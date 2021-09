–

EL VIVO LEGADO DE JOSÉ LUIS GARCÍA RÚA

El pasado 6 de Enero de 2017 falleció, en Granada, José Luis

García Rúa, a la edad de 93 años. Estaba ya cansado y quería morir, y

finalmente murió, con total serenidad y entereza. De su vida se han escrito ya

varios artículos y hasta un libro, Un sendero de lucha, de Leonardo Borque1,

centrado en su paso por la lucha antifranquista en Asturias. El propósito de

este texto no es tanto presentar sus datos biográficos o personales, sino

exponer, resumidamente2, su obra y pensamiento, su perfil y significado social,

que era lo que más interesaba al propio Rúa, no muy amigo de periodistas que

hacían demasiadas preguntas personales, cuyo cometido no era muy bien

comprendido por el veterano anarquista, más preocupado en lo que pasaba a su

alrededor y por el mundo, de lo que se podría sacar, en literatura algo rosa,

sobre su vida.

Con un gran sentido del deber y del esfuerzo, la coherencia en el

pensamiento y en la vida de Rúa era un elemento fundamental. El anarquismo de

Rua era un anarquismo en continua profundización y con ello, radicalización.

Ante un mundo cada vez más autoritario y capitalista, solo se opone un

anarquismo más opositor. Más adaptado solo supondría ceder terreno en la lucha

social contra el estatismo y el liberalismo. Era necesario intentar, en la

medida de lo posible, tener cada vez más una mayor coherencia posible, siendo

comprensivos, en una especie de pedagogía de la vida y de un anarquismo nunca

definitivo, pero clarividente en su rechazo contra toda forma de autoritarismo

y por donde debían ir los esfuerzos. Esta descripción nos da siempre una imagen

de García Rúa como alguien grave, duro, fuerte y lejano. Pero en realidad, todo

era mucho más natural: tenía un perfil bondadoso, entrañable y humilde que sorprendería

a alguien que solo lo ha conocido por lo que se ha escrito o dicho sobre él.

De él hay hasta numerosas leyendas y habladurías, que le dibujan

normalmente como alguien que desafiaba los límites de su edad así como de su

supuesto perfil teórico, cosas que realmente desafiaba, pero a veces llegan

unos relatos que, confundidos con el entusiasmo y las “transmisiones libres” de

la gente, puede que no todo sea correcto o tal como se cuenta. Sería muy

oportuno reunirse mucha gente que le conoció y vivieron esos hechos, e intentar

discernir qué fue cierto y qué fue inventado, o simplemente no correctamente

relatado. De esas leyendas, hay mucho de cierto, uno que escribe lo ha visto

personalmente, pero no vamos a profundizar en ellas. Solo comentar que son un

vestigio de algo que era fundamental en José Luis: la importancia de

materializar las ideas que uno profesaba, la continua auto-superación, desafío

de los límites, continuo autoaprendizaje vital y reflexivo. Todo ello

conllevaba irremediablemente a la inspiración, y es normal que se haya

convertido a García Rúa en una especie de referente, de maestro, cuando él solo

quería ser tu compañero.

Alguien, que al más nuevo

de la asamblea, cuando le notaba intimidado por su fuerte presencia, le decía:

“En CNT el que lleva un día afiliado, el más nuevo y el más joven, es tan

compañero como los demás, incluidos los más mayores y veteranos.” Palabras que

además de José Luis, lo ha dicho más de un “viejo de la CNT”, cargado de luchas

a sus espaldas, que notan esa admiración-intimidación en los jóvenes que

llegan, esos jóvenes que son la alegría y esperanza de la CNT y del anarquismo,

y que deben desprenderse de ese sentimiento para desarrollar todo su potencial,

que tan bueno puede ser en el movimiento libertario.

La insistencia entre acción y pensamiento, la ética en la vida

cotidiana, y la preocupación por lo que pasaba en la calle y los tajos, hizo

que José Luis no fuese muy amigo de escribir. En general escribió poco, y lo

que escribió fue, en la mayoría de los casos, por deber o peticiones de otros.

Hay algunos escritos, muy pocos, que lo hizo de corazón, como Aquellos hombres,

aquellas mujeres3, donde quiso recordar a todos esos humildes militantes de la

CNT que conoció entre los años sesenta y ochenta, casi todos ellos

desconocidos, pero con una lucha que no se puede encontrar en ningún libro de

historia ni biografía. No tanto porque saliesen con una pistola en mano y

eliminasen a cien enemigos, sino más bien porque asumían las ideas en su vida

cotidiana de tal forma que desarrollaba unas peculiaridades únicas.

En tal sentido, solía recordar con profunda admiración a quien fue

su maestro cuando niño, e incluso durante la Guerra Civil, donde mostró una

entereza e integridad que marcó vitalmente a José Luis hasta el último día de

su vida: hablamos de Eleuterio Quintanilla4. Algo que inspiró muchísimo a José

Luis, que consideraba sus vidas mejor enseñanza que lo que veía en la

Universidad, donde, como muchos sabemos llegó a ser catedrático de Filosofía.

José Luis tampoco fue amigo de las biografías. Más que nada,

porque existía una tendencia a interesarse por los aspectos privados, que

consideraba irrelevantes, innecesarios y hasta perjudical, porque desviaban la

atención a lo que debería ser importante. En realidad, José Luis no se negaba a

hablar de su vida y de sí mismo, siempre y cuando fuese por algún interés

social, público o práctico. Era un rechazo a las revistas del corazón, al

sensacionalismo y al amarillismo, y una afirmación de todo aquello que podría

servir a todos y a las Ideas.

A raíz de su muerte se ha escrito bastante sobre él. En general,

hablando de esa biografía suya, y afortunadamente, la importante, lo que él

solía comentar cuando se daba el caso: todas aquellas partes que han tenido una

influencia sobre él y cuyo conocimiento puede contribuir a los procesos

sociales y pueda ser de algún interés colectivo. Es recurrente escuchar en

estas versiones que nació en Gijón el 31 de Agosto de 1923, hijo de Emilio

García, carpintero, y voluntario de bombero (por entonces, no era una

profesión), y Pilar Rúa, que llevaba una tienda que, en sus momentos, se usará

como punto logístico en apoyo a las huelgas mineras de Asturias. Los distintos

informes de la policía que se hicieron sobre José Luis no suelen coincidir en

la fecha de nacimiento5, así como de otros datos personales, sin que afectara

el objeto de sus investigaciones ni la propia actividad de Rúa.

Quizás por ello Rúa entendió rápidamente que esas cosas son

secundarias y hasta obstáculos para lo realmente importante. En estas

biografías también se relata su formación académica en la Universidad de Oviedo

y la de Salamanca, conociendo a Agustín García Calvo (amistad que durará hasta

el fin de sus días), Rafael y Chicho Sánchez Ferlosio, Aranguren, Gustavo

Bueno, etc. Alli colaborará en la revista poética estudiantil Los Trabajos y

los Días (en referencia a una obra clásica de Hesíodo). Aprovechará una beca

para ser lector en la Universidad de Maguncia. En Alemania Occidental es

testigo del control y represión que ejercen las autoridades, y que no es algo

que solo ocurría en la Alemania Oriental, eso le hace reflexionar y es cuando

va leyendo la obra de Marx, Rosa Luxemburg, Pannekoek y otros teóricos

marxistas. Cuando vuelve a España, no es comunista pero tampoco es hostil a

ellos, hasta tal punto que algún militante de Madrid le ofrece formar parte de

la dirección del PCE, que obviamente Rúa no acepta, porque ni es militante, ni

se siente comunista.

En Gijón lo que promueve

son iniciativas autónomas, y en las biografías se destaca la creación de una

escuela obrera y gratuita en la calle Cura Sama en Gijón, donde también se

realizaban conferencias, que atrajo el interés de la policía. El proyecto

cultural de GESTO, en torno al teatro, que fue también punto de encuentro del

antifranquismo asturiano. Y la creación de un proyecto político, una especie de

plataforma antifranquista con numerosas peculiariadaes, de la CRAS, las Comunas

Revolucionarias de Acción Socialista, muy inspirada por el consejismo, la autonomía

obrera y el anarcosindicalismo. La CRAS nació bajo la hostilidad de un Partido

Comunista que quería absorberlo todo y hacer que todo fuera como ellos

quisieran, por lo que fue pronto las tensiones entre CRAS y el PCE. Con el

tiempo, la CRAS se irá posicionando políticamente y tomará partido hacia la

CNT. Por estas fechas José Luis expulsado de varias universidades donde ejercía

la docencia, abandona Asturias, visitando entonces Córdoba y Jaén, donde

también es expulsado, pero acaba en Granada, en su universidad, por el

entusiasmo y apoyo de varios profesores, entre ellos, y destacando, Pedro

Cerezo.

Allí conoce al cenetista Carlos Soriano, ferroviario, muy

importante en la organización confederal granadina de esos años. Para Rúa fue

una de las personas clave en su vida. Dentro de la CNT, García Rúa destaca por

su gran formación y cultura, participando en la reorganización confederal, y

aprovechando sus enormes dotes oratorias, participará, tras la muerte de

Franco, en numerosos mítines por España organizado por la CNT6, en compañía de

personas como Federica Montseny o Juan Gómez Casas, dos militantes que serán

referentes fundamentales en José Luis, como lo fue Soriano. Hasta tal punto que

en el entierro de Montseny es José Luis quien, en representación de CNT, da el

discurso fúnebre por Federica.

Para José Luis, Montseny fue alguien muy importante en la CNT,

especialmente porque entendía que fue la principal protagonista en mantener a

la organización fiel al anarquismo y alejar a los grupos politizantes y progubernamentales

-del exilio y del interior- que querían llevar a la CNT hacia nuevos caminos de

participación en el gobierno republicano en el exilio, o incluso con el

franquismo (lo que fue el cincopuntismo). Con sus errores y aciertos, la

esencia de la labor de Federica fue, para José Luis, mantener el anarquismo en

la CNT, y él siempre quiso seguir esa trayectoria. Es por ello que, cuando se

acerca el V Congreso de la CNT, en 1979, se opone a quienes proponen las

elecciones sindicales como mal menor y con una supuesta táctica de “vaciarlas

desde dentro”. En 1983 aparece otro sector parecido, más importante

numéricamente, pero también se queda en minoría, pero queda claro que sus

impulsores tienen el apoyo del PSOE: así por ejemplo, Bondía, que antes rechazaba

las elecciones sindicales, las apoya repentinamente, y acabará en un importante

cargo en el Quinto Centenario de la masacre de América, impulsado por el PSOE

en 1992 desde el gobierno. Junto a los montajes policiales del Estado (donde el

Scala solo fue uno de ellos), la escisión empujó al fracaso el intento de echar

atrás la imposición del nuevo modelo sindical de elecciones sindicales, y ese

modelo deja atrás y margina a todos los proyectos sindicales genuinos que dan

voz a los propios trabajadores y permiten realizar una lucha eficaz, y no

simples pactos de despachos, en lo que queda reducido el nuevo sindicalismo,

incluido el de los mencionados escindidos, que crearán, con el tiempo, la CGT.

A partir de ahí, Rúa asume diferentes cargos dentro de la CNT, su

periódico y la AIT, impulsa la creación de la Fundación Anselmo Lorenzo junto a

Gómez Casas, siendo su hijo, Emilio José García Wiedemann, el primer

presidente, y procura llevar a la CNT a la práctica del anarcosindicalismo como

ejemplo de la lucha que tiene que seguir la clase trabajadora, frente a la

continua claudicación sindical que se vive desde 1980. Pero la socialdemocracia

y el estado social que se vive hace que los trabajadores busquen adaptarse en

el nuevo sistema sindical de servicio jurídico y de competencia de favores, al

individualismo y consumismo, y la apuesta libertaria queda en un segundo plano.

Pero José Luis, y la CNT, sabe que esa situación no puede perdurar, y que debe

seguir su propia labor libertaria y sindical, para mostrar dónde están las

posibilidades emancipadoras y transformadoras. Durante todos esos años, se han

vivido magníficas experiencias, quedando totalmente enamorado José Luis de la

impresionante lucha de los trabajadores de Astilleros, donde él acudió personalmente

a Puerto Real. Allí trazó amistades eternas, de las más sentidas por José Luis.

Pero también se encontrará con quienes, desesperanzados en unos casos, en otros

con peores y más inconfesables intenciones, quieren una CNT más “adaptada a los

nuevos tiempos”, léase más adaptada a la ideología dominante y la mentalidad

generalizada en la sociedad de consumo. Es lo que, desde varias vertientes, se

denomina como “reformismo”, y lo que José Luis denominó como “euroanarquismo”7

(en comparación con el eurocomunismo y la omni-socialdemocracia) y que en

general pretenden una adaptación mayor a las instituciones y a la mentalidad de

la gente, cortando o limitando el contenido revolucionario, fresco y nuevo de

la CNT, de la AIT8 y del anarquismo, que pretende destruir esas instituciones y

que la gente cambie de esa mentalidad consumista, competitiva, autoritaria,

machista, egoísta y convenida, hacia una mentalidad solidaria, libertaria,

justa y basada en el esfuerzo y la libertad.

Esa es la trayectoria vital de José Luis, a grandes rasgos.

De su pensamiento, vamos a exponer lo escrito, si bien, como ya

hemos dicho, José Luis no era amigo de escribir9, pues se preocupaba más bien

en la acción, preocupándole el pensamiento solo en cuanto su correspondencia a

las posibilidades de interactuar con la realidad.

Sus primeros textos importantes se publicaron en revistas

académicas: De los matices del interés existencial romano hasta el siglo I de

Cristo10, Los matices de la interiorización en la historia helénica11, Sobre

animus/anima (a propósito de un texto de Séneca)12… Más otros textos en obras

colectivas: ¿Senequismo español?13, escritos que irán derivando en su tesis

doctoral, El sentido de la interioridad en Séneca14, y ya en un articulo

posterior, de los años 90, y a modo de reflexión y epílogo, uno que se tituló

Grecia y Roma en la configuración de la cultura europea, en la revista

Euroliceo nº 3, 1991, pp. 73-77. La mayor parte de estas investigaciones

buscaban mostrar ciertos vestigios de “modernidad”, y con ello, de la

conciencia individual que existía en el mundo antiguo, pues el ambiente

académico de la filosofía del siglo XX consideraba que el individualismo, como

tal, es un fenómeno reciente, de la historia contemporánea, que se fue

construyendo con el cristianismo y su idea de la salvación del alma individual

frente a un mundo perdido, pecador y corrupto. No se negaba que en la

Antigüedad se entendiera lo que era el individuo, sino que por entonces no se

comprendía la diferenciación entre lo colectivo y lo individual, y la toma de

conciencia propia frente al resto del mundo. Con los estoicos, José Luis

procuró mostrar unos precedentes muy claros, la “interioridad”, que adelantó al

cristianismo al respecto.

Sin embargo, en su tesis doctoral, ya mencionada, sobre Séneca, lo

que muestra es la conciencia, y cómo esta asume el deber. García Rúa estudió

también el pensamiento de Epicuro, que en un principio puede parecer muy

opuesto al estoicismo de Séneca, y publica El Sentido de la Naturaleza en

Epicuro15, donde habla sobre todo de vida, ética y libertad. Pero existe una

compatibilidad y es lo que fue definiendo la base del pensamiento de José Luis:

en un mundo donde la libertad es negada, y ésta es necesaria para el verdadero

desarrollo de la vida, es el deber y la toma de conciencia lo que facilita el

camino para tomar esa misma libertad y el protagonismo en tu propia vida.

Cierto también es la fuerte insistencia en la ética tanto en Séneca como en

Epicuro16. Quizás sin darse cuenta, Rúa ya estaba expresando el pensamiento

libertario de acción directa, coherencia ética y emancipación, y es que sus

años de juventud y el ser hijo de quien era, sin duda influyó enormememente,

sin desmerecer los méritos propios de García Rúa para llegar a esos

planteamientos.

Sin salir de los clásicos de la Antigüedad, García Rúa redactó un

pequeño texto17 sobre el Critón de Platón, famosa obra del filósofo griego en

torno a la figura de su maestro, Sócrates, poco antes de morir por orden de las

autoridades de Atenas, que le han sentenciado a muerte. Aunque le dan

facilidades para “escapar”, tanto por sus amigos que le quieren ayudar, como

por sus enemigos que le quieren desacreditar denunciando su huida, Sócrates

acepta su sentencia y se dispone a cumplirla envenenándose. En este clásico de la

Antigüedad, lo que muestra Platón con el ejemplo de su maestro es la

importancia de la aceptación de la autoridad, por injustas que parezcan sus

decisiones y sentencias. Siendo un texto académico, José Luis no se posiciona

expresamente. Pero en su lectura nos da la impresión que las bases filosóficas

del autoritarismo no ha sido específicamente tratadas por los teóricos del

anarquismo.

Otro pensador que resultó muy interesante e importante para García

Rúa fue Ludwig Feuerbach. Además de realizar algunas de las traducciones al

castellano más importantes de este filósofo y preparar unas introducciones para

ediciones de editoriales como Alianza18, escribió un extraordinario artículo

titulado Las ideas socialistas en Feuerbach19. Se contextualiza la Alemania del

siglo XIX que produce esa serie de pensadores repartidos entre el hegelianismo,

su rebelión denominada la “izquierda hegeliana”, el nacionalismo con

personalidades como Fitche, y ese incipiente socialismo (“utópico”) con nombres

tan desconocidos como brillantes en casos como el de Weitling. Un panorama que

desembocará en el socialismo de la segunda mitad del siglo XIX, con la figura

de Marx siempre presente. Feuerbach, sin ser un militante, se sentía socialista

y apoyaba el “comunismo” (tal como se entendía por entonces) y ayudó a

desarrollar la teoría socialista en aspectos tan importantes como el

materialismo, el papel del individuo y la conciencia junto al resto del mundo,

etc.

Tradujo también Los caminos de la interpretación (Anthropos, 1991)

de Paul Ricoeur; Leer a Platón de Thomas Schlezák (Alianza, 1997); y A ti te

llamo, joven de Kropotkin (CNT-AIT Granada, 2010).

Como vemos, estos textos de filosofía académica tiene siempre un

reflejo social o moral, que tiene mucho que ver con la aplicación de la vida

cotidiana de todas las personas. Es natural que escribiese un texto donde habla

de la relación entre este conocimiento académico y el conjunto de la población:

Filosofía y Sociedad, publicado en el libro de homenaje a María Josefa

Canellada “Sin Fronteras” (1994), editado por la Universidad Complutense. Todo

esto le llevará a pensar cómo los sistemas políticos que emanan de determinados

principios filosóficos afectan en la vida de las personas, y notará claramente

el aspecto formal de las democracias parlamentarias occidentales, alejadas de

un verdadero modelo de libertad y autonomía20.

A partir de su militancia en CNT, va redactando numerosos

artículos de actualidad y análisis social, que se van publicando normalmente en

el periódico CNT, El País o Archipiélago. La recopilación de casi todos ellos

se publicará posteriormente bajo el título de Reflexiones para la Acción, cuya

primera parte se presenta como un análisis del proceso conocido como la

Transición que se desarrolla políticamente en España, dando paso de la

dictadura franquista al sistema parlamentario burgués y capitalista de carácter

tecnócrata. Aunque de muy variados temas y situaciones, se entrevé un claro

fondo teórico e ideológico que da cohesión a toda la obra, y es la presentación

de un proceso político que pretende controlar a la población para que pueda

desarrollarse sin obstáculo la apertura económica capitalista que viene desde

Europa, y que se traduce por los principios de mediación, profesionalización y

consumismo, que debe inyectarse en lo más hondo de las mentes del conjunto de

la sociedad. A ello opone José Luis los principios de Acción Directa,

asamblearismo y activismo, para que las personas tomen la iniciativa y dirijan

sus propias vidas, siendo partícipes de las decisiones que le afectan. En el

primer tomo, que abarca los años 80 principalmente, se expone la lucha de los

Astilleros, la de los campesinos de Pedrera y el corazón de Andalucía, el

conflicto de RENFE, Iberia o en el Ayuntamiento de Córdoba, etc. Hay un

seguimiento del proceso de la escisión que sufre la CNT y que vive en primera

línea Rúa, donde profundiza el impacto sobre los trabajadores el modelo

sindical que ofrece el Estado por medio de las elecciones sindicales, las

subvenciones y la representatividad por medio de los comités de empresa,

elementos que rechaza José Luis, así como la CNT clásica, de plano. Analiza

asimismo el hundimiento de la Unión Soviética, intentado dar explicación a sus

causas. Sin embargo, la otra parte central del libro, junto a la Transición en

sí, abarca el triunfo del PSOE, su corrupción interna bajo el Poder, y cómo

impone en España el modelo de la socialdemocracia como herramienta del

capitalismo para domesticar a la clase obrera y rendirlar a sus intereses. El

segundo tomo de las Reflexiones para la Acción abarca fundamentalmente los años

90, cuando se desarrolla en España el triunfo del capitalismo y el progresismo

burgués, mientras levanta cabeza el liberalismo capitalista y el partido de la

derecha española, aprovechando el aburguesamiento de la clase obrera y su

pasividad política por simple comodidad consumista, actitud que le costará muy

caro porque dará lugar al aplastamiento contínuo de sus derechos desde el

gobierno. Esta situación da facilidades a quienes quieren domesticar el anarcosindicalismo

y asumir un nuevo modelo más adaptado a la ideología hegemónica en la sociedad,

y es así como se consolida lo que es la CGT, que se va manifestando

internacionalmente, y el surgimiento de organizaciones reformistas y

posibilistas, mientras que la larga lista de las revolucionarias que existían a

la muerte de Franco van desapareciendo. Sin embargo, el potencial de los

trabajadores sigue estando ahí, y las posibilidades de cambiar la situación

radicalmente son una preocupación constante entre los poderes fácticos. No deja

de lado el análisis de la macropolítica, entrando en temas como la guerra de

Bosnia. El tercer tomo21 abarca la década del 2000 y el proceso omnipresente de

la globalización, que solo una organización internacional revolucionaria la

puede hacer frente, para que ésta no cumpla su objetivo de dominar y

homogeneizar el mundo bajo el mercado capitalista. Ve a Latinoamérica como una

de las más firmes esperanzas para salir de la próxima crisis capitalista que se

avecina (y que finalmente llegó), escribe unos párrafos dedicados a Carlo

Giuliani, habla de la Memoria Histórica, la corrupción como preocupación

política de la actualidad, y el recorrido de la correlación de las fuerzas

políticas en España, que transmite en los tomos anteriores. Reproduce

finalmente sus artículos en La Protesta que se edita desde Granada, así como en

otras publicaciones, abarcando muy diversos temas.

Pero si las Reflexiones son la exposición documental de lo que se

redactaba en cada presente, José Luis redactó un relato contínuo y coherente de

lo que fue la Transición hasta nuestros días (por 2013), que se publicó en el

libro Siempre volviendo a empezar22, cuya otra parte, la del exilio durante el

franquismo, redactó Floreal Samitier.

Hay un cuarto y último tomo de las Reflexiones para la Acción23,

que uno duda si el título es el más adecuado, pues si bien es una recopilación

de distintos textos militantes o culturales de José Luis, el perfil es ya muy

distinto: ya no son artículos, sino trabajos más extensos, algunos de ellos

trabajos académicos, borradores de clases en la universidad, entrevistas largas

y en general unos textos más profundos, que no necesitan mucha

contextualización de su presente, porque habla de cuestiones que abarcan

procesos muy extensos. De tal modo analiza el pensamiento de su amigo Agustín

García Calvo, del que se pregunta si es el Nietzsche español (en referencia a

su vitalismo filosófico y sus análisis culturales donde la duda en un tono

nihilista asoma siempre la cabeza); el desarrollo -más bien negativo- del joven

Marx hacia el posterior y definitivo marxismo; la pedagogía libre; el 15-M; el

papel de los medios de comunicación como nuevo Poder hegemónico… Y así con

muchos temas. Presenta una última entrevista, que define como una especie de

“testamento político”, pues José Luis ya se sentía débil. Es muy probablemente

el texto más interesante de José Luis García Rúa.

Entre sus escritos, especialmente en las Reflexiones, podemos ver

el interés de García Rúa en la Historia. Aunque estudió Filosofía, gastó mucho

de su tiempo en el estudio histórico. Seguramente la filosofía le interesaba

por el estudio de la razón y de las posibilidades que ésta presenta, mientras

que le interesó la historia por presentar los hechos, es decir, experiencias,

que en un filósofo de la acción es algo primordial, ya que muestra cómo son los

resultados independientemente de los aciertos o errores de los análisis previos

que se dieron, en las limitaciones que tiene cada ser humano. Pero, para dar

uso de la Historia para los acontecimientos del presente o del futuro, ésta

debe ser igualmente analizada por la razón. Es por ello que ambas facetas se

entremezclan alimentándose mutuamente.

Finalmente José Luis tuvo interés en la poesía. No en vano fue un

gran admirador de Antonio Machado24, al igual que su hijo Emilio José García

Wiedemann (y en general el conjunto de su familia), del que extrajo no solo su

grandeza literaria, sino sus reflexiones y enseñanzas, que eran muchas. Bajo el

título de Mis Ciudades (En la marea del Siglo), publicó la dedicada a Gijón25 y

a Salamanca26. Parece que no llegó a publicar ninguna más, aunque se esperaba

que aparecieran. Un autor ha estudiado la poesía de José Luis extrayendo su

sentido y profundidad27.

José Luis ya sintió haber cumplido con todo lo que podía ofrecer

al mundo, y por eso se fue sereno y satisfecho. No obstante su muerte, es su

pensamiento y las consecuencias de su acción lo que perdura y vive aún. Era lo

que quería decir y ofrecer en las entrevistas que se le realizaba, y no sus

datos personales, que ciertamente morirían en un momento dado. La figura de

García Rúa perdura en esa contribución que se hace, a su entender, por la lucha

y búsqueda de la liberación del ser humano. Sirva este pequeño texto como

homenaje de quienes aprendimos de él en todos los órdenes de la vida, y se

comprenda mejor por aquellos que no han tenido acceso a sus obras ni al trato

personal con él.

