De parte de Terraindomite November 13, 2021 53 puntos de vista

Con la pandemia todo se ha vuelto muy previsible. No es posible fallar con los pron贸sticos porque, cuando se sorprende al mentiroso en su enga帽o, se ve obligado a encadenar un fraude tras otro. Todo se convierte en una mentira.

Basta volver al escenario del crimen, a marzo de 2020, cuando se impusieron los estados de guerra y advertimos desde aqu铆 que no era por ning煤n motivo de salud p煤blica, sino por razones econ贸micas y pol铆ticas.

Por primera vez en la historia de movimiento obrero, las calles se vaciaron el Primero de Mayo. Las organizaciones revolucionarias y sindicatos amarillos enmudecieron y desde entonces apenas aciertan a balbucear, cuando no se callan como buenos perritos falderos.

No han cambiado. 鈥淢antenella y no enmendalla鈥. Seguimos, pues, como al principio, en medio de una reconversi贸n industrial (para pasar a la 4陋 Revoluci贸n Industrial) y una liquidaci贸n pura y simple de los derechos fundamentales formales (all谩 donde a煤n quedaba alg煤n rescoldo).

As铆 que la reaccion avanza viento en popa. Mientras espa帽a ultima su reconversi贸n industrial, alias 鈥淕ran Reinicio鈥 o Nuevo Orden Mundial, el gobierno italiano se apresta a prohibir las manifestaciones ante las masivas protestas contra el pasaporte sanitario. Como al principio de la pandemia, en algunas protestas ha sacado al ej茅rcito a la calle y ha apostado francotiradores en los tejados de las ciudades.

En todo el mundo los estados de excepci贸n ya son moneda corriente. Las poblaciones que se han acostumbrado a vivir con el miedo pegado a la piel no protestan, salvo honrosas excepciones, y la represi贸n gana en insolencia. El alcalde de Trieste ha propuesto volver a los 鈥渁帽os de plomo鈥, cuando se promulgaron leyes antiterroristas invocando las acciones armadas de las Brigadas Rojas.

No hace ser un observador muy avezado para darse cuenta de que las protestas contra el pasaporte de vacunas, como el propio pasaporte, no tienen nada de 鈥渟anitarias鈥; no se convocan por motivos m茅dicos sino pol铆ticos.

Antes los despidos eran por motivos disciplinarios o por una crisis industrial. Ahora tambi茅n se puede reducir una plantilla con el pretexto de que no tienen el pasaporte de vacunas. Los que fomentan la vacunaci贸n no s贸lo son los gobiernos y las empresas, sino tambi茅n los sindicatos, y los que no se han vacunado desaf铆an la autoridad de los tres.

Lo ha dicho la empresa Navantia durante la actual huelga del metal en C谩diz: el derecho de huelga viene despu茅s del 鈥渄erecho鈥 de los esquiroles a sabotear a sus compa帽eros de trabajo. Y es que la pandemia fue un ensayo de reconversi贸n industrial. El gobierno plantea nuevos ERTE para trasladar trabajadores y reestructurar sectores econ贸micos enteros. El Ministerio de Seguridad Social , plantea un cambio profundo en el sistema de los ERTE.

Seguir谩 existiendo el de fuerza mayor, el que conocemos hasta ahora, pero habr谩 otros dos tipos m谩s de ERTE para 鈥渁yudar en la reconversi贸n de trabajadores鈥, empresas, e incluso, de sectores enteros. El llamado de fuerza mayor (ETOP) que sigue como hasta ahora, para situaciones como

la de la pandemia y que financiar谩n de forma conjunta sindicatos y patronal, mediante la creaci贸n de un fondo conjunto.

La segunda modalidad ser谩 la de los ERTE de reestructuraci贸n. Est谩n pensados para los trabajadores de 谩reas que requieran 鈥渟u transici贸n profesional desde sus empresas de origen hasta empleos en otras empresas o sectores鈥.

Este segundo tipo de ERTE contempla un nuevo sistema de portabilidad para permitir que unas empresas puedan traspasar trabajadores a otras. Las empresas que dejan ir a empleados podr谩n transferir hasta un 50% de la cuant铆a del despido improcedente que corresponder铆a al trabajador al FOGASA (el Fondo de Garant铆a Salarial) para que la empresa que lo acoja no tenga que cargar con todo su despido ni toda su antig眉edad, en caso de rescisi贸n de contrato. O sea, que si te despiden ya no lo paga la empresa, sino el conjunto de los trabajadores, y encima les desgrava.

Y tercer tipo de ERTE es el sectorial, espec铆fico para sectores que deben reconvertirse enteros o 鈥渃uando concurran causas econ贸micas derivadas de una situaci贸n coyuntural de alcance general que aconseje la activaci贸n de mecanismos adicionales de estabilizaci贸n鈥.

Aqu铆 ser谩 el Gobierno el que de forma conjunta tendr谩 que autorizar la reconversi贸n sectorial mediante 鈥渦na activaci贸n previa por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Econ贸micos y Transformaci贸n Digital, el Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social y el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisi贸n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ贸micos鈥.

Igualmente, de golpe y porrazo el derecho de manifestaci贸n tambi茅n viene despu茅s del 鈥渄erecho鈥 a no participar en las protestas y del 鈥渄erecho鈥 de los comerciantes a mantener abiertos sus negocios durante las compras navide帽as.

En Italia las manifestaciones estar谩n prohibidas en los centros hist贸ricos de las ciudades, en las calles comerciales y cerca de los 鈥減untos sensibles鈥. Dentro de poco llegar谩n cat谩logos de 鈥渃entros hist贸ricos鈥, 鈥渃alles comerciales鈥 y 鈥減untos sensibles鈥 hasta acabar llevando las manifestaciones a los descampados, que es lo que ha intentado el PP en Madrid.

S贸lo se permitir谩n las sentadas, los paseos, las batucadas y las manifestaciones folkl贸ricas y pactadas de antemano con la polic铆a. El motivo es m谩s que evidente: las protestas sociales y pol铆ticas van a comenzar a proliferar. La represi贸n tambi茅n prolifera.

Sin salir de Italia, el pasado octubre hubo un nuevo episodio represivo contra refractarios a las vacunas, el transhumanismo y la pandemia. En este caso en forma de registro a varios miembros del colectivo Resistenze al nanomundo. Reproducimos su art铆culo analizando la situaci贸n en el pa铆s transalpino.

Si el 铆ndice de pandemia est谩 disminuyendo, y si alguna vez ha habido un pico, es evidente que el brazo represivo del nuevo orden gen茅tico-digital necesita, por el contrario, reforzar sus disparos. Lo podemos ver en estos d铆as en Trieste, donde los antidisturbios de Lamorgese (1) ya ni siquiera pretenden olfatear a los 芦extremistas peligrosos禄 para atacar con tenacidad, incluso a costa de dar en la cabeza equivocada. Las obedientes tropas intoxican con gases lacrim贸genos y golpean con ca帽ones de agua a presi贸n a miles de manifestantes extremadamente pac铆ficos, no s贸lo de Trieste, sino de toda Italia, que han venido a solidarizarse con una convocatoria que tiene muy pocos precedentes.

Los estrategas de la represi贸n no tienen escr煤pulos morales: la motivaci贸n para el uso de m茅todos violentos, pero en este caso m谩s suaves -si comparamos Trieste con los tristes recuerdos del G8 en G茅nova- no se encuentra en ning煤n retroceso, segunda intenci贸n o reticencia. Simplemente creen que a煤n no es el momento de utilizar esos m茅todos que se emplearon durante el G8 o incluso en las c谩rceles durante el encierro, con la violencia primero expuesta y luego espectacularizada para sembrar el terror. Ahora ya no hay una izquierda a la que temer -si no muri贸 de terror, es c贸mplice de esta dictadura tecnosanitaria-, sino nuevas subjetividades, quiz谩 a menudo confusas e ingenuas en sus reivindicaciones y quiz谩 precisamente por ello m谩s imprevisibles una vez dispersas, sin parroquias partidistas donde cobijarse y lamerse las heridas. Y, como sabemos, un animal herido es muy peligroso, aunque est茅 d茅bil y aislado. Su fuerza reside en haber tomado conciencia de las intenciones de su adversario, sabiendo con certeza que su vida y su libertad est谩n en juego. El poco tiempo que tiene por delante no deja lugar a la incertidumbre.

Esta ma帽ana nos hemos enterado por un peque帽o grupo de polic铆as de Digos, que han llamado a nuestra puerta, que la ciudad de B茅rgamo est谩 llena de murales contra el Paso Verde y las llamadas vacunas. La orden de registro que nos investiga formalmente por estos hechos afirma que somos responsables de esta desfiguraci贸n. Si estuvi茅ramos en tiempos normales, probablemente no se habr铆a dado especial importancia a ese tipo de escritos, teniendo en cuenta que las murallas de la ciudad siempre han dado voz a quienes no ten铆an cabida en otros lugares, y quiz谩 ni siquiera la quer铆an, en esos peri贸dicos donde se consumen las mentiras y se producen las verdaderas fake news.

Ya nos hab铆amos dado cuenta en septiembre de que los tiempos no son lo que eran, cuando los hombres de Viminale (2) -para comprobar el grado de solidez de la comunicaci贸n en Telegram- hab铆an dado peso de repente a estos chats, abriendo investigaciones por terrorismo a partir de algunos comentarios extrapolados ad hoc, considerando estos arrebatos virtuales de las redes sociales como una amenaza muy seria. Todo ello, obviamente, apoyado por los susurros mentirosos de los medios de comunicaci贸n oficiales, que de repente se dieron cuenta de que tantas protestas se organizaban con estas herramientas, para cerrar inmediatamente despu茅s los par茅ntesis en estas plazas cada vez m谩s concurridas.

Esto explica el particular clima en el que actu贸 la brigada de sabuesos a la caza de la desfiguraci贸n nocturna, que registr贸 meticulosamente una casa y el centro de documentaci贸n de La Piralide, en B茅rgamo. Muy pronto, de la b煤squeda fren茅tica de botes de spray, se pas贸 al inter茅s por cualquier tipo de documento pol铆tico, y la verdadera atenci贸n y la correspondiente incautaci贸n se dirigieron hacia los ordenadores, las memorias externas, los tel茅fonos m贸viles, las agendas telef贸nicas e incluso una bicicleta, considerada un importante cuerpo del delito.

De los peri贸dicos se desprende que la atenci贸n prestada a nuestro grupo se debe a las numerosas iniciativas organizadas en la plaza y en nuestro espacio, como se lee en los peri贸dicos: 芦destinadas a impugnar la adopci贸n de medidas gubernamentales relativas a la introducci贸n del llamado Pase Verde禄.

Respondemos a estos intentos de intimidaci贸n haciendo nuestras las palabras de los estibadores de Trieste, que llaman a que la resistencia se extienda por todas partes, en cada uno de los territorios, seg煤n sus posibilidades y situaciones, multiplicando los momentos de solidaridad -a帽adimos- donde nacen brotes de lucha sin miedo a ir m谩s all谩 de las reivindicaciones laborales individuales, denunciando el ataque a la libertad y a los cuerpos con las plataformas de redise帽o celular de ARNm llamadas vacunas.

La lucha contra el Paso Verde puede encontrar su verdadero sentido y madurez si comprende los procesos en los que se inserta, luchando contra este mundo biocibern茅tico y transhumanista. La represi贸n puede entonces entenderse y abordarse con herramientas conscientes y a la altura del grado de erosi贸n de la libertad y de los cuerpos.

El malestar que se est谩 acumulando va a estallar m谩s pronto que tarde.

Notas

(1) Ministra del Interior de la Republica italiana

(2) Hace referencia al palacio Viminale, lugar donde se encuentra la sede del Ministerio del Interior.

Fuentes

mpr21.info

contratodanocividad