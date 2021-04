驴En qu茅 medida la aplicaci贸n de las reformas y el clima pol铆tico de la sociedad, en medio de la Covid, se retroalimentan o interfieren entre s铆?

Empiezo haciendo algunas observaciones generales:

La comprensi贸n de la transici贸n en que se encuentra Cuba, del proceso pol铆tico particular que la caracteriza en esta etapa, del debate en curso acerca de esas pol铆ticas y de su alcance, y del camino que se abrir谩 a partir de abril, es cualquier cosa menos evidente al ojo desnudo, o reducible a un conjunto simple de tesis, o a un quiz de verdadero o falso.

Aunque me refiero aqu铆 al debate, me concentro en el desacuerdo entre expertos, no porque sea el 煤nico ni el m谩s ruidoso. Este debate entre expertos implica un espacio para expresar visiones diferentes como nunca antes. El debate ruidoso es sobre todo el de los medios de comunicaci贸n, tanto oficiales como de oposici贸n, muy parecidos en el fondo por su tendencia a confundir la misi贸n de informar y analizar con lealtades ideol贸gicas, que contribuyen poco a captar la 铆ndole del proceso pol铆tico. Tambi茅n lo es la avalancha de opiniones 鈥渞谩pidas y furiosas鈥 en las redes, que no han mejorado este panorama confuso, sino que m谩s bien han polarizado a煤n m谩s el clima ideol贸gico, y emborronado la pol铆tica real y su significado.

Aunque la diversidad de perspectivas entre expertos no es en s铆 misma ideol贸gica, s铆 recoge enfoques con implicaciones pol铆ticas diferentes. Estas corresponden a la producci贸n de los centros de investigaci贸n y las universidades, las publicaciones acad茅micas y culturales, los eventos acad茅micos, y tambi茅n una parte de la cobertura informativa, a veces pol茅mica, en medios de prensa de provincias (Cienfuegos, Ciego de 脕vila), el trabajo de think tanks de organismos 鈹Instituto de Investigaciones Econ贸micas (INIE), Oficina Nacional de Estad铆sticas e Informaci贸n (ONEI), etc. 鈹 que se filtran , a trav茅s de las redes y de grupos de correo electr贸nico, y se comparten de manera m谩s informal.

Ese espectro de perspectivas y matices se manifiesta incluso sin salirse de lo que pudiera identificarse como el marco de un socialismo reformado. Reducir la riqueza de ese panorama a un pu帽ado de autores (dos o tres de 芦adentro禄 y otros tantos de 芦afuera禄), casi siempre economistas y, por lo general, los mismos, resulta parcial y empobrecedor, si se trata de entender la complejidad del proceso pol铆tico en curso.

Una 煤ltima observaci贸n introductoria es que estos comentarios quiz谩s no coincidan con muchas de las interpretaciones e ideas que se dan por sentadas como parte del sentido com煤n y que muchos repiten. Interpreto la pol铆tica como un rompecabezas cuyas piezas visibles permiten identificar la imagen. Aunque en muchos casos no la comparta, no invierto tiempo explicando c贸mo la hubiera dise帽ado yo, sino m谩s bien tratando de explicar sus causas y efectos reales. Me gu铆o por datos, hechos, regulaciones, y otros elementos que aunque p煤blicos, muchas veces no se toman en cuenta, sobre todo desde fuera, pero en ocasiones tampoco desde adentro. Tambi茅n me gu铆o por el examen de las circunstancias nacionales e internacionales, incluido el factor de presi贸n constante que es hoy la opini贸n p煤blica.

Las pol铆ticas, su funcionamiento y el actual contexto.

No se puede analizar ni prever el camino de la pol铆tica cubana sin enfocar la interacci贸n actual entre la que se aplica y sus efectos en la sociedad que la experimenta y reacciona ante ella. Esta acci贸n-reacci贸n es m谩s determinante para poder explicarla y predecirla que la tensi贸n entre visiones ideol贸gicas diferentes. Aunque existen corrientes ideol贸gicas (m谩s de dos) que inciden en el presente y el futuro probable, estas son m谩s relavantes en sectores como los medios de comunicaci贸n, la educaci贸n y la cultura, el trato a la emigraci贸n, y, en ocasiones, la seguridad. Esas diferencias ideol贸gicas; sin embargo, no son las que permiten explicar las transformaciones econ贸micas y pol铆ticas que afectan hoy d铆a el funcionamiento del sistema y sus instituciones, la pol铆tica exterior, la defensa, e incluso t贸picos aparentemente tan ideol贸gicos como la relaci贸n entre la Iglesia y el Estado.

A continuaci贸n comparto siete ideas claves sobre el momento pol铆tico y sus particularidades, y apuntar茅 luego algunos problemas de la actual coyuntura cr铆tica que nos afectan.

1. Existe un consenso en la clase pol铆tica acerca de la profundizaci贸n de las reformas. Ese consenso tiene como antecedentes los Lineamientos (2011) y sus reajustes (2016), as铆 como la Constituci贸n (2019), y muy especialmente, la Estrategia econ贸mico-social (EES, julio, 2020) para enfrentar la Covid. Entre las reformas m谩s recientes se encuentran las incluidas en el paquete del Ordenamiento, la revisi贸n de los criterios aplicados al trabajo por cuenta propia (TCP) desde 1993, y la confirmaci贸n del acuerdo sobre las PYMES. Tanto la implementaci贸n del Ordenamiento como la del nuevo enfoque sobre el TCP se han estado corrigiendo sobre la marcha, respondiendo a quejas de la poblaci贸n, en cuanto a reducir costos sociales y evitar impactos irreversibles, especialmente para los grupos m谩s vulnerables.

2. No hay experiencias anteriores, ni teor铆a sobre las reformas, que permitan prever su impacto en el caso espec铆fico de la sociedad cubana actual. Las miles de p谩ginas escritas sobre las reformas en Europa del Este y en la URSS pueden tener puntos en com煤n con Cuba, sobre todo en algunos aspectos del punto de partida, pero son muy diferentes con respecto al modelo econ贸mico-social de llegada, seg煤n deja claro la nueva Constituci贸n, que a diferencia de esos otros pa铆ses, no restaura el capitalismo. Si comparamos los casos de Cuba por un lado, y los de China y Vietnam por el otro, notaremos diferencias sustanciales que mis amigos economistas a menudo soslayan. La primera es que la sociedad cubana no se caracteriza por un orden tradicional rural, con millones de personas en pobreza extrema que pueden morir de hambre o enfermedades curables. Tampoco est谩 Cuba dividida en minor铆as 茅tnicas con lenguas diferentes; ni est谩n los cubanos habituados a reg铆menes ancestrales de autoridad y disciplina social. La Cuba actual, con todos sus problemas, es un paradigma de modernidad occidental y desarrollo social si se compara con estas otras(ver 脥ndice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, 2020). La segunda diferencia es que ni China ni Vietnam, al iniciar sus reformas, estaban sometidas a la hostilidad de una potencia fronteriza como los EE. UU., ni sufr铆an el efecto multilateral de un embargo duradero como el nuestro. La tercera es que los chinos y vietnamitas de las vastas zonas empobrecidas del interior pueden hasta so帽ar con trabajar 14 horas diarias en las maquiladoras de Adidas, radicadas en las rutilantes ciudades de la costa, mientras que los cubanos, dif铆cilmente pueden imaginar otra forma de tierra prometida mejor que Hialeah. Por tanto, las mismas medidas, al ser aplicadas all谩 y aqu铆 pueden tener efectos muy diferentes.

3. Existe un gobierno nuevo, un marco constitucional distinto, una sociedad muy diferente.

Hace menos de tres a帽os, la supuesta medida del cambio era 芦el fin de Fidel,禄 芦la superaci贸n de la gerontocracia,禄 el 芦relevo generacional.禄 Ya nadie habla de eso. Desde hace apenas dos a帽os contamos con una Constituci贸n nueva, donde la definici贸n de propiedad sobre medios de producci贸n pas贸 de 芦familiar禄 (trabajo por cuenta propia) a una que solo restringe su concentraci贸n, todav铆a por definir sus l铆mites precisos. Ya el VII Congreso del PCC, en 2016, hab铆a acordado que esa propiedad privada, en forma de PYMES, era necesaria en el nuevo socialismo.

4. El sector estatal, que, seg煤n la nueva Constituci贸n, sigue predominando, requiere ser objeto de transformaci贸n, en un grado tan o m谩s importante que el privado. Este sector privado no va a funcionar ni afianzarse hasta que el estatal no se transforme en sector p煤blico; o sea, hasta que no adquiera la necesaria autonom铆a, y pueda articularse con el privado coherentemente. De manera que el crecimiento y significado real del sector privado, incluyendo el cooperativo, depender谩 de su grado de integraci贸n con el sector p煤blico, as铆 como con el de la inversi贸n extranjera; lo que le otorgar铆a un peso real en el conjunto de la econom铆a, adem谩s de incidencia en segmentos espec铆ficos del mercado y los servicios.

5. El segundo eje vertebral de las reformas es la descentralizaci贸n. Las relaciones entre el poder central y las provincias, territorios y municipios han sido, hist贸ricamente, de subordinaci贸n vertical. No puede haber liberaci贸n de las fuerzas productivas si no es desde abajo, donde esas fuerzas se implantan, especialmente las de peque帽a y mediana escala, tanto privadas como estatales. La nueva Constituci贸n revoluciona el papel de los municipios (T铆tulo VIII, Cap II). Se habla de municipalizaci贸n de la pol铆tica, incluyendo autonom铆a para generar una econom铆a local, que incluya generaci贸n de empleo, configuraci贸n tributaria, inversiones e incluso relaciones con el capital extranjero.

6. Las reformas implican una nueva manera de acoplar a los distintos actores del sistema institucional, y a estos con el no estatal. A diferencia del funcionamiento econ贸mico del sistema federal estadounidense (Gobierno federal y estadual, Sistema de la Reserva Federal, etc.), el cubano ha tendido a reproducir, tanto arriba como abajo, la supremac铆a del PCC y sus estructuras, no solo para adoptar las pol铆ticas y monitorearlas, sino para tomar decisiones y administrar. Para lograr ahora que las pol铆ticas econ贸micas acordadas se hagan realidad, se requiere que los nueve ministerios de la econom铆a, las empresas p煤blicas aut贸nomas a nivel nacional y local, los gobiernos locales, las cooperativas y las entidades del sector privado funcionen de manera acoplada entre s铆. Este nuevo acople es uno de los principales retos de la transici贸n.

7. La superaci贸n de la crisis requiere crecimiento, y las reformas exigen montarse sobre ruedas legislativas. Los economistas cubanos suelen concentrarse en el an谩lisis macro de ese crecimiento y sus factores, as铆 como en el lado de la oferta. Al hacerlo, a menudo le prestan menos atenci贸n al estudio del lado de la demanda, el funcionamiento del mercado al detalle, el consumo (familiar, social, empresarial), la distribuci贸n desigual de la liquidez en segmentos sociales y territorios (incluidas las divisas en moneda convertible), el papel del trabajo y de los actores locales, el monto y la canalizaci贸n de las remesas, y otros factores que inciden de manera diferenciada en el crecimiento real y el nivel de vida.

Por otra p. arte, el proceso legislativo que implican las reformas no se contiene en la disponibilidad de la t茅cnica jur铆dica conveniente. Juristas (y economistas) tienden a identificar este proceso como la adopci贸n de regulaciones o normas apropiadas, equipar谩ndolo al de un cirujano que elige los instrumentos situados en una bandeja. Al hacerlo, no valoran que este cirujano, en todo caso, est谩 operando por primera vez, de manera que por mucha casu铆stica y teor铆a que domine, no sabe cu谩l ser谩 su efecto sobre el organismo vivo que interviene. Si el proceso legislativo fuera pura l贸gica jur铆dica, separada de factores pol铆ticos, sociales, culturales, no tendr铆a el car谩cter contradictorio que lo caracteriza en todas partes.

Problemas de camino al VIII Congreso del PCC.

Aunque se trata de procesos en curso que demandan continuidad y profundizaci贸n, el gobierno ha dado se帽ales en 2020 que confirman su determinaci贸n en 谩reas como la aplicaci贸n de la unificaci贸n monetaria y cambiaria, aumentos salariales, extensi贸n y modernizaci贸n de las comunicaciones (acceso institucional, social y privado a las TIC, inicio del programa de digitalizaci贸n de la sociedad, etc.), diversificaci贸n y estrechamiento de alianzas internacionales (China y Rusia, pero tambi茅n con la UE), reafirmaci贸n de la pol铆tica de normalizaci贸n con EE. UU. (a pesar de la desgracia de Trump).

En otras 谩reas de la pol铆tica, sin embargo, existen muy pocos o ning煤n avance. Como ejemplos, y sin espacio para extenderme sobre ellos, estar铆a institucionalizar las relaciones con la emigraci贸n, o el peso espec铆fico reconocido a sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones, las ONG, etc. en el funcionamiento del sistema pol铆tico.

Mantener el Congreso del PCC (16-19 de abril), aplicando las pol铆ticas acordadas en el VII, a pesar del rebrote de la COVID, y del agravamiento de la situaci贸n econ贸mica ya dif铆cil, es una expresi贸n de voluntad pol铆tica. Est谩 claro que las medidas del Ordenamiento podr铆an haberse adoptado antes. La cuesti贸n es si no haberlas pospuesto ahora, una vez m谩s, a pesar de todos sus costos, es una decisi贸n pol铆tica correcta o no.

Aunque al escribir este texto no se conoce la agenda del VIII Congreso, es posible detenerse en problemas que resultan muy visibles en el radar de la pol铆tica nacional. Estos tienen una naturaleza contradictoria estructural. Es decir, se trata de contradicciones que no dependen de factores 芦subjetivos禄 como los espejuelos ideol贸gicos, o de errores t茅cnicos, sino de tensiones inherentes a la situaci贸n econ贸mica y social, y a su reflejo en las pol铆ticas implementadas. Esta ecuaci贸n, de por s铆 compleja, tiene a la Covid como variable independiente.

Me limito aqu铆 a comentar de modo muy conciso cuatro 谩reas de problemas:

Algunas contradicciones estructurales (o antinomias) que atraviesan las pol铆ticas:

a. Dependencia externa (turismo, remesas, importaci贸n de alimentos) vs. restricciones a visitas (emigrados, turistas, 芦mulas禄).

b. Estimulo a productores mediante mejores precios en el mercado estatal mayorista (competencia con precios pagados por sector privado) vs. protecci贸n a consumo familiar en contexto del Ordenamiento (canasta b谩sica, control de precios).

c. Aumento de salarios vs. escasez (ca铆da de la producci贸n y de la oferta, inflaci贸n).

d. Cobertura de seguridad econ贸mico-social (pensiones, ayuda a grupos m谩s vulnerables) vs. gastos de Covid (medicamentos, atenci贸n hospitalaria, alimentos, transporte, etc.)

e. Unificaci贸n monetaria y cambiaria (fin del CUC, nueva tasa de cambio) vs. segmentaci贸n del mercado (CUP, las MLC).

驴C贸mo afectan las consecuencias del Ordenamiento y de la Covid la pol铆tica de descentralizaci贸n?

Seg煤n la Estrategia econ贸mica-social para enfrentar la crisis y la Covid (EES), hay que asegurar 鈥渆l autoabastecimiento municipal de productos agropecuarios鈥, hacer valer 鈥渓as estrategias de desarrollo municipal y planes de ordenamiento territorial y urbano鈥, y ponerlas en manos del Poder local y sus instituciones; facilitar la aprobaci贸n de inversiones a determinada escala; encargar el mayor abastecimiento de insumos estrat茅gicos, como los materiales de construcci贸n, a 鈥減lanes locales de producci贸n.鈥

a. Aplicaci贸n de medidas territoriales para combatir la pandemia vs. distribuci贸n desigual de infraestructura y recursos.

b. Aplicaci贸n de reformas que conceden mayor autonom铆a (hacer rentables empresas estatales, TCP, gobiernos municipales) vs. intervenci贸n del gobierno central (inflaci贸n, control de precios)

3. 驴En qu茅 medida la crisis de salud y el ajuste econ贸mico han incidido sobre la continuidad del proceso legislativo?

El plan legislativo para 2020 inclu铆a temas principales, como Ordenamiento territorial, Tribunales, Procedimiento penal, Vivienda, Salud p煤blica, Reclamaci贸n de derechos constitucionales y Defensa nacional. La pandemia los pospuso a casi todos, incluido un decreto ley previsto para septiembre pasado sobre Manifestaci贸n y Reuni贸n (art铆culo 56: 芦los derechos de reuni贸n, manifestaci贸n y asociaci贸n, con fines l铆citos y pac铆ficos, se reconocen por el Estado禄.). Tambi茅n se pospusieron otros sobre Ciudadan铆a, Tierra, Migraci贸n y Extranjer铆a, importantes para el tratamiento de la emigraci贸n y sus derechos. Sin embargo, la Ley de Asociaciones prevista para 2022 en el cronograma de 2019, se ha mantenido en la misma fecha.

Remontar la Covid y sus efectos exige priorizar 谩reas en el cronograma legislativo, y probablemente el VIII Congreso podr铆a influir en esa revisi贸n pol铆tica.

驴Qu茅 nuevas visiones ha aportado la Covid a la cultura econ贸mica prevaleciente en los documentos pol铆ticos, el discurso gubernamental y el debate econ贸mico cubano?

La revalorizaci贸n de la salud, la educaci贸n superior, la cultura y la ciencia, apenas definidas como 鈥渟ervicios p煤blicos鈥 y 鈥渟ectores presupuestados鈥 (d铆gase, improductivos) en los documentos y la l贸gica macroecon贸mica prevalecientes, ha alcanzado un mayor perfil gracias a la Covid. Los retos de la pandemia han forzado a mirar m谩s hacia la innovaci贸n y el desarrollo del sector de producci贸n de medicamentos y servicios m茅dicos de alta gama, en contraste con sectores como el del turismo, donde prevalecen representaciones m谩s convencionales y con un pobre valor agregado. 驴Podr谩n estas lecciones extenderse a cambios conceptuales en el manejo de la econom铆a, y hacia otros sectores, adem谩s de la producci贸n de f谩rmacos y la salud p煤blica?

Me he limitado a comentar telegr谩ficamente algunos problemas econ贸micos, o m谩s exactamente, de implementaci贸n de la pol铆tica econ贸mica, y sus contradicciones propias. Digo algunos problemas, porque no est谩n todos. Y las identifico como contradicciones propias de esa pol铆tica 鈥揳unque la raz贸n econ贸mica pura las reduzca a expresiones de ceguera ideol贸gica o falta de conocimiento de los decisores鈥, porque reflejan una raz贸n pol铆tica enfrentada a una situaci贸n nacional muy compleja, seg煤n la describen las ciencias sociales cubanas. Faltar铆a considerar, adem谩s, otros problemas de la pol铆tica pol铆tica; digamos, los de un gobierno nuevo, que ya no cuenta, ni volver谩 a contar, con el tipo y nivel de consenso que existi贸 en el pasado, sino que tendr谩 que fomentarlo constantemente. Explicarse esa raz贸n pol铆tica y su circunstancia no equivale a concordar con ella ni a justificarla, sino solo a entenderla y poder anticiparla. Por ejemplo, apreciar c贸mo ese cuadro interactuar铆a en una relaci贸n cambiante con Estados Unidos y con la emigraci贸n cubana, que aunque no sea la panacea, pudiera dejar de enconar esos y otros problemas nuestros, seg煤n ha sido el patr贸n hist贸rico.

Para comprender en t茅rminos realistas esa interacci贸n y su futuro, hay que aprender a pensarla dentro de esta problem谩tica, y con otra cabeza.

12/4/2021. cubastudygroup.org