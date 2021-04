–

De parte de Kurdistan America Latina March 30, 2021 142 puntos de vista

Todas las mujeres kurdas saben cantar en “Lorîn” y “Landik” (estilos musicales en kurdo) y todas las mujeres enseñan a sus hijos a cantar en estos estilos. Aryen Xelîl es una de estas niñas y quiere ser un dengbêj, como Derweşê Evdî, Edûlê y Siyabend y Xecê.

Aryen Xelîl tiene 16 años y nació en la ciudad de Afrin, al noreste de Siria. Comenzó a cantar canciones cuando tenía solo ocho años. En 2013, se unió al grupo musical “Şêrawa”, del Centro Cultural y de Arte de Afrin, y mostró su habilidad para cantar como dengbêj. Ahora es una joven dengbêj y mejora sus habilidades día a día.

“Tuvimos que mudarnos a Shehba cuando los ataques (turcos) se llevaron a cabo en Afrin. Todavía vivo en Shehba. Empecé a cantar canciones de dengbêj cuando tenía ocho años. Ahora soy miembro del grupo musical “Şêrawa”. Quiero mejorar para ser un buen dengbêj. Cuando canto canciones, me siento diferente. Puedo sentir mejor el dolor de mi gente y puedo compartir su dolor. Y cuando canto canciones, cuento las bellezas de mi tierra y la fertilidad de mi tierra. Ser un dengbêj significa contar todos los sentimientos de las personas y reflejar estos sentimientos”, dice la joven.

Aryen sabe que ser dengbêj no es solo su sueño, sino también el sueño de su madre, que nunca tuvo la oportunidad de cantar. Dice que está orgullosa de sí misma cada vez que canta. “Haré todo lo posible para ser un buen dengbêj –afirma-. He subido al escenario en los eventos organizados después de la ocupación de Afrin. Me siento muy emocionado de subir al escenario en las protestas y eventos a los que asiste nuestra gente, y poder cantar para ellos. No puedo decir lo feliz que me siento cuando estoy con mi gente”.

Para la joven, antes ser dengbêj para una mujer era muy difícil. “Pero ahora, las mujeres rompen tabúes –destaca-. Ahora, las familias alientan a sus hijos a participar en obras artísticas y culturales. Cada mujer debe vivir como quiera. Creo que las mujeres pueden superar todos los obstáculos. Las mujeres deben luchar por su futuro”.

FUENTE: Raperin Bekir / Jinha / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>