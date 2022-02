Uno de cada 10 adultos estadounidenses pas贸 hambre el pasado diciembre como consecuencia de la pobreza. La tasa de pobreza infantil en EEUU es del 17%

Los principales medios de comunicaci贸n estadounidenses siguen celebrando la supuesta fortaleza de la econom铆a estadounidense. Casi a diario, los titulares hablan de cifras esperanzadoras, crecimiento sostenible, tendencias positivas y ganancias constantes. La realidad sobre el terreno, sin embargo, habla de algo totalmente diferente, lo que plantea las preguntas: 驴se est谩 mintiendo a los estadounidenses? 驴Y con qu茅 prop贸sito?

芦La econom铆a de EE.UU. creci贸 un 1,7% en el cuarto trimestre coronando un a帽o fuerte禄, inform贸 el New York Times. 芦La econom铆a de EE.UU. creci贸 un 5,7% en 2021, el ritmo m谩s r谩pido de todo el a帽o禄, a帽adi贸 el Washington Post. Reuters, Voice of America, Financial Times, CNN, Market Watch y muchos otros coincidieron. Pero si esto es as铆, 驴por qu茅 entonces el 铆ndice de aprobaci贸n del presidente estadounidense Joe Biden est谩 en su punto m谩s bajo? 驴Y por qu茅 muchos estadounidenses pasan literalmente hambre?

En una encuesta de opini贸n nacional realizada por Reuters/Ipsos y publicada el 3 de febrero, s贸lo el 41% de los adultos estadounidenses aprobaba la actuaci贸n de Biden en el cargo. Un enorme 56% lo desaprueba. Las cifras no fueron una completa sorpresa, ya que la trayectoria descendente de la presidencia de Biden ha estado vigente desde poco despu茅s de que se trasladara a la Casa Blanca hace m谩s de un a帽o.

Lo cierto es que Biden no era la principal opci贸n de los dem贸cratas para la presidencia. A juzgar por varias encuestas de opini贸n y los primeros resultados de las primarias dem贸cratas de 2020, era Bernie Sanders quien representaba la esperanza dem贸crata de un cambio real y sustantivo. La pol铆tica del partido, la insistencia de los medios de comunicaci贸n liberales en que Sanders no era 芦elegible禄 y el alarmismo respecto a un segundo mandato de Trump empujaron a Biden a trav茅s de las filas de los nominados para ser presentado como la 煤nica esperanza de salvaci贸n de EEUU.

Mientras que los republicanos siguen comprometidos con el legado de Donald Trump y siguen en gran medida unidos pol铆tica e ideol贸gicamente, los dem贸cratas est谩n cada vez m谩s desconfiados en su liderazgo e inseguros con respecto al futuro de su democracia, gobernanza y econom铆a. Por supuesto, no tienen culpa de mantener esas opiniones.

Mientras los dirigentes dem贸cratas siguen obsesionados con su miedo a Trump, y mientras los medios de comunicaci贸n liberales insisten en que la econom铆a estadounidense es todo lo saludable que puede ser, el estadounidense medio sigue luchando contra el avance de la pobreza, la inflaci贸n y la falta de perspectivas de futuro.

He aqu铆 algunas cifras aleccionadoras: El 56% de todos los estadounidenses no puede obtener unos escasos 1.000 d贸lares como gasto de emergencia de sus ahorros existentes, inform贸 la CNBC; uno de cada 10 adultos estadounidenses pas贸 hambre el pasado mes de diciembre como consecuencia de la pobreza, inform贸 Forbes.com; el Centro de Pobreza y Pol铆tica Social de la Universidad de Columbia revel贸 que la tasa de pobreza infantil en EEUU es del 17%, 芦una de las m谩s altas entre los pa铆ses desarrollados禄.

Si se estudia a los trabajadores estadounidenses por separado del resto de la poblaci贸n, las cifras son a煤n m谩s sombr铆as: tres cuartas partes de los trabajadores estadounidenses afirmaron que 芦les resultaba muy o algo dif铆cil llegar a fin de mes禄, seg煤n un estudio realizado por Shift Project, y recogido en NBC News online. El cuarenta por ciento de los trabajadores encuestados dijo que no es capaz de reunir 400 d贸lares en dinero para emergencias. Pero lo m谩s chocante de todo, seg煤n el mismo estudio, es que 芦alrededor del 20% dijo que pasaba hambre porque no pod铆a permitirse comer lo suficiente禄.

Foto: Personas sin hogar en la calle frente a una comisar铆a de polic铆a en Los 脕ngeles, California, el 16 de febrero de 2022. [FREDERIC J. BROWN/AFP v铆a Getty Images]

Aparte de las d谩divas ocasionales del gobierno, que fueron proporcionadas tanto por la administraci贸n de Trump como por la de Biden, poco se ha hecho por medio de cambios estructurales en la econom铆a estadounidense que aseguren una mayor igualdad entre todos los sectores de la sociedad. En cambio, las prioridades de la administraci贸n parecen estar asignadas a algo totalmente distinto.

En su art铆culo en Politico, David Siders describe el actual discurso pol铆tico en los c铆rculos del Partido Dem贸crata, donde 芦los dem贸cratas est谩n perdiendo la cabeza por el 2024禄. Como los 铆ndices de aprobaci贸n p煤blica del presidente dem贸crata son 芦p茅simos禄, los dem贸cratas temen el regreso de Trump. 芦Todo el mundo habla de Trump -donantes, gente de la pol铆tica, gente del partido, los medios de comunicaci贸n禄, dijo Siders citando a un asesor dem贸crata. El mismo asesor describi贸 芦un ciclo extra帽o禄 en el que la 芦conversaci贸n sigue volviendo a Trump禄.

Consciente o no de esta obsesi贸n, el gobierno de Biden parece operar enteramente de acuerdo con una estrategia pol铆tica que se basa en empa帽ar a Trump y a sus partidarios, repitiendo, una y otra vez, la historia de la insurrecci贸n del 6 de enero, con la esperanza de que se produzca una divisi贸n republicana o cualquier otro milagro que refuerce sus posibilidades de mantener su mayor铆a en el Congreso en las pr贸ximas elecciones intermedias de noviembre.

Mientras lo hacen, los dirigentes dem贸cratas parecen ignorar la dura realidad sobre el terreno, donde los precios de los alimentos se disparan y donde la inflaci贸n ha alcanzado niveles insoportables. Seg煤n nuevos datos, publicados el 10 de febrero por la Oficina de Estad铆sticas Laborales, el 铆ndice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. aument贸 un 7,5% en enero en comparaci贸n con el mismo mes del a帽o anterior, lo que supone el 芦ritmo anual m谩s r谩pido desde 1982禄, inform贸 el Financial Times.

El aumento de la inflaci贸n no es un acontecimiento puntual, ya que el IPC ha estado subiendo a un nivel sostenible del 0,6% mensual. La gente de a pie puede sentir este aumento casi cada vez que va a comprar. A los propietarios de peque帽os negocios, especialmente restaurantes, panader铆as y tiendas de comestibles, les queda una de dos opciones: aumentar sus precios o cerrar por completo. En consecuencia, grandes segmentos de la ya vulnerable poblaci贸n estadounidense est谩n m谩s desesperados que nunca.

Para evitar dar respuestas reales a preguntas dif铆ciles sobre el bienestar de millones de estadounidenses, sobre el funcionamiento real de sus instituciones democr谩ticas y sobre la corrupci贸n existente en el sistema pol铆tico estadounidense -independientemente de qui茅n controle el Congreso o resida en la Casa Blanca-, los dem贸cratas y sus medios de comunicaci贸n culpan a sus rivales republicanos o crean distracciones en materia de pol铆tica exterior. Siguen hablando de una 芦amenaza china禄 y de una 芦inminente禄 invasi贸n rusa de Ucrania y cosas por el estilo, mientras que la verdadera amenaza es la de los pol铆ticos desprendidos que amasan riquezas, luchan por el poder y el prestigio mientras sus compatriotas siguen pasando hambre.

monitordeoriente.com