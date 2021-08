–

Mientras escribo esta reflexi贸n en el d铆a que se cumple un a帽o en el que el Estado chileno secuestro a Francisco y a m铆, escucho las voces de compa帽erxs que se manifiestan afuera de la c谩rcel. Al otro lado de los barrotes, las rejas y los muros, hay manos y corazones inquietos accionando por quienes estamos dentro de las jaulas del capital. En esta ocasi贸n, no solo llegaron hasta mi sus gritos, tambi茅n recib铆 un panfleto 隆El viento trajo un hermoso e inesperado regalo! 隆Bella propaganda anarquista!

Para quienes hacemos o hemos hecho acciones de propaganda antiautoritaria, muchas veces no dimensionamos las consecuencias que pueden tener estas en otras personas. En un principio el objetivo de cualquier propaganda es entregar un mensaje, el que idealmente incite o inspire a otrxs a actuar en contra del actual sistema de terror. Pero, tal vez, el/la receptor de este mensaje no actu茅, no le haga efecto aquel llamado y siga como un espectador pasivx. En ese caso, vale la pena preguntarnos 驴Quiz谩s la propaganda no fue lo suficientemente efectiva?, 驴Qu茅 es lo que lleva a un individuo a enfrentar lo que lo domina? Como de la misma manera 驴Qu茅 lleva a alguien a vivir pasivamente en un mundo de m铆sera y opresi贸n?

Este tipo de preguntas me las hice en much铆simas ocasiones, a veces cre铆 que hab铆a encontrado respuestas pero con el tiempo entend铆 que la libertad individual, vale decir las decisiones y acciones de otrxs no se pueden ni debieran medir o prever. Para hablar de libertad individual en primera instancia, tiene que existir conocimiento de la realidad y de los factores que la crean o limitan. Para decidir es necesario conocer, en esto 煤ltimo la propaganda es fundamental.

En mi caso, lo que me impulso a tomar el camino del conflicto permanente, fue sin lugar a dudas la propaganda de otrxs (entre otros factores). Mi conocimiento pol铆tico hubiese sido muy distinto si no hubiese sido receptora de un sinf铆n de propagandas. No s茅 si fue un panfleto, un rayado callejero, un comunicado reivindicativo, etc o tal vez fue el conjunto de mensajes, consignas que me llevaron a cuestionar y enfrentar a la hegemon铆a del poder y a la sociedad que lo sustenta y necesita.

Hoy un simple papel rompi贸 todas las medidas de sugerida de esta c谩rcel volando hasta m铆. Esta propaganda en este lugar toma un cariz extra; me demostr贸 que por m谩s encerradxs que el poder nos tenga o pretenda tener a lxs presxs que peleamos por un mundo donde solo gobierne el apoyo mutuo y la solidaridad, nunca estaremos solxs.

Hace falta mucha propaganda, hacen falta muchas acciones directas, si queremos golpear el capitalismo y las relaciones que este genera, como a su vez a la hegemon铆a impuesta del poder.

Aprovecho la ocasi贸n para enviar un fuerte abrazo fraterno a la familia Vergara Toledo. Luisa Toledo fue una propagandista que contribuy贸 enormemente en la proliferaci贸n de muchas generaciones de j贸venes combatientes.

隆Muerte al estado y viva la anarqu铆a!

M贸nica caballero, presa anarquista

Carcel de san miguel

Julio 2021.

