EL VEGANO CAPITALISTA (I) INTRO Y ROPA.

Publicado el 21/04/2020.

DISCLAIMER: Este texto puede ser ofensivo para muchas personas, s贸lo me generar谩 enemigos y probablemente ni un solo 鈥渓ike鈥, me hace cuestionarme por qu茅 lo escribo si no tengo nada positivo que aportar, pero creo que hace falta decir que el rey est谩 desnudo a veces para empezar a construir algo mejor y hay que decirlo aunque podr铆a estar totalmente equivocado y tal vez ser tan cr铆tico haga que mi futuro como 鈥渆scritor鈥 no despegue o me bloqueen en grupos de facebook despu茅s de enviarme mensajes chungos.

Esto es un art铆culo cr铆tico con los veganos capitalistas (que de alguna forma tambi茅n lo es con los que quieren salvar el mundo sin cambiar de forma de vida). Considero que ser vegano es una opci贸n para humanos que viven en la c煤spide de la explotaci贸n de otros humanos y recursos, se pueden permitir el lujo de ignorar la realidad de c贸mo se producen los alimentos, la ropa, los bienes, la tecnolog铆a etc y cuando las cosas se pongan complicadas su forma de existir tendr谩 que ser redise帽ada como la de todos los primermundistas.

Su m谩xima existencial es vivir sin sufrimiento animal, y esto no se limita a sacrificarlos y comerlos, o a criticar las grandes f谩bricas de carne, y sus excesos, significa no comer huevos, no usar la lana, ni animales de tiro para el campo etc. 驴Puede existir una realidad sin sufrimiento animal de ning煤n tipo entendi茅ndolo como un vegano? Lo dudo mucho. Si que se podr铆a mejorar el trato a los animales respecto a c贸mo se viv铆a o sobreviv铆a antes, se puede existir con m谩s respeto a la vida, pero no se puede negar la realidad de miles de a帽os de supervivencia humana con animales. De animales obtenemos ropa, fertilizantes, protecci贸n, plaguicidas, y un mont贸n de cosas en simbiosis con ellos, sobre todo los de granja. Tambi茅n nos aportaban comida, pero no en las ingentes cantidades y de forma industrializada, sino como parte de un ciclo. Desde un punto de vista 鈥渘o quiero comer animales, podr铆amos omitir el 煤ltimo paso, com茅rselos, pero habr铆a que ver hasta qu茅 punto un pueblo puede vivir 20-30 a帽os con animales de granja que no tengan una funci贸n, suena super cruel pero alimentar alimentar谩, a nosotros, o a zorros, o lobos, o todo tipo de animales que como nosotros son omn铆voros, sobre todo con inviernos fr铆os y duros, con malas cosechas sin hacer lo que estamos dise帽ados para hacer, que es comer carne. Si queremos vivir de forma sostenible habr谩 momentos de necesidad y por muy triste que parezca acabas comi茅ndote cualquier cosa, mejor tener unos ciclos planificados que acabar comi茅ndote literalmente cualquier cosa viva, pero esto no lo podemos concebir porque vivimos en la fantas铆a de energ铆a infinita que nos ha dado el petr贸leo, y es curioso porque hace 70 a帽os la gente se com铆a las ratas, los gatos, las palomas y todo tipo de seres vivos para sobrevivir, no es algo que desee que vuelva, pero mejor tener unas granjas saludables que acabar sobreviviendo comiendo cualquier cosa que es lo que pasar铆a a una sociedad donde s贸lo se consumieran plantas un a帽o de mala cosecha.

Por esto digo que es un lujo que nos podemos permitir en el primer mundo el de hacer una vida sin sufrimiento animal, un lujo subvencionado por la energ铆a f贸sil, por la destrucci贸n del medio ambiente, emisiones de co2, contaminando el agua y los campos para poder tener ropa, comida, tecnolog铆a que nos permita fertilizar, trabajar la tierra con tractores, acabar con plagas, etc.

Una de las cosas de las que s铆 estoy seguro es de no poder vivir de forma sostenible, sin ovejas, sin patos, sin gallinas, sin animales de tiro en un mundo sin petr贸leo. 驴por qu茅? Un animal no es s贸lo comida, es decir, ahora mismo lo es, en el primer mundo, hay dos tipos de animales, los que nos comemos y los que no, pero apenas hay ya una percepci贸n de que un animal es algo m谩s, animales que fertilizan, animales que desparasitan, nos protegen, cuidan el ganado y defienden contra alima帽as, se comen las plagas o que sirven para transportar cosas, generar tejidos para ropa o trabajar en el campo. 驴por qu茅 ya no los vemos as铆? Porque pr谩cticamente todo eso se puede hacer con combustibles f贸siles, petr贸leo, gas natural, o usando los mismos para mover m谩quinas que hagan el trabajo de extraer fertilizantes de las minas, transportar, arar, sembrar, o recolectar.

Un vegano (y un primermundista) puede dise帽ar toda una vida completa, viajando, con coche, con ordenadores, con verduras frescas todos los d铆as del supermercado, con su huerta que produce una peque帽a parte de su alimentaci贸n, ignorando la realidad de su existencia, que es que todo eso es gracias a un sistema que se est谩 volviendo insostenible y que adem谩s produce una contaminaci贸n y unas emisiones de gases de efecto invernadero que van acabar con el 99% de la vida en el planeta. De la misma manera que lo puede hacer cualquier primermundista ahora mismo d贸nde s贸lo se tiene que preocupar de generar mas riqueza que significa mas da帽o al planeta a cambio de poder vivir api帽ado en una ciudad que de alguna forma m谩gica le provee de alimentos.

Se podr铆a intentar, o podr铆an intentar algunas comunidades veganas una existencia 鈥渟in sufrimiento animal鈥 pero si consumiendo huevos, usando lana, obteniendo fertilizantes de sus excrementos, con animales de tiro que sean tratados de la forma lo m谩s respetuosa posible鈥. el tiempo lo dir谩, pero sin animales de granja, sin huevos, sin lana, y sin fertilizantes de origen animal鈥 NO, ROTUNDAMENTE NO o eso pienso yo, cualquier existencia actual de cualquier comunidad que viva sin animales de ning煤n tipo est谩 seguro al 99% subvencionada por combustibles f贸siles.

No voy a discutir en ning煤n momento sobre la dieta vegana, vegetariana, o omn铆vora que suele ser lo habitual cuando quieres criticar a un vegano o a un omn铆voro, que si te falta tal prote铆na, que si la carne roja produce c谩ncer, que si la salud se te resiente sin prote铆na animal, que si comer carne es apoyar a la industria c谩rnica y su contaminaci贸n. Yo no s茅 si se peude tener una vida sana solo siendo vegetariano, si que pienso que no estamos dise帽ados para estar todos los d铆as comiendo solo carne ni para estar todos los d铆as comiendo s贸lo vegetales, si que tenemos dise帽o omn铆voro pero a nivel individual cada uno puede hacer con su vida y su alimentaci贸n lo que considere. Pero si que s茅 que los vegetales no crecen en las nubes y su crecimiento no es infinito en una porci贸n de tierra, si que s茅 que para que un huerto produzca alimentos ha de ser fertilizada y cosas de la naturaleza.

Y este es uno de los puntos m谩s interesantes de mi cr铆tica al vegano que se puede extender a la cr铆tica a la actual humanidad, y es que pensamos que todo es infinito, si quiero comer s贸lo vegetales, necesito este tipo y este otro, y para suplir las prote铆nas eta otra cosa y este otro, y si hacen falta unas pastillas pues pastillas, y tal y cual鈥. y en ning煤n momento te planteas que no es s贸lo cuesti贸n de si se puede matem谩ticamente tener una dieta con un cierto tipo de alimentaci贸n, hay que entender si el planeta me puede dar esa alimentaci贸n, si ese ecosistema me puede proveer de eso, claro si lo piensas con el prisma del capitalismo mundial, tienes todo el planeta a tu disposici贸n, puedes coger de aqu铆 y de alli, plantas tropicales, de invierno verano, todo hoy en el supermercado. No me importa c贸mo llega todo eso a mi cocina, ni como se ha fertilizado, ni cultivado, ni la tecnolog铆a usada ni las emisiones ni nada. Esto pasa para el vegano para el omn铆voro y para todos, vivimos realidades posibles s贸lo gracias a la fantas铆a de la energ铆a infinita.

Y ahora vamos a fantasear.

Vamos a poner un vegano capitalista y un hombre de campo del pasado los vamos a desnudar, lo vamos a poner en la meseta leonesa un 2 de febrero de 2020 y lo vamos a dejar ah铆 a ver que pasa. Por otro lado esto va sobre veganos capitalistas, si eres un vegano al mismo nivel que el camperol de Le贸n y haces lo mismo que 茅l y de alguna forma puedes existir sin utilizar animales ni combustibles f贸siles (algo que dudo), entonces no tengo nada que criticar todo lo contrario.

Ese d铆a 2 de febrero de 2020 hizo en Le贸n -6,4 de m铆nima y 2 grados de m谩xima, y ah铆 tenemos al vegano-capitalista desnudo y a uno de pueblo de los de antes.

LA ROPA Y EL CALZADO:

Un vegano capitalista vive feliz en el primer mundo con toda su tecnolog铆a, sus ipads, sus m贸viles y ordenadores port谩tiles y su netflix, su calefacci贸n o aire acondicionado, normalmente no se preocupa sobre c贸mo viste m谩s all谩 de que cumpla su regla de oro, SIN SUFRIMIENTO ANIMAL, esto es hasta cierto punto entendible hasta para alguien que no es vegano, no queremos ropa hecha con mapaches, ni osos, ni focas como hacen para los ricos, pero qu茅 pasa con la lana, 驴es sufrimiento animal? Y si usamos la piel de un animal que nos comemos y en vez de tirar al piel la usamos para hacer al堑un tipo de tejido, esto a un vegano, o a mi mismo me produce rechazo si lo pienso, pero entiendo que suar piel de vaca para unas zapatillas o zapatos teniendo en cuenta que es un deshecho de la producci贸n de carne tiene m谩s sentido que hacer zapatillas de pl谩stico.

Estamos acostumbrados a vestir con cosas que salen de tiendas y nos da igual de donde venga, adem谩s normalmente son cosas sint茅ticas hechas con pl谩stico o cultivos de a saber donde procesados por m谩quinas que nos dan igual y que tejen nuestra ropa alguien de un pa铆s que ni conozco donde no tienen derechos laborales como aqu铆. Si no eres vegano ni te fijas que a veces pone piel en el material aunque ya casi todo se hace con pol铆meros de pl谩stico.

Pero esto no siempre ha sido as铆, y no va a poder seguir siendo as铆. De hecho el calzado usa o usaba piel porque era un residuo de la producci贸n de carne, no se hacen vacas a posta para su piel, ni se tira la carne, si no que se aprovecha todo una vez se ha convertido en comida.

Y la pregunta es, 驴c贸mo te vestir铆as si no hubiese animales? 驴c贸mo vestir铆amos a esta pareja en la meseta leonesa? Imagina que no nos comemos animales, con lo que no tenemos pieles, tampoco tenemos lana porque consideramos que es sufrimiento animal. Entonces s贸lo nos queda pl谩stico, algod贸n o alg煤n tipo de fibra vegetal. 驴c贸mo fertilizar铆as los campos para que hubiese una producci贸n de algo vegetal?

Yo particularmente que vivo en esta nuble primermundista existencial me gustar铆a que hubiera formas de hacer por ejemplo zapatillas que no sea usando pl谩stico ni usando piel de animal, y que no te congelen los pies y de una forma sostenible sin petr贸leo鈥 pero por desgracia todas las opciones acaban siendo s煤per tecnol贸gicas y con materiales contaminantes. Se que se pueden hacer fibras muy exquisitas con c谩帽amo y cosas as铆 pero usando alta tecnolog铆a y much铆sima energ铆a. Antiguamente se usaba esparto para el calzado y calcetines de lana o algod贸n, es una opci贸n.

Pero volviendo al relato, se nos congelan los tamagochis vamos a ver c贸mo los vestimos, recordemos inviernos de m铆nimas de menos 5 a 20 grados y m谩ximas de 5, como hacemos que no se nos congelen para hacer su dia a dia, como ir a la huerta, ir a por le帽a, al camperol le ponemos unos pantalones un jersey hechos con lana o algod贸n. La lana procede de las cabras y ovejas de la zona, y el algod贸n tambi茅n se cultiva en Le贸n, con lo que tenemos la materia prima lana y algod贸n producidos en 100 kil贸metros cuadrados. La lana y algod贸n la trabajan o con un telar rudimentario o directamente teji茅ndolo a mano en casa del camperol. Tambi茅n se pueden usar las plumas de los animales de granja para relleno para almohadas y n贸rdicos. En mi familia todas mis t铆as, abuelas y mi madre saben tejer y saben convertir lana o algod贸n en hilo, lo he llegado a ver en casa de mi abuela ya en los a帽os 80. Aqu铆 dejo dos v铆deos de como se hac铆a.

https://www.youtube.com/watch?v=kY7xfx7JFs0

https://www.youtube.com/watch?v=K1fV0eXgkok

Vamos a ver un vegano capitalista del siglo 21, los veganos su ropa la compran por internet o en tiendas veganas especializadas. No he visto ning煤n vegano usando un telar, que seguro que los habr谩 y personas y sociedades que se esfuercen por una transici贸n real en el vestir pero el 99% o ni se preocupa por el origen de su ropa o compra ropa cara de tiendas elitistas que dicen cosas muy bizarras para explicar porque son ropa vegana, algo parecido pasa con cualquier consumidor normal primermundista, no hay diferencia real s贸lo que al vegano le venden la ropa dise帽ada pensando en ellos, como algo ESPECIAL SIN SUFRIMIENTO ANIMAL que realmente es la misma que para cualquier persona primermundista, pl谩stico.

Como mucho he visto una moda que consiste en tejer a mano, que por un lado est谩 muy bien, recuperar y no olvidar el tejer, pero no se pueden hacer unos pantalones tejiendo, ni unas zapatillas ni una camiseta, para todo eso se debe usar un telar, tejer s贸lo sirve para hacer gorros, jerseys mantas y cosas as铆, que est谩 muy bien, y lo hac铆a tambi茅n el se帽or de campo en Le贸n o su familia normalmente mujeres.

Pero un vegano capitalista tiene que ser fashion al igual que para un primer mundista normal, las telas deben ser de colores y tiene que hacer cosas de moda, y para ello no dudan en decir S脥 a la alta tecnolog铆a y a las fibras de pl谩stico y a las f谩bricas de ropa, a los contenedores llenos de cosas y las f谩bricas en Asia, s贸lo les preocupa el material por ejemplo el 鈥淒ralon鈥 que es fibra de pl谩stico, que se ha puesto de moda en el mundo vegano PARA TEJER, p貌rque un vegano-capitalista dice no al sufrimiento animal, pero no se cuestiona realmente el impacto ambiental de su existencia, o lo hace de una forma superficial, porque entonces no podr铆a llevar una vida vegana en el primer mundo les da igual la energ铆a y recursos que hagan falta para tener su vida 鈥渟in sufrimiento animal鈥.

Seg煤n la web RopaVegana.org los materiales 鈥渟in sufrimiento animal鈥 bajo el t茅rmino 鈥淐ruelty-Free Fashion o Ropa Libre de Crueldad Animal鈥 son l algod贸n, el lino, nailon, acr铆lico, piel y plumas y lana sint茅ticas y 鈥otros muchos m谩s materiales nos permiten vestir de forma vegana y a la moda.鈥

Y los materiales prohibidos son 鈥淟os materiales de origen animal cuero, lana, piel, angora, plumas, seda, pieles ex贸ticas y shearling, donde existe una clara crueldad animal, ya que casi en todos los casos se sacrifica al animal y en otros se le hace sufrir.鈥

El algod贸n por supuesto org谩nico鈥

鈥淓l algod贸n org谩nico es un material ecol贸gico obtenido de plantas naturales. Sus semillas no est谩n modificadas gen茅ticamente. No se emplean pesticidas ni sustancias qu铆micas como fertilizantes petroqu铆micos o herbicidas. Por tanto el proceso es completamente natural y seguro para el trabajador as铆 como para el usuario final. Esto se debe a la inexistencia de trazas o contaminaci贸n qu铆mica. Su producci贸n ecol贸gica ayuda mejora la biodiversidad y los ciclos biol贸gicos. Su recolecci贸n se realiza habitualmente con m谩quinas que no da帽an la planta. En algunos pa铆ses a煤n se realiza de forma manual.鈥

驴No veis la hipocres铆a? Est谩 hablando de explotaci贸n humana en pa铆ses tercermundistas o con m谩quinas que no da帽an el planeta.

El pl谩stico, ya sea reciclando o no鈥.

Pl谩stico reciclado , La moda ecol贸gica utiliza el reciclaje para la creaci贸n de textiles artificiales y accesorios.El pl谩stico, una vez recogido y clasificado, se tritura o calienta para ser reciclado y pasar a ser moldeado otra vez. En moda vegana los filamentos de pl谩stico hechos de este material reciclado es lo m谩s com煤n. Pero podemos encontrar otros tipos de procesamientos relacionados con el pl谩stico con inyecci贸n y extrusi贸n de pl谩stico reciclado.

La microfibra es pl谩stico鈥.p貌r cierto tenemos un problema serio con las microfibras y la contaminaci贸n del agua, b谩sicamente todo acaba en el mar y nos comemos el pl谩stico de la ropa, algo que no pasar铆a si us谩ramos s贸lo algod贸n o lana.

Microfibra ecol贸gica : La microfibra es una fibra sint茅tica fina y se fabrica como un textil no tejido. Est谩 compuesta de poli茅ster y poliamida. Las propiedades de la microfibra son su alto poder de absorci贸n y mantienen el cuerpo seco. En moda y ropa vegana tiene un ciclo de vida largo. Adem谩s, no se deforma ni encoge. Producido de manera ecol贸gica es un material resulta un material muy preciado para hacer ropa, calzado y complementos veganos. Algunas de sus propiedades son su gran resistencia a la abrasi贸n, absorci贸n, y en algunos casos, transpirable o impermeable. Tiene m煤ltiples aplicaciones en el campo textil. Se encuentra por ejemplo en prendas usadas en ciclismo y otros deportes gracias a su capacidad de absorci贸n.

Si os fij谩is todo esto que pone arriba requiere de IMPORTAR INGENTES CANTIDADES DE MATERIALES DE TODO EL PLANETA, todo lo que pone sint茅tico es petr贸leo, pl谩stico, las plumas sint茅ticas, las fibras sint茅ticas, sobre usar pl谩stico reciclado para hacer objetos habl贸 en No hagas Nada, de lo in煤til que es para el medio ambiente porque al final acabas usando ingentes cantidades de energ铆a en el proceso adem谩s de maquinaria. Todo esto que usan y compran en estas tiendas requiere de moldes de inyecci贸n para por ejemplo las suelas del calzado, maquinas de tejer industriales en pa铆ses del tercer mundo, destrucci贸n del medio ambiente para obtener las materias primas, transporte mar铆timo鈥 etc. No he encontrado nada de veganos tejiendo sus propios pantalones o fabricando sus propios zapatos, si que hay como dije antes los que tejen de nuevo jerseys y bufandas, 驴de donde saca unos pantalones un vegano del siglo 21 o unas zapatillas? Del mismo sitio que un no vegano, de internet y las tiendas porque ahora todo se hace con pl谩stico y para eso no pasa nada si eres vegano. Por otro lado toda la contaminaci贸n por micropl谩sticos que se generan al lavar toda esta ropa de pl谩stico que no limpian las depuradoras por ser part铆culas muy peque帽as y que acaban regando vegetales o en los mares en las cadenas tr贸ficas鈥. pero oye que no 鈥渟ufren鈥 las ovejas al trasquilarlas que es el objetivo del vegano.

Y ah铆 tenemos al se帽or de pueblo con su ropa fabricada con materiales de su comarca, lana de sus ovejas trasquiladas y felices pasando el verano fresquitas, piel de animal que previamente se han comido (que no es algo que desee, a veces parece que quiero volver a esta 茅poca de matar animales para sobrevivir, y me gustar铆an alternativas reales de baja tecnolog铆a para el futuro), algod贸n de su propios vecinos que lo cultivan, y el vegano del siglo 21, con toda la maquinaria del capitalismo mundial trabajando para ellos fabricando pl谩stico y algodones en pa铆ses remotos, transport谩ndose por todo el planeta, moldes de inyecci贸n de pl谩sticos, telares de alta tecnolog铆a, f谩bricas de lana sint茅tica de pl谩stico para hacer jerseys de lana veganos, chaquetas de microfibras de pl谩stico HITECH de Decathlon, y nada ah铆 tenemos a los personajes de mi historia vestidos en medio de la campi帽a, uno sacado del corte ingl茅s, y el otro que casi se ha hecho su propia ropa.

Por otro lado estoy comparando un camperol con un vegano capitalista, un ciudadano normal de esta sociedad no vegano, que ser铆a un ciudadano capitalista en principio es b谩sicamente lo mismo que un vegano al vestir, YO SOY COMO UN VEGANO CAPITALISTA VISTIENDO, PERO NO DIGO QUE LA ROPA QUE LLEVO NO PRODUCE DA脩O ANIMAL, LO PRODUCE Y MUCHO A LA VIDA Y AL PLANETA, porque casi todo se hace con pl谩stico o algod贸n y es lo mismo que usa un vegano capitalista, y destruimos el planeta igual que un vegano, el problema es que el vegano a veces piensa que el es mejor y menos destructivo. Luego est谩n los que les gusta llevar pieles de animales muertos s贸lamente para eso para llevar animales muertos, para lo cual se cazan y exterminan o cultivan s贸lo por su piel y sin ser algo parte de un ciclo como pasa con el camperol, en ese caso y ya puestos yo prefiero usar fibras de pl谩stico o de plantas que matar focas o todo tipo de animales salvajes como osos, tigres y todas esas gilipolleces de ricos y culturas que destruyen especies enteras.