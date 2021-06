–

Aquellos d√≠as que se iniciaron el 19 de diciembre de 2001 significaban la ambici√≥n, la enso√Īaci√≥n de que la sociedad pudiera tomar en sus manos todo el aparato o la gesti√≥n estatal. Esta es una de las utop√≠as m√°s generosas que acu√Ī√≥ el pensamiento pol√≠tico. La absorci√≥n de las instituciones ritualizadas por parte de la sociedad civil, convertida en un antileviat√°n de libre emprendedores, es una cuerda siempre tendida que habla subterr√°neamente del origen de lo pol√≠tico. Lo percibimos en aquellos d√≠as. Revivir o rescatar el modo originario de la pol√≠tica, reclama buscar un v√≠nculo primigenio mediado por el lenguaje, que implique la huella inicial de la asociaci√≥n humana. As√≠ fueron esos momentos primordiales. Se buscaba mucho m√°s que sustituir un gobierno, se buscaba pensar la naturaleza misma de los tejidos sociales y culturales que forjan un gobierno.

El origen de lo pol√≠tico se halla en la idea de asamblea o de congreso, palabras equivalentes al acto de caminar. La ra√≠z latina grad proviene de gradi: caminar. A partir de esta palabra com√ļn podemos derivar lo que son los momentos terminol√≥gicos esenciales de la pol√≠tica: progreso, regreso, digresi√≥n, ingreso. Caminar juntos lleva a congreso y hacerlo en el sentido de contraposici√≥n o lucha gener√≥ agresi√≥n. Cada vez que un conglomerado humano entra en un v√©rtigo esencial, en la grandiosa ilusi√≥n de una autoorganizaci√≥n, surgen ideas federativas de peque√Īos n√ļcleos asociativos -a la manera de Proudhon, que sin embargo fue poco recordado en aquellas jornadas del 2001‚ÄĒ, en las que se revive la comunidad inici√°tica. Ese v√©rtigo ocurre en momentos en que se desmoronan las rutinas y cesan las cohesiones previstas. Lo recuerdan momentos c√©lebres de la historia universal -la Guerra Franco Prusiana, que lleva al v√©rtigo que fue la Comuna de Par√≠s-; los momentos previos a la toma del poder bolchevique, relatados por John Reed -donde en San Petersburgo segu√≠a su vida cotidiana, el recorrido de los tranv√≠as era normal mientras se tomaban estaciones de tren y correos-, o entre nosotros, los d√≠as camporistas, unos pocos d√≠as en que se aflojaron las maquinarias que acu√Īan obediencias y previsiones. Caminar juntos y hacer asambleas en tiempos de agresi√≥n es un resumen comprimido de lo social que se hace pol√≠tico y puede -o no puede- mantenerse en unidad.

En nuestro 2001 no hubo una poderosa Guardia Nacional como en la Par√≠s de 1871 ni un partido disciplinado y armado con su doctrina de la ¬ęextinci√≥n del Estado¬Ľ como en Rusia, ni una expectativa surgida de una elecci√≥n que le daba sonoro final a una √©poca, como en la Argentina de 1973, pero hubo un pensamiento asambleario que se aboc√≥ a repensar la representaci√≥n pol√≠tica a partir de una espl√©ndida fragilidad, una dadivosa quimera. No es cierto que un ensue√Īo sea una fuerza inoperante, pero es cierto que, para legarles a los tiempos advenideros la idea del v√©rtigo autonomista, ella deber√≠a abandonarse a su prodigioso candor. En ese 2001 la vida real segu√≠a su curso, los procedimientos productivos, financieros y represivos segu√≠an en pie, aunque por la crisis del logos capitalista hab√≠an abandonado algunas zonas o reductos en su parcial retirada: ciertas empresas, f√°bricas, bancos y, por supuesto, calles y plazas, retir√°ndose moment√°neamente de la red jur√≠dica propietalista. Esta coexistencia de situaciones que pon√≠a entre par√©ntesis al sujeto propietario significaba un profundo goce del vac√≠o, mezclado con otros sentimientos profundos que no eran f√°cilmente interpretables a pesar de obvios. Conviv√≠an la expropiaci√≥n de los ahorristas, la p√©rdida de la moneda, el utopismo antifinanciero del popolo minuto, el primitivismo del trueque, el grito de hast√≠o extremo postulando el retiro de todas las m√°scaras pol√≠ticas, que era el verdadero gesto sobre el que reposaba la situaci√≥n y cuyo mayor atractivo consist√≠a en su poderosa condici√≥n de ininterpretable.

Ese sentimiento primigenio de comenzar otra vez la pol√≠tica negando lo anterior -tema de los que verdaderamente escribieron sobre ella, como Maquiavelo- fue tan fuerte que no hubo nadie que no lo sintiera. Y no hay nadie que no lo siga sintiendo. Como los que viajaban en tranquilos tranv√≠as en la Petersburgo de 1917 aunque los acontecimientos de la historia iban por otra parte, debemos saber que esos momentos de v√©rtigo encantado, de materialismo enso√Īado como dir√≠a Le√≥n Rozitchner, ocurren de tanto en tanto en su pura visibilidad creativa y abismal, mientras alrededor sigue pululando la Instituci√≥n aparentemente aletargada. Mueren manifestantes por disparos que salen del interior de los bancos en plena Avenida de Mayo y los bares siguen abiertos. Y en el debate posterior se dir√° ¬ęque la izquierda desbarat√≥ las Asambleas¬Ľ o que ¬ęno se supo formular la caducidad de los mandatos¬Ľ por parte de los que en aquel tiempo estaban investidos de representaci√≥n pol√≠tica.

Esto sugiere dos reflexiones. Era inevitable que las distintas posiciones y los diversos modos de interpretar lo social escindieran o extinguieran asambleas. La comunidad originaria no est√° antes de lo pol√≠tico ¬ęcontaminante¬Ľ, sino que lo pol√≠tico existe porque es lo que funda el asociacionismo cohesionado y su contrario, la disensi√≥n de lo mancomunado. No obstante, el mito fundador de una asamblea constituyente verificado en ese verano argentino de hace una d√©cada no ha terminado; incluso en peque√Īas graduaciones, sigue existiendo en toda instituci√≥n. Una asamblea que transcurre sobre c√°nones partidarios previsibles tambi√©n posee un punto de recreaci√≥n de lo pol√≠tico aunque su tr√°mite pueda estar fosilizado. Incluso bajo el papel determinante que cumplen los medios de comunicaci√≥n. Y por otro lado, el proyecto de declarar la caducidad de los mandatos ‚ÄĒrecu√©rdese la Asamblea en el Teatro Bambalinas en agosto del 2002- era tard√≠o aunque interesante.

Cuando ocurre un acontecimiento de la dimensi√≥n de aquel diciembre del 2001, donde la bandera autonomista flame√≥ por sobre todos los credos pol√≠ticos que la larga historia nacional ya hab√≠a elaborado, y en una asamblea de asambleas -Parque Centenario- se exploraba la posibilidad de lo desconocido, nunca se act√ļa sabi√©ndolo todo. Al contrario, lo pol√≠tico sigue como posibilidad abierta porque en alguna fisura inesperada de la historia la imaginaci√≥n de las instituciones cesa. Y nos coloca en la paradoja del caminante. La historia reclama congreso soberano y nunca evita la agresi√≥n: todas estas palabras salen de la misma ra√≠z. Se sabe menos de esto en los momentos en que parecen caer los dominios estatales; se sabe m√°s cuando esos dominios se van recuperando. Gracias al 2001, la odisea en el espacio de nuestra memoria social, nuestras discusiones contin√ļan en relaci√≥n a si era preferible saber menos diciendo mociones de orden o bien lanzando ideas bajo las araucarias, o saber un poco m√°s dentro de las texturas sociales recompuestas, que hablan de liberaci√≥n pero est√°n obligadas a tomarse ellas como precondici√≥n de ese magn√≠fico acontecimiento. No es nada nuevo, c√©lebres textos hablan sobre todo esto. Lo bueno fue haberlo vivido.

[publicado en el suplemento especial de P√°gina|12 ‚ÄúDe 2001 a 2011: Qu√© pas√≥. Qu√© cambi√≥.‚ÄĚ Editado el 19 de diciembre de 2011]

