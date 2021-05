–

De parte de Paco Salud May 13, 2021 9 puntos de vista

EL VALLE DE LAS VERGUENZAS

Extraído del periódico CeNiT 31-Marzo.1998 nº 722

Por

la Sierra de Guadarrama, hace siglos se marcaron dos rutas. A la izquierda, la

de los Asturias, que descendía en El Escorial. A la derecha, sobre la esmeralda

del campo, la de los Borbones. Hace bastantes ya, después de la sublevación

militar-clerical-falangista – 18 de Julio de 1936 – se abrió paso en medio de

ellas, como empujando la negra historia de España. La idea es que, con el

tiempo se le “llamó la tumba de Franco”. La nueva ruta, bajo el firmamento

claro, conduce al Valle de los Caídos…

“El

macabro Franco” inicialmente, al parecer, pensó construir allí su tumba. Un

mausoleo hecho a la medida para césares o reyes, que superara en boato y

grandeza a la blanca parrilla que evoca el martirio de San Lorenzo del patrón

de Gratallops – Alto Priorato – El Escorial, levantado por Felipe 2º. Después

por lo visto, reflexionó… Era demasiado… Dijo entonces que la construcción

sería el camposanto de los “caídos” durante la Guerra Civil que él mismo

provocó y llevó hasta las más extremadas consecuencias, a la cual bautizó de

“Cruzada de la Liberación”. Después, “el todo poderoso” Franco volvió a

reflexionar y agregó que, sería panteón de todos los españoles muertos en la

“cruzada”.

La

obra material, cuando yo la vi aún no estaba concluida del todo. Faltaba poca

cosa. No obstante, se podía adivinar ya, y “admirar” la enorme cruz hueca que

remataba la iglesia. Seguramente es la cruz mas alta que se conoce en el mundo.

De sus brazos brotaba la música del coro, que nace a varios metros abajo y

desaparece al viento sus notas y sus cantos litúrgicos cargados de humo de

“butafumeiro” santiaguense compostelano…

Cuando

el visitante se aproxima al sitio, desde lejos puede oír el canto del Valle de

las Vergüenzas, imponente, triste y lánguido… Como si toda España franquista

llorara por “sus “ muertos… lomando la idea inicial del “caudillo” (por la

“gracia de dios”, como dicen algunas monedas en circulación) se diría que es el

mayor monumento que se ha levantado a la vanidad humana y a la prepotencia a un

tirano. El enano “generalísimo” debió soñar en las pirámides de Egipto, en las

tumbas faraónicas de las riberas del Nilo, en el Tamojal de la hambrienta y

depauperada India… ¡Pensó superarlos…! El Escorial era poca cosa para él…

Las

bóvedas son fastuosas, los pisos de mármol, las maderas ornamentales, todas

labradas por talladores seleccionados; las puertas debieron lograrse por pinos

o robles gigantescos. El costo, desde luego, fantasmagórico, incalculable… Sólo

un país que ya no tiene nada que realizar, un país que no tiene problemas con

que luchar, podría darse tales lujos, hacer estos derroches, al finalizar la

contienda armada, con más de un millón de muertos en su haber de asesinos

apoyados por las potencias bélicas mas incruentas de Europa y resto del mundo.

En esa época a España le faltaba carreteras, obras sanitarias, electrificación

publica, escuelas, bibliotecas, y numerosas otras cosas básicas para un país en

ruinas. Pero, la voluntad del “caudillo” era intachable, él afirmaba y opinaba

y era intocable y se imponía sobre cualquier otra opinión que pudiera tener el

martirizado pueblo español. Para no apartarse del periodo de “opulencia”

franquista, Franco no se apartó un ápice de su línea de mesiánico peligroso,

mezcló a los obreros constructores con los esqueléticos presos políticos. Y allí

dejaron muchos sus vidas por un ruin salario “redentor”, doloridos por el frio

y el helado viento del Guadarrama que soplaba sin entrañas sobre los cuerpos de

los esclavos que Franco disponía con crueldad. A todos esos “rojos” seguro que

se les enterrará, seguro, en la grandiosa tumba en el Valle de los Caídos.

El

Escorial comenzó a edificarse en Abril de 1563. Pero la primera piedra el rey

don Felipe, y aun tuvo tiempo colocar la última, en 1584. En el acta de su

fundación quedó asentada el deseo del monarca para construir ese monumento en

honor de su padre Carlos V aquel que dijo: “En mis dominios no se pone el sol”.

…

Así vemos que Felipe II rendía tributo a sus progenitores y al mismo tiempo

preparaba, con gran pompa su sepultura. Pero antes de morir, en 1597, también

reflexionó. Y pensó que además de sus padres y de él, debían de ser llevados allí

los cuerpos “de sus sucesores, por allí desfilaron nuestras animas y asi

nuestra conservación de nuestro espíritu de nuestro Estado Real…” Felipe creyó,

como han pensado muchos, que a grandes pecados, grandes monumentos terrenales,

precisa elevar al cielo limpias oraciones. Y que a sus “salvadores” les harían

mucha falta las plegarias. A partir de entonces, El Escorial se convirtió en

panteón de reyes. Andando el tiempo crece y es Palacio, Monasterio, Museo y Basílica,

y Congresos… al mismo tiempo.

Hace

algunos años llegó al Escorial un extraño huésped; el cuerpo de José Antonio

Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española a quien los republicanos

antifascistas fusilaron en Alicante, lo mismo diremos, que, los falangistas de

Granada asesinaron al gran poeta y hombre que ni siquiera lo juzgó ningún

Tribunal Jurídico de Justicia, nos referimos, claro está a Federico García

Lorca.

El

ex oficial legionario de Franco, dispuso “por su cuenta y riesgo” que los

huesos de José Antonio fueran sepultados al pie del altar mayor del templo de

los reyes. Un fraile de verdad, de carne y hueso, incluida su típica vestimenta,

me dijo: mientras veía la plancha de mármol donde se grabó su nombre, que José

Antonio sería trasladado en fecha próxima al Valle de los Caídos. En realidad

nada tiene que hacer en El Escorial.

El

“generalísimo” homenajeó tanto al fundador y Jefe de su propio jonsenista que

les cambió a la Gran Vía de Madrid y a la Diagonal de Barcelona, sitios característicos

y populares. Pero, ni en un caso, como el otro, la gente jamás se acostumbró

llamar a la Gran Vía con el de José Antonio, ni a la Diagonal, tampoco con la

del Generalísimo… que yo sepa, nada hay en la España actual todavía que

recuerde, oficialmente, ni a Federico García Lorca, ni al luchador anarquista

Buenaventura Durruti; pero esto tampoco importa demasiado ahora. Porque la obra

literaria ha recorrido culturalmente y artístico en todos los idiomas. Porque

el poeta Federico García Lorca… y nuestro Buenaventura Durruti, sin lugar a

dudas, están por encima de toda la chapuzaría politiquera, puro relleno y sin

valor humano.

Entre

Madrid y Toledo el polvo persistente ha encanecido los caminos. A lo largo de

la ruta, a uno y otro lado, los sembradíos eclipsaron su verde con el polvo que

arroja continuamente sobre ellos el viento secular de Castilla la Vieja… La

ciudad parece desde lejos una historia de príncipes y hadas, mejor dicho, una

estampa venida de la Edad Media. Los montes donde se levanta y los que le

rodean son restos de la Cordillera Oretana que después se pierde en los

confines del territorio cuyo nombre glorioso y sus maltratados de nuestro

estimado Miguel de Cervantes puso en labios del mundo entero; La Mancha…

Cuando

se habla de Toledo tiene que pensarse en el genio de la pintura; el Greco. Y

dejó lo mejor de su obra. Y se sabe de gentes, de ayer y de hoy, que han

recorrido medio mundo con la sola esperanza de clavar los ojos sobre “el

entierro del Conde de Orgaz”.

El

Greco floreció en Toledo como las plantas cultivadas en su jardín. La que fue

su casa ya no existe, pero los responsables españoles fabricaron otra que

enseñan a los turistas como autentica. En ella se guardan cosas que

pertenecieron al artista universal; toscas mesas que al tiempo ha respetado,

algunos utensilios de cocina, una cama del siglo XVI y así por el estilo… No es

este mi papel que nos recuerde al genio; ni una paleta rota donde algún día se

pegaron los colores que utilizó su mano creadora. De todas maneras, es la casa

del Greco. No importa que nunca la haya visto. Al menos simbolizan paso por la

tierra toledana.

Por

curiosidad visité la Catedral de Toledo, observé que sobre las lapidas que

cubren los restos de varios cardenales españoles sepultados a lo largo de las

naves del templo, cuelgan allí las capas purpúricas y los ribetes que en vida

usaron que sostienen del techo prendidas de un alambre, allí han permanecido

años y siglos, sin que se sepa que alguna vez se hayan desprendido.

Capas

y ribetes, que el tiempo ha desteñido, lucen polvorientos, pero se veían bien

conservados. Vi acercarse hacia mí un cura joven de una redonda e hipócrita

sonrisa. Como, por curiosidad, tenía interés, me acerqué a él y le pregunté sin

más; si sabía que alguna vez, que cualquiera de una de esas prendas, librándose

de sus amarraderas, hubiese venido abajo, quiero decir, al suelo, alguna de

ellas. El cura me sonrió con cierta malicia, con esa malicia sana, franca e

ingenua de las gentes de los pueblos de

Castilla y, sin pensarlo nada me dijo. “No que yo sepa, y además, hay sobre este

punto, una “conseja”… Iba a marcharme ya, pero al decirle que ignoraba aquello

de la “conseja” se detuvo y reiteró: “Si la capa y el ribete caen al suelo,

luego el Cardenal Plá y Daniel, sube al cielo…” algo mas dijo, en esta misma

catedral, que es un gigante de piedra de granito pelada, sobre la Sierra,

también de piedra pelada, nos ha llamado la atención; muy cerca de la espada

del rey Fernando III, hay otra espada puesta allí en piedra reciente. Fernando

III, hacia el siglo XIII, puso las bases e inició lo que podía llamarse el

esplendor de Castilla. La Iglesia dice que predicó el amor contra el odio, la

virtud contra el crimen, la paz contra la guerra; la otra espada de que

hablamos, tuvo un dueño único, absoluto, que hizo el “honor” a España y a su

historia maltrecha y vestida de harapos zurcidos carnavalescos, y, sobre todo,

para domarla, ordeñarla y domarla, para que se conservara cerca de la espada de

Fernando III.

Esa

otra espada la donó, ni nada más ni nada menos que el mismísimo “macabro del Pardo”

el más sanguinario, criminal que parió el periodo más reaccionario y atrasado

de la historia de la España negra… Y ese monstruo de sete escalofriante

capitulo no fue otro que, el que se hacia llamar con el nombre de Francisco Franco

Bahamonde, el “Caudillo” por “la gracia de dios” y el poder omnipotente del

“patrón” de España, Santiago compostelano, “arquitecto” y creador en exclusive

del Valle de las Vergüenzas, enclavado cerca de Madrid y la Sierra de

Guadarrama y del Escorial levantado por Felipe II.

Ramón

Sentís Biarnau