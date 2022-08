Una de las virtudes del anarquismo ib茅rico es que no es te贸rico sino que se ha llevado a la pr谩ctica. Durante el mandato de Manuel Aza帽a, el presidente de la Segunda Rep煤blica espa帽ola, en Casas Viejas un pueblo de la provincia de C谩diz en enero de 1933 se produjo un levantamiento anarquista que promov铆a una huelga general contra la 鈥淩epublica burguesa鈥. Inesperadamente un grupo de campesinos pertenecientes a la CNT proclamaron el comunismo libertario y atacaron el cuartel de la Guardia Civil donde dieron muerte a varios agentes. Al correr la voz de alarma las autoridades enviaron refuerzos de la Guardia Civil que ocuparon el pueblo. Entonces comenzaron las detenciones y los allanamientos contra los alzados en armas hasta que finalmente Incendiaron la casa donde se hab铆an atrincherado y la resistencia fue completamente aniquilada con una lluvia de balazos que escup铆an rifles y ametralladoras. Posteriormente en las batidas atraparon a otros vecinos y como escarmiento los fusilaron en el acto. Al final fueron masacrados 20 hombres, tres mujeres y un ni帽o.

Como podemos ver los campesinos, los jornaleros, los obreros del campo en Andaluc铆a siempre han estado en pie de guerra. Marinaleda con su comunismo libertario es el heredero directo de Casas Viejas.

Cuando sale una noticia del pueblo de Marinaleda en los medios de comunicaci贸n inmediatamente se relaciona con el alcalde S谩nchez Gordillo. Es el alcalde rebelde y contestatario m谩s famoso de Espa帽a y tambi茅n uno de los m谩s veteranos pues fue elegido en 1979. O sea, que lleva 43 a帽os en el cargo gracias al inclaudicable apoyo de sus vecinos.

Este profesor de historia nacido en Aguadulce (Sevilla) en 1949 es un orador que maneja magistralmente la dial茅ctica materialista, aparte de ser un gran polemista, el espadach铆n de la izquierda anticapitalista capaz de batirse a brazo partido contra los pesos pesados de la derechona espa帽olista. Aunque hoy sus capacidades f铆sicas e intelectuales se han visto mermadas a causa de un ictus 茅l sigue en la briega y con ganas de ocupar la primera l铆nea de fuego. Muchos lo han calificado como un personaje populista m谩s propio de Latinoam茅rica , es decir, parece m谩s un guajiro cubano, un guerrillero de las FARC, un feday铆n palestino o un bandolero. Lo cierto es que re煤ne todas las condiciones de revolucionario e internacionalista cuya haza帽a ha sido colocar en el mapa geopol铆tico mundial a este peque帽o pueblo de la campi帽a sevillana. Pueblo desconocido hasta que S谩nchez Gordillo y sus camaradas organizaron la toma de tierras y las movilizaciones contra el paro y la marginaci贸n social.

Los pobladores de Marinaleda no son eruditos, se gu铆an m谩s por el instinto, carecen de grandes conocimientos ni saben lo que es el marxismo leninismo no han le铆do el Capital o el Manifiesto Comunista o el Libro Rojo de Mao pero son conscientes de lo que significa el hambre, la pobreza y el exilio econ贸mico. Ellos pertenecen a una cultura televisiva, o sea, audiovisual, no son intelectuales o academicistas y la memoria hist贸rica se transmite oralmente. Porque aqu铆 nadie ha olvidado lo acontecido en la la Guerra Civil y la espantosa represi贸n desatada en Andaluc铆a por el general nazi franquista Queipo del Llano que cometi贸 un brutal genocidio contra los 鈥渕alditos rojos鈥, ya sean comunistas, socialistas o anarquistas. Marinaleda 鈥渦na utop铆a hacia la paz鈥 es la respuesta a esa inmisericorde dictadura franquista que sufrieron durante 40 a帽os en los que tuvieron que aguantar hambre, miseria e iniquidades.

A finales de los a帽os sesentas del pasado siglo XX una camada de j贸venes sacerdotes de car谩cter rebelde entre los que se destacaba Diamantino Garc铆a se ofrecieron como voluntarios ante el obispado en Sevilla para ocupar los puestos m谩s sacrificados en los pueblos marginados de la Sierra Sur sevillana. Empe帽ados en hacer realidad la palabra del evangelio de servir a los m谩s pobres y vilipendiados. Y que mejor que reivindicar a esos campesinos arcaicos, seres toscos y rudimentarios de manos encallecidas y rostros prematuramente envejecidos que hab铆an nacido con ese estigma de parias grabado en la frente.

Aplicaron una catequesis revolucionaria en concordancia con las reformas del Concilio Vaticano II. Diamantino se destac贸 como hombre prof茅tico, un defensor de los derechos humanos decidido a construir una nueva sociedad. Fue uno de los pioneros de la Teolog铆a de la Liberaci贸n en Andaluc铆a. Porque por encima de todo hab铆a que reivindicar la opci贸n por los pobres. Un cura obrero de m铆stica revolucionaria que desde el p煤lpito predicaba: 鈥渓a tierra es de Dios y no se pude acaparar lo que es de todos en beneficio de una minor铆a鈥 鈥淧orque la propiedad privada es ir en contra los derechos del pueblo y de la palabra de Dios鈥 Los curas convocaban asambleas, los domingos rojos (el trabajo voluntario), las huelgas y las marchas de protesta. Denunciaba la explotaci贸n laboral que rayaba en la semiesclavitud. A esos seres arcaicos y analfabetas que firmaban con el dedo 铆ndice hab铆a que devolverles el orgullo y la dignidad . Diamantino era el m谩s combativo, el primero en la toma de tierras, el primero en organizar los piquetes de huelgas, el primero en recoger la aceituna hasta tal punto que se gan贸 el apodo del 鈥渃ura de los pobres鈥 Como humanista obsesionado y empe帽ado en construir una nueva sociedad, dotado de una incontestable m铆stica revolucionaria (marxismo cristiano) este disidente de la iglesia cat贸lica hizo un pacto de sangre con los sin tierra. Tras siglos de humillaciones y desprecio hab铆a llegado la hora de plantarle cara a los poderosos.

Los curas obreros iban peregrinando por los pueblos de la campi帽a como Osuna, Lebrija, Estepa, Mor贸n de la Frontera, los Corrales, el Coronil organizando asambleas y reuniones donde denunciaban los privilegios de los se帽oritos, terratenientes y los arist贸cratas. Como el duque del Infantado al que calificaban de 鈥渧il bandido鈥 El 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. Por eso era tan necesario erradicar el latifundio medieval. Los explotadores y los explotados no se iban a sentar juntos en la iglesia, porque al cura lo consideraban un c贸mplice del amo o el se帽orito cuya misi贸n era la de eternizar su poder por medio de los falsos sermones que predicaban la mansedumbre y la obediencia debida a la jerarqu铆a. Cuando un pe贸n ten铆a que dirigirse al se帽orito se descubr铆an la cabeza e inclinando la cerviz y sin mirarlos a los ojos pronunciaban el cl谩sico 鈥渁 mandar mi amo鈥 En ese entonces un jovenc铆simo S谩nchez Gordillo comenz贸 su formaci贸n revolucionaria que poco a poco fue forjando esa personalidad insumisa y combativa. Corr铆an los 煤ltimos a帽os de la dictadura franquista y hab铆a un gran clamor popular por impulsar un cambio que alumbrara la libertad y la democracia.

Parte del dinero del trabajo comunal que obten铆an recogiendo, por ejemplo, algod贸n lo invert铆an en propaganda y campa帽as electorales del partido PT. El PT se defin铆a ideol贸gicamente como marxista-leninista l铆nea Mao Tse Tung -porque la revoluci贸n va del campo a la ciudad- Los labradores abriendo surcos construyeron naciones. Este fue el engendro del SOC (Sindicato de Obreros del Campo) y que parad贸jicamente naci贸 en las sacrist铆as porque era el 煤nico lugar donde pod铆an escapar de la implacable vigilancia de la Guardia Civil y los servicios secretos franquistas. Diamantino fue miembro fundador del SOC junto al maestro S谩nchez Gordillo, Diego Ca帽amero, Francisco Casero, Gonzalo S谩nchez. La fuerza laboral de esos pueblos empobrecidos se ve铆an obligados a emigrar a otras regiones m谩s ricas de Espa帽a o el extranjero. 驴Qu茅 pod铆an hacer esos jornaleros sin tierra, temporeros acuciados por del desempleo y los salarios de hambre? La mecanizaci贸n del campo fue la estocada definitiva porque se acabaron los contratos. Por su actitud derrotista a los emigrantes se les consideraba fracasados y acobardados. El andaluz se parece al campesino mexicano que tiene que irse a Estados Unidos a trabajar como temporeros para poder sobrevivir. Miles de andaluces part铆an tambi茅n a la vendimia del Rosell贸n donde los franceses les llamaban 鈥渕uertos de hambre鈥 o a la campa帽a de la fruta, fresas, cerezas, manzanas y verduras en distintas regiones de Francia o la recogida del esp谩rrago en Navarra.

S谩nchez Gordillo ha reiterado en sus discursos que 鈥渆s necesario que Diamantino resucite (muri贸 de c谩ncer en 1995) porque nos hemos quedado hu茅rfanos鈥 Los problemas fundamentales de Andaluc铆a son iguales o peores ahora que en esa 茅poca porque la explotaci贸n de los trabajadores del campo, principalmente los inmigrantes ilegales, son todav铆a m谩s desgarradores. Carecen de las m铆nimas condiciones de vida digna, regularizaci贸n, una vivienda, seguridad social, salud y educaci贸n. Para el imperialismo econ贸mico no hay pol铆tica agraria, sino que se obedece lo que decreta Bruselas y las multinacionales. La ley de reforma agraria es inviable si no se expropia. La reconvenci贸n salvaje de la agricultura es la tumba del mundo rural.

Marinaleda es un digno heredero del colectivismo republicano y se inspira en el principio agrario de los Soviets con la abolici贸n de la propiedad privada y el 鈥渢ierra y libertad鈥 鈥渓a tierra es para quien la trabaja鈥 Zapatista -porque al fin y al cabo los jornaleros andaluces tambi茅n son ind铆genas- La clave del 茅xito es asegurar la soberan铆a alimentaria y no depender de las leyes del libre mercado y los monopolios empresariales.

Tenemos que rese帽ar algo muy importante y es que entre los diputados de la Junta de Andaluc铆a no existe ning煤n campesino, todos son funcionarios o bur贸cratas a n贸mina del estado. Estos se帽oritos bien trajeados que devengan jugosos sueldos son los que rigen los destinos de una de las regiones m谩s rezagadas de Europa. No hay ning煤n descamisado de manos callosas y rostros cuarteados por el sol. Nadie ha empu帽ado una azada en su vida, ni saben lo que es vendimiar o recoger la aceituna.

S谩nchez Gordillo hace gala de una est茅tica antisistema: barbado y con pa帽uelo palestino anudado al cuello, con su rostro desencajado vocifera de ira enfrentando al poder establecido: 鈥淎ndaluc铆a debe tener derecho a decidir鈥 鈥淎ndaluc铆a esta secuestrada鈥 鈥渓a utop铆a es necesaria. Seamos realistas, exijamos lo imposible鈥 鈥渆l capitalismo est谩 en crisis, tenemos que destruirlo鈥 鈥渆l mundo rural est谩 en peligro de muerte鈥 鈥淐risto fue comunista, un revolucionario鈥 鈥淟a verdad es revolucionaria como lo dec铆a el Che y tambi茅n Cristo鈥. Con todo el coraje poniendo el pecho en las huelgas de hambre, en la toma de tierras o las marchas de la 鈥淥TAN no y bases fuera鈥 鈥淓chemos al ej茅rcito yanqui de Rota y Mor贸n鈥 Tambi茅n es reconocido como el 鈥淩obin Hood andaluz鈥 que se mete en los supermercados a sacar la comida para regal谩rsela a los pobres.

En el ayuntamiento de Marinaleda ondea la bandera republicana como un homenaje a los m谩rtires de la guerra contra los militares golpistas. 鈥渘o somos lacayos, vasallos o s煤bditos de un soberano heredero del franquismo, sino jornaleros, obreros del campo鈥 Marinaleda en los a帽os ochentas se le conoc铆a con el apodo de 鈥渓a peque帽a Cuba鈥, uno de los 煤ltimos baluartes rojos (el para铆so comunista) que a煤n quedan en pie en la pen铆nsula. Adem谩s, se ha distinguido por su solidaridad con la causa de los pueblos del Tercer Mundo, especialmente de Am茅rica Latina, Palestina o los saharauis, y tambi茅n con Catalu帽a y Euskadi. Marinaleda es un lugar de asilo para los hu茅rfanos y los desheredados, sobre todo, para los inmigrantes clandestinos sin papeles, sin patria ni hogar.

Los m谩s relevantes proyectos que promueve el alcalde S谩nchez Gordillo se refieren a la democracia directa, la autogesti贸n, las asambleas (gobierno colectivo de los trabajadores) el cooperativismo, la ocupaci贸n de tierras, el ahorro, la austeridad, la autoconstrucci贸n de una vivienda propia ( se entrega gratis el suelo y las casas se pagan a 15 euros al mes) Nada de especulaci贸n, hipotecas e intereses bancarios.

La base del colectivismo agrario es el trabajo comunal en la finca del Humoso (latifundio expropiado al duque del Infantado) donde se ha instalado un sistema de regad铆o en la tierra de secano para incrementar la productividad. Porque la campi帽a es esencialmente de olivo, cereal y girasol ahora cuenta con un molino y almazara de la que se saca grandes beneficios. Aparte se construyeron invernaderos (2.800 metros cuadrados) para cultivar mel贸n, pepino, pimiento, tomate y berenjena. Los jornaleros deben realizar un trabajo penoso donde hay que doblar el lomo y sudar la gota gorda -especialmente en este verano canicular con temperaturas hasta de 45 grados- Todos los obreros del campo ganan un salario equitativo de siete euros la hora.

Las peonadas se distribuyen seg煤n los cultivos de temporada (hortalizas y cosechas de huerto) para luego llevar la materia prima a la cooperativa conservera el Humar de Marinaleda. All铆 se procesan las habas, los garbanzos, las alcachofas, el calabac铆n, el br贸coli, los pimientos, el tomate, la aceituna, pipas de girasol, romero, lavanda, or茅gano, que luego de empaquetarlos son despachados a los centros de distribuci贸n y de ah铆 a las grandes superficies. Porque el producto obtenido debe ser competitivo en el mercado capitalista imperante en Espa帽a.

El alcalde S谩nchez Gordillo no puede en estos instantes hablar con nosotros pues en el a帽o 2018 sufri贸 un ictus que le limita el habla y la movilidad; su estado de salud es delicado y debe aislarse porque todav铆a la pandemia del coronavirus est谩 activa.

Ante su ausencia amablemente nos recibe en la alcald铆a la concejala de Cultura la se帽ora Dolores Tejada. Y es que no son solo los jornaleros los que trabajan en el campo, sino que tambi茅n existen jornaleras que codo a codo y hombro con hombro est谩n en el tajo junto a los hombres. Pero esta no es una competencia contra sus compa帽eros sino todo lo contrario. A cada quien seg煤n sus capacidades -reza un mandamiento comunista-. Pero todo tiene un l铆mite porque est谩 claro que un pueblo no lo hace una persona sino un colectivo, y este colectivo es mixto donde las mujeres han adquirido en los 煤ltimos tiempos una gran relevancia. 鈥淟a emancipaci贸n de la mujer pasa por la igualdad en el trabajo鈥 -as铆 de contundente nos responde la concejala: 鈥淒ebemos demostrar sobre el terreno que no somos el sexo d茅bil como se nos ha hecho creer鈥 Se necesita mucha moral porque el trabajo del campo es muy duro, se desgasta uno f铆sicamente y encima hay que enfrentar las inclemencias del tiempo. La mujer jornalera es uno de los eslabones indispensables en la cadena de producci贸n.

Pero parece que se les ha colocado en un segundo plano y no se le ha dado el valor que les corresponde. Porque la mujer adem谩s de ser trabajadora del campo tiene otras dos funciones vitales: madres y amas de casa. Es decir, en Andaluc铆a las tradiciones seculares se mantienen y el patriarcado sigue inalterable. La igualdad de g茅nero es una materia pendiente en este mundo rural donde tradicionalmente predomina el machismo. Pero ese feminismo jornalero de mujeres curtidas con escasos estudios y en muchas ocasiones autodidactas a las que despectivamente llaman de 鈥渕arujas鈥 rompen moldes y adquiere conciencia de clase. 鈥渘osotras somos antimon谩rquicas, anticapitalistas y anticlericales鈥 En nada se pueden comparar con las mujeres urbanas de clase media o burguesa que tiene m谩s posibilidades de instruirse, progresar y escalar en la pir谩mide social. Esa es la gran brecha estructural que perpetua la marginaci贸n y la desigualdad.

Si nos remitimos a las cr贸nicas de la Rep煤blica Espa帽ola encontraremos maravillosos ejemplos de mujeres, tambi茅n adolescentes y hasta ni帽as, que participaron con sus familias o la comunidad en las faenas del campo. Porque el trabajo colectivo es vital para asegurar su supervivencia.

Marinaleda como casi todos los pueblos del 谩mbito rural espa帽ol sufre una demoledora transformaci贸n pues poco a poco va siendo devorado por la Europa capitalista. Ante la ausencia de una Rep煤blica democr谩tica deben resignarse y aceptar la Constituci贸n mon谩rquica de 1978. La ruralidad representa algo arcaico y retrasado que se opone a la civilizaci贸n cibern茅tica vigente. La sociedad de consumo los asedia con la propaganda que se trasmite a trav茅s de los medios de comunicaci贸n de masas: la televisi贸n, el internet, en especial las redes sociales contribuyen a socavar la identidad del pueblo. Al final estamos creando un pa铆s de z谩nganos lud贸patas que se la pasan las 24 horas del d铆a enganchados a sus tel茅fonos m贸viles, al f煤tbol, la pornograf铆a, las loter铆as, las quinielas cuya 煤nica finalidad es ofrecerles vanas ilusiones de hacerse millonarios de la noche a la ma帽ana. La actitud nihilista de los j贸venes y adolescentes mella el esp铆ritu revolucionario y los convierte en individuos alienados y f谩ciles de manipular. Y lo peor es que se est谩 creando una sociedad de analfabetos funcionales que se niegan a leer y escribir. Se impone la cultura del selfie y el meme. Las nuevas generaciones tienen otras prioridades como comprarse un coche o una moto, irse de juerga a la discoteca, apostar en los casinos virtuales o planificar las vacaciones en la playa. Aqu铆 los que han triunfado y se han vuelto multimillonarios a costa de la inconciencia de las masas son los operadores de m贸viles, los proveedores de Internet, las plataformas de streaming, Netflix, Amazon, Disney, el Facebook, YouTube, Tik Tok, Instagram, etc. Estos son los enemigos invisibles al servicio del nuevo orden mundial. S谩nchez Gordillo reconoce compungido la cruda realidad: 鈥淪i no se estudia, si no se lee si no se despierta el esp铆ritu cr铆tico jam谩s podremos alcanzar la autodeterminaci贸n鈥

El pueblo de Marinaleda padece una crisis sociopol铆tica sin precedentes porque muchos de sus habitantes han perdido la fe y ya no creen en el proyecto de 鈥渁lcalde rojo鈥 S谩nchez Gordillo. Si antes incondicionalmente lo sosten铆an, hoy le han dado la espalda. Es m谩s que evidente el agotamiento psicol贸gico, el envejecimiento y la degradaci贸n de un modelo de gesti贸n basado en el culto al l铆der. El gasto indiscriminado de presupuesto p煤blico ha sobrepasado todos los limites hasta el punto de colocar a Marinaleda de 2.700 habitantes como uno de los pueblos m谩s endeudados de Andaluc铆a.

Los empresarios no quieren invertir ni hacer negocios all铆 pues saben que es un pueblo problem谩tico y donde sin duda les espera la quiebra. La 煤nica industria del pueblo -aparte de la cooperativa Humar- es el cultivo de marihuana y su comercializaci贸n. Muchos j贸venes obtienen un jornal gracias a su explotaci贸n o de lo contrario estar铆an condenados a emigrar.

En las 煤ltimas elecciones municipales de 2019 la lista de Adelante Marinaleda obtuvo 891 votos (48,74%) mientras Avanza Marinaleda-Matarredonda sac贸 847 votos (46,33%) O sea, que la lista de S谩nchez Gordillo gan贸 por tan solo por 44 votos. Y es que son 43 a帽os de gobierno en solitario que ha tra铆do como consecuencia un severo desgaste. Ante la falta de renovaci贸n y caras nuevas cunde el des谩nimo, y la desintegraci贸n; ya no existe esa solidaridad y esa fraternidad de anta帽o. En Andaluc铆a crece la derecha como lo demuestra el resultado de las 煤ltimas elecciones andaluzas donde el PP obtuvo la mayor铆a absoluta. Marinaleda no es la excepci贸n y la gente se ha vuelto reaccionaria e individualista y lo que ambicionan es ganar altos sueldos, irse a vivir a una capital y comprarse un piso o por qu茅 no un chalet o adosado en un condominio con piscina y jacuzzy.

S谩nchez Gordillo y su inseparable compa帽ero el dirigente del SAT y exdiputado de Podemos Diego Ca帽amero han lanzado a una f茅rrea defensa contra el ataque de los 鈥渇ascistas de las tinieblas鈥 que pretenden hundir el proceso revolucionario de Marinaleda. 鈥淟os ego铆smos personales no caben en los proyectos colectivos鈥 El SAT fundado en el 2007 se reconoce como antifascista, nacionalista andaluz, anticapitalista, internacionalista, antipatriarcal y republicano. La acci贸n directa y las asambleas populares son los fundamentos de su ideario pol铆tico que se resumen en 鈥渓a utop铆a se alcanza con la lucha鈥

Si uno camina por la calle principal del pueblo se observan varios murales desconchados por el paso del tiempo. La pintada del Che Guevara borrosa y deslucida denota la decadencia y la dejadez en que est谩 sumido el pueblo . El 鈥減atria o muerte 隆Venceremos!鈥 que con tanta pasi贸n gritaban en las manifestaciones ha sido reemplazado por los estribillos vac铆os de los raperos o reguetoneros J. Balvin, Choj铆n, Ozuna, Maluma, Bad Bunny o Rosal铆a. La indiferencia y el desencanto campa a sus anchas. El veneno neoliberal se ha inoculado en la sangre de estos pueblos de la Sierra Sur de la campi帽a sevillana que un d铆a fueron un ejemplo de lucha y de resistencia. Solo los m谩s radicales veteranos se mantienen firmes y con el pu帽o el alto, tal vez, por puro romanticismo se niegan a claudicar. Sin el relevo generacional el hundimiento ser谩 estrepitoso.

Lo cierto es que el asistencialismo convierte a los individuos en unos gandules conformistas, unos seres pasivos resignados a esperar que al fin de mes le ingresen en la cuenta corriente la 鈥減aguica鈥 de mil euros. Es decir, la d谩diva de la renta b谩sica que aprob贸 el PSOE y PODEMOS para mitigar el paro y la crisis econ贸mica. Pero este tipo de dependencia al fin y al cabo mata la utop铆a socavando los principios del comunismo libertario y, adem谩s, obstaculiza los cambios sociales 鈥淎ndaluc铆a no se levanta a base de subsidios de desempleo y las limosnas que otorga el paternalismo gubernamental o la Uni贸n Europea鈥 La realidad es que miles de familias andaluzas se mantienen gracias al PER y las peonadas. El subsidio agrario es clave para dinamizar la econom铆a de Marinaleda. Con la crisis del coronavirus el gobierno de Espa帽a estableci贸 ayudas a aquellos que han perdido el empleo como los ERTE para garantizar una prestaci贸n de urgencia.

En general la rutina de un jornalero es muy severa: levantarse todos los d铆as a las 5 de la ma帽ana y despu茅s de un frugal desayuno disciplinadamente marchar al tajo hasta bien ca铆da la tarde. Especialmente en este verano canicular enfundados con sus monos y sombreros de paja cumplen a rajatabla su infatigable misi贸n. Los se帽oritos, terratenientes y ciudadanos los llaman despectivamente de 鈥渃atetos鈥, una palabra xen贸foba y racista que los rebaja a la categor铆a de siervos analfabetos. Hasta la mitad del siglo XX Andaluc铆a era un territorio netamente rural habitado mayoritariamente por campesinos, peones, jornaleros, ganaderos, pastores, arrieros, pescadores o artesanos. En la actualidad sin un desarrollo industrial importante la 煤nica salida es el sector servicios y el turismo. Las estad铆sticas dicen que el 75% de la poblaci贸n andaluza reside en el medio urbano.

En Espa帽a la decadencia del mundo rural es tan atroz que el campo yermo y est茅ril ya nunca volver谩 a dar sus frutos. Pero el panorama es a煤n m谩s t茅trico al contemplar esos pueblos en ruinas que abandonados se caen a pedazos sin que nadie pueda revertir la sentencia. Este ha sido un golpe demoledor para esa Espa帽a profunda que irremediablemente se extingue. La cultura popular yace momificada en los museos y los jornaleros son un reclamo m谩s del folclore tur铆stico. La mayor铆a de los 47 millones de espa帽oles pertenecen al 谩mbito urbano y han asumido sin ning煤n reparo su nueva identidad de consumidores WI FI. Pero quiz谩s hoy lo m谩s dram谩tico sea el bajo 铆ndice de la natalidad que anuncia de antemano una cat谩strofe demogr谩fica irreversible. A estas alturas del siglo XXI la 煤nica esperanza de salvar a esa Espa帽a vaciada y escler贸tica es que los inmigrantes de otras latitudes la hagan renacer de las cenizas.

Carlos de Urab谩 2022