de muertes que est谩n por encima del promedio esperable para un periodo de tiempo en una poblaci贸n. Es un dato importante ya que estas muertes son 鈥減or todas las causas鈥, es decir que se puede medir con mayor precisi贸n el impacto de la pandemia en otras 谩reas o analizar el sub-conteo de fallecimientos.

Este tipo de datos tardan en estar disponibles y requieren un proceso aceitado de reporte y digitalizaci贸n, los primeros a los que pudimos tener acceso en el pa铆s fueron los de C贸rdoba, donde comparando con el per铆odo de 2015-2019 hubo un exceso de mortalidad del 8,6%. Pero, si el corte lo hacemos el 11 de marzo de 2020 el numero esta por encima del 12%. Durante el pico que se dio en octubre del a帽o pasado hubo un 94% m谩s de muertes que lo esperado1. En la Pcia. De Buenos Aires por su parte el exceso de mortalidad fue del 12% durante el 2020. Se ve claramente c贸mo a partir de junio del a帽o pasado la mortalidad fue en aumento por encima de la media hasta terminar el pico en agosto2.

En la Argentina como un todo durante el 2020 hubo un exceso de mortalidad del 10,6%, lo que corresponde a 36.306 muertes en exceso. Durante los primeros meses las muertes por todas las causas estuvieron un 7,9% por debajo de las esperadas hasta que en los 煤ltimos seis meses del a帽o las muertes se ubicaron un 25,6% por encima鈦3. Recordemos que en lo que va del 2021 murieron ya m谩s personas a causa de Covid-19 que el a帽o pasado.

Un poco mas arriba y para tomar otros ejemplos vemos la situaci贸n lastimosa que atraviesa M茅xico donde el exceso de muertes en 2020 y los primeros meses de 2021 exceden las 490.000 personas鈦4, mas del doble del n煤mero oficial de muertes adjudicadas al Covid-19 (235.000 en este momento). En el caso de EEUU desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021 las muertes fueron un 21% m谩s altas que lo normal. Murieron m谩s de 574.000 personas que en un a帽o normal en ese pa铆s.

驴D贸nde habr谩n quedado los personajes que gustaban en nombrar las muertes de otras causas para intentar tapar la realidad?

Vacunas

Pocos d铆as antes de que la Argentina llegue a las 1000 muertes escrib铆amos en este peri贸dico sobre que significa ser 鈥淚nmunes鈥濃仩5 y cuales eran los peligros de pensar en la inmunidad de grupo dando rienda suelta a los contagios como algunos pol铆ticos propon铆an. Tambi茅n mencion谩bamos que la idea de la inmunidad de grupo esta 铆ntimamente relacionada con la vacunaci贸n y que todav铆a faltaban meses o incluso a帽os para tener una vacuna efectiva.

Seis meses despu茅s se colocar铆a la primer vacuna contra el Covid-19 en el mundo. Al momento de escribir esa nota la evidencia apuntaba a que esto podia ser una realidad, pero todav铆a estaba en duda cuantos proyectos resultar铆an exitosos y si la producci贸n podr铆a escalarse a miles de millones de dosis. Al d铆a de hoy se han aplicado mas de 4000 millones de dosis en el mundo.

Parad贸jicamente el que aparezcan las vacunas llev贸 a instalar la idea de que todo fue 鈥渄emasiado r谩pido鈥, esta frase se instal贸 desde grupos y medios, puede sonar como un pensamiento original pero la idea de que un desarrollo sobre el que generalmente se desconoce sea r谩pido o lento es producto de grupos con agendas determinadas.

Para darle un poco de cr茅dito a la idea quiz谩s seria necesario entender 鈥減orque鈥 fue tan r谩pido este proceso. Las respuestas son simples y seguramente quien lee este peri贸dico ya sin necesidad de mucha mas informaci贸n tenga una idea bastante acertada de al menos una. Guita. Plata. Capital. Miles de millones de d贸lares invertidos, cientos de proyectos financiados, muchas inversiones que fueron a perdida y otras donde el riesgo era igual de alto que tuvieron 茅xito.

Este nivel de financiamiento permiti贸 llevar adelante diferentes ensayos en paralelo y al mismo tiempo que se comience a producir vacunas sabiendo que pod铆an y fueron a perdida si no lograban la efectividad que se buscaba. El capital claro que no es todo, podr铆amos decir que tuvimos suerte ya que el SARS-CoV-2 es parte de una familia bastante estudiada que anteriormente hab铆a provocado enfermedades como el SARS y MERS, por lo que ya exist铆a un cuerpo de conocimientos bastante grande a su alrededor.

La otra parte fundamental fueron las cientos de miles de personas que se presentaron como voluntarias para las diferentes fases de los ensayos cl铆nicos, y claro esta la pandemia en s铆 misma. Porque los ensayos b谩sicamente son separar a dos grupos de voluntarios, inyectar en uno de estos la vacuna y en el otro un placebo. Para saber si esta vacuna es efectiva es necesario esperar a ver cuantas personas se contagian de cada grupo y como responden a la enfermedad. Al haber una circulaci贸n tan grande del virus en los pa铆ses donde se hicieron los ensayos el proceso para obtener estos resultados fue bastante r谩pido.

Poblaci贸n Inmune

Como mencionamos en una nota anterior6 la inmunidad de grupo se logra con cierto porcentaje de poblaci贸n inmune a una enfermedad, este porcentaje varia dependiendo de la tasa de reproducci贸n del virus, mientras mas f谩cil es el contagio mayor el porcentaje necesario. Es importante no confundir poblaci贸n inmune con poblaci贸n vacunada, si bien estos dos conceptos est谩n relacionados no significan lo mismo. Las vacunas tienen un cierto porcentaje de efectividad en prevenir s铆ntomas, a su vez al evitar una mayor carga viral tambi茅n de bajar la posibilidad de contagiar a otros7. Pero la efectividad en ninguno de estos dos aspectos es perfecta (mucho menos estando en el medio de una pandemia), entonces si entendemos que es necesario tener un 70% de poblaci贸n inmune eso significa que hace falta m谩s de un 70% de poblaci贸n vacunada. Lo m谩s probable es que esto no se logre, al menos no en el mediano plazo.

Hay varios motivos para pensar en esto, uno es la inequidad en el acceso global a las vacunas, los pa铆ses del primer mundo acapararon un recurso escaso y en muchos casos inaccesible para pa铆ses pobres. Esto produjo que en muchos lugares la vacunaci贸n haya comenzado tarde y con pocas dosis, dando tiempo a que las diferentes variantes del virus aceleren los contagios.

Parece ser que la idea de erradicar la enfermedad quedo descartada, todos entienden que mientras existan regiones donde el virus corra libremente las probabilidades de que existan mutaciones que atenten contra la inmunidad conseguida es una realidad, pero se prioriz贸 lo propio para luego por medio de donaciones intentar tirar un hueso a aquellas regiones que no tienen posibilidades por fuera de esa estrategia.

En EEUU un 58% de la poblaci贸n recibi贸 al menos una dosis, en el Reino Unido un 70,4%, en Canada un 71,7%. N煤meros que est谩n muy por encima de por ejemplo Bolivia con un 24,9%, Peru un 24,1%, M茅xico 36%, India 26,3% o Ecuador con un 49,7%. Un poco mejor est谩n Argentina con un 55,1% y Brazil con un 55%, pero la gran diferencia entre estos dos grupos se da en el esquema completo, ahi es marcada la desigualdad en el acceso a las dosis, mientras los porcentajes de las segundas dosis en los pa铆ses ricos est谩n bastante cercanos a los n煤meros mencionados cuando vemos los pa铆ses del segundo grupo la diferencia es significativa. Casos aparte en Sudam茅rica son Chile que logro estar por encima del 70% con las segundas dosis solo un poco m谩s abajo y Uruguay con resultados parecidos.

Otro motivo es que incluso en los pa铆ses que tienen acceso a las vacunas llegan a un techo, si bien este cachetazo de realidad que es el SARS-CoV-2 les mostr贸 a estos pa铆ses un poco de la realidad que viven los m谩s pobres no parece haber sido suficiente, es dentro de estas poblaciones que siempre tuvieron recursos y acceso a la salud donde mayor entrada tienen las ideas anti-vacunas.

Habr铆a que tener en cuenta, tambi茅n, el comportamiento humano en la ecuaci贸n, en muchos lugares donde los casos bajaron las medidas no farmacol贸gicas para la prevenci贸n se abandonaron directamente. La vacunaci贸n es importante pero no suficiente. Vamos a tener que seguir 鈥渋mitando鈥 cierto porcentaje de esa inmunidad de grupo necesaria, cortando las v铆as de transmisi贸n para alcanzar ese 10% o 20% restante, ahi estar铆a nuestra capacidad de decidir que hacer en los pr贸ximos meses. Mantener ciertas pr谩cticas de distanciamiento f铆sico seguramente sea necesario hasta que los porcentajes aumenten. Sobre todo si tenemos que hablar del esquema completo de la vacunaci贸n.

El Futuro

La evoluci贸n no tiene ning煤n prop贸sito, lo 煤nico que produce son resultados. Los humanos y todo organismo vivo en este planeta es producto del caos, del error, de peque帽as mutaciones gen茅ticas que a lo largo del tiempo mostraron tener 茅xito. Aunque los virus no est茅n t茅cnicamente 鈥渧ivos鈥 atraviesan el mismo proceso. Al replicarse dentro de nuestro organismo se producen errores, en muchos casos estos son perjudiciales para s铆 mismos pero en otros les da cierta ventaja. Una vez que esa ventaja es significativa esa variante puede convertirse en predominante.

Podemos entender entonces que la selecci贸n natural va a premiar a la variante que sea m谩s contagiosa, pensemos el caso hipot茅tico donde el virus mutara de forma tal que los s铆ntomas apareciesen mucho m谩s r谩pido y fuesen m谩s agresivos, esa variante no tendr铆a posibilidad de ser dominante ya que las mismas din谩micas sociales con respecto a las personas enfermas evitar铆an los contagios. Mientras m谩s tiempo tardan en mostrarse los s铆ntomas y mas leves son en los primeros d铆as m谩s f谩cil contagiar a otras personas, la variante que logre eso es que la ganadora.

Una de las variantes que consigui贸 tener nombre propio es la Delta, al ser m谩s contagiosa su desarrollo entre la poblaci贸n no vacunada (incluyendo a los menores de 18) va a ser m谩s r谩pido que otras variantes. Esto no quiere decir que las personas vacunadas no se van a ver afectadas, sino que van a presentar s铆ntomas en menor medida. Las escalas de riesgo no cambian, una persona mayor, vacunada, con problemas de salud sigue teniendo un mayor riesgo a los aspectos m谩s crudos de la enfermedad que una persona joven y en buen estado, por mas que no este vacunada.

Nadie sabe que va a pasar, todo indica que esta enfermedad podr铆a convertirse en end茅mica, con suerte la variante que logre ser predominante en el futuro sea la menos peligrosa, pero mientras existan sectores de personas sin inmunidad el virus va a encontrar un lugar para poder desarrollarse y el azar podr铆a provocar nuevas mutaciones que consigan eludir la inmunidad conseguida. Lo absurdo es como en lugares donde existe el acceso a la vacunaci贸n las campa帽as de desinformaci贸n han logrado hacer dudar a personas de elegir vacunarse, no solo por medio de las redes sociales como estamos acostumbrados sino en los medios masivos de comunicaci贸n. Se ve claramente como los medios 鈥渃onservadores鈥, para no decir de derecha, tanto en EEUU como Europa, han elegido usar las vidas de las personas como moneda de cambio en sus peleas ideol贸gicas, lo que antes era una campa帽a contra los barbijos ahora lo es contra las vacunas. Por casa no estamos mejor, los titulares alarmantes, las falsedades, las formas de mentir con estad铆sticas que han llevado adelante los medios argentinos alineados contra el gobierno tienen un costo. A efectos pr谩ctico da igual si alguien no se vacuna porque es un anti-vacunas o porque tiene dudas debido a la informaci贸n que consume, los resultados son los mismos y las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas.

Durante el 2020 cuando al hablar con alg煤n cercano le dec铆amos que con suerte a fines de 2021 o principios de 2022 la cosa iba a estar mas tranquila a algunas personas les parec铆a mucho tiempo pero era realmente un mensaje cargado de esperanza porque el que vivimos lamentablemente es uno de los 鈥渕ejores鈥 de los futuros posibles. Si bien esto puede sonar alegre en realidad es bastante triste, que el mejor futuro sea este habla de lo terrible que es el orden social actual, de la cantidad de vidas que son arrebatadas demasiado pronto por los juegos politicos, por la econom铆a, por las reglas de un mundo contra el que no supimos o decidimos no pelear. Lo posible es solo consecuencia de estas superestructuras que limitan lo ideal, lo que realmente podr铆a estar a la altura de las circunstancias, donde la vida plena prime como un valor por encima de las miserias del Estado y el Capital.