–

De parte de ANRed March 9, 2023 349 puntos de vista

Marcelo Allasino, con m谩s de 40 piezas esc茅nicas, y director art铆stico del festival de teatro en Rafaela, desde su origen en 2005 hasta el 2015 (uno de los m谩s importantes festivales del interior del pa铆s), llega al teatro Anfitri贸n con El 煤ltimo, propuesta que escribi贸, produjo y dirige para poner sobre la mesa un tema que preocupa y duele. Con dos actores que la rompen, la obra cuenta un hecho ocurrido hace poco; uno de los tantos que despierta la mercantilizaci贸n de los cuerpos en una sociedad donde la transacci贸n comercial pareciera la moneda corriente de los v铆nculos afectivos. El viernes y s谩bado pr贸ximo son las dos 煤ltimas oportunidades para verla en la Ciudad de Buenos Aires, antes de que el elenco vuelva a Santa Fe para seguir creciendo, funci贸n a funci贸n. Por Andr茅s Manrique para ANRed.

El otro no sirve, no encaja, es jodido, vulnera; requiere atenci贸n, cuidados, tiempo, paciencia. Y es mayor el problema si se convierte en objeto de mi deseo. Se sabe, a los problemas hay que resolverlos, suprimirlos o, en su defecto, cancelarlos. El amor rom谩ntico es pariente incestuoso del odio, que trabaja a la par de la cancelaci贸n. Mientras el otro sea objeto de una transacci贸n, ser谩 c贸modo llevarlo y traerlo. El amor no garpa, nunca garp贸: requiere un grado de responsabilidad que puede resultar insoportable. Tantas son las dudas a la hora de practicar el amor, que lo llevamos escrito cada vez en m谩s canciones y remeras.

Al otro-objeto se lo puede comprar y vender. El objeto se usa hasta que no sirva, entonces se vende, se tira o se destruye. Cualquier cosa con tal de no verlo m谩s.

El 煤ltimo trabaja con un vector que atraviesa a la humanidad: el homicidio. La muerte ronda desde la primera escena y, por momentos, ta帽e cuerdas sensibles. La interpretaci贸n de Agust铆n Keller es contundente. Los acordes que pellizca en su guitarra el茅ctrica, sentado en el piso, funcionan como un colch贸n donde va desgranando el relato de a poco, preciso, lento: quiz谩 el momento m谩s alto de la obra. Su personaje tiene una claridad que no da tregua a la duda ni ala especulaci贸n. El humor con que maneja el cuerpo es clave para instalar un punto de contraste con la manera en que describe su oficio antiguo, de la cual vive; su cuerpo cuenta con un lenguaje propio en que los min煤sculos tatuajes funcionan como cerraduras o mojones por donde asoma su vulnerabilidad. El actor es consciente de la atracci贸n que genera su seguridad, y la usa.

El cliente, interpretado por Marcelo Gieco, consigue muy buenos momentos: convence en los mon贸logos de desesperaci贸n rom谩ntica y en las escenas de mensajes desbocados, de infinita necesidad. Pero la tragedia le queda grande. El personaje no alcanza a la convicci贸n tr谩gica que la obra demanda. La cuarta pared en la que se encierra no termina de aislarlo, como si algunos gestos duplicados (el que inicia y el que cierra la obra) tuvieran un efecto que, en lugar de profundizar, aflojaran la narraci贸n. Esta distracci贸n en la dramaturgia, por clara fidelidad al hecho real, va en desmedro del trabajo porque quita el disfrute que al espectador le produce la revelaci贸n a la que accede por cuenta propia. En la lectura e interpretaci贸n de indicios hay un placer que ninguna respuesta dada por el autor, por m谩s inteligente que sea, promueve: cuando todo est谩 servido, satisfacerse s贸lo es cuesti贸n de minutos. Siempre se aplaude que el espectador tenga lugar para coser sentidos y diversificarlos o abrir otros. En el golpe de efecto trasunta m谩s la vendetta del autor que el grado de verdad del personaje.

Al fondo del escenario, un video se proyecta sobre una superficie fragmentada que no se llega a ver del todo, pero en el que se componen im谩genes de un descampado, por momento buc贸licas, una especie de juego que contrasta con la tensi贸n en escena, para luego completarla, un gran hallazgo. El sue帽o del protagonista, dispuesto a pagar por el sexo que confunde con amor, consigue saltar a la tercera dimensi贸n. El salto tendr谩 consecuencias y esta peripecia ser谩 fatal.

Es un trabajo que apuesta a pronunciarse pol铆ticamente por un tema de una actualidad tremenda. Los hechos reales en los que se basa desangran la potencia que habr铆a tenido la escena final si se hubiera elegido mostrar menos. Si se le hubiera dejado lugar al espectador para reconstruir los hechos de una forma menos un铆voca.

A pesar de esta dificultad, El 煤ltimo sale bien parado. La m煤sica, el video y algunos pasajes del texto son excelentes. Entre ambos protagonistas, el encuentro no llega a armarse, quiz谩 porque esa justo es la aventura que censura el contrato: la due帽idad obtura de ra铆z. El concepto de propiedad, de la mano de la religi贸n y del estado han calado profundamente desde el amor rom谩ntico que no reconoce diferencias. Clase, g茅nero, orientaci贸n sexual, deseo: todo es atravesado por un sistema patriarcal al que el romanticismo le hizo el juego hasta hace poco, al punto de llamar cr铆menes pasionales, a este tipo de homicidios.

Al fin de cuentas, el encuentro entre las personas quiz谩 sea incompatible si la transacci贸n comercial es lo que prevalece. Quiz谩s el amor que no garpa, sea la mejor manera de construir algo con alguien.

Viernes y S谩bado 鈥 21:00hs

Duraci贸n: 50 minutos

Teatro Anfitri贸n, Venezuela 3340, CABA

Entrada: $ 2.300,00 / $ 2.000,00 鈥

FICHA ART脥STICO T脡CNICA

Autor, director y productor: Marcelo Allasino

Actuaci贸n: Marcelo Gieco, Agustin Keller

Iluminaci贸n: Marcelo Allasino

Espacio esc茅nico: Marcelo Allasino

Asistencia De Realizaci贸n De Utiler铆a: Salvador Aleo

Edici贸n de video: Beto Bellezze

C谩mara: Beto Bellezze

M煤sica original: Agustin Keller

Piano: Luis Enrique Carballosa

Efectos Sonoros: Nicol谩s Diab

Mastering De Audio: Brian Taylor

Operaci贸n t茅cnica: Daio Albanesi, Fernando Sacone

Fotograf铆a: Trinidad Bussolaro

Colaboraci贸n en vestuario: Gustavo Mondino

Asistencia: Daio Albanesi, Fernando Sacone