–

De parte de Grupo Anarquista Apoyo Mutuo April 5, 2021 305 puntos de vista

Por cosas de la vida, en Madrid volvemos a vivir nuevas jornadas hist贸ricas en las que todo se decide alrededor de ese acto inane consistente en meter un papel en una urna de pl谩stico con el nombre del partido que ejecutar谩 esa colosal tarea: la de dirigir nuestras vidas y ordenar la parte del Estado que les toca para proporcionarnos esas cosas tan necesarias como la Sanidad, la Educaci贸n, la Cultura y dem谩s elementos importantes. Y la polic铆a. El Estado nos da tambi茅n polic铆a y ej茅rcito, aunque ni los necesitemos ni los hayamos pedido. Bueno, uno es raro y prefiere tener cerca un m茅dico antes que un polic铆a.

He de confesar que este circo a tres pistas, que llamamos 鈥渃ampa帽a electoral鈥, me divierte m谩s que a un tonto un l谩piz. Para espanto de amigos y conocidos, disfruto con regocijo de esa perversi贸n casi diaria de tertulianos pol铆ticos defendiendo con pasi贸n sus posicionamientos alrededor de las m谩s diversas cuestiones. Me resulta deslumbrante c贸mo mienten desde la pantalla de plasma (echo de menos poder decir cat贸dico, me gustaba la palabra) en funci贸n de los argumentarios del partido pol铆tico que defienden o de las 煤ltimas, a veces delirantes, declaraciones del gran l铆der (o Gran Timonel, como les gusta a los maoistas) de turno.

S铆, probablemente el partido pol铆tico, el que sea, es una de las peores cosas que le ha pasado a esta sociedad, si acaso crees que deber铆amos caminar hacia un horizonte de libertad, justicia e igualdad (que no uniformidad, conviene no confundirlo). Pero en mi perversa mente escucho con regocijo los argumentos de unos y otros a favor de sus absurdos posicionamientos.

Bien, al l铆o. En este caso la lucha partidista (驴lucha? 驴Alguien se cree que esta gente est谩 en alguna lucha que no sea buscarse un bonito retiro en Iberdrola? 驴S铆? Me alegra que seas feliz) gira en torno a la dicotom铆a comunismo/fascismo. Los de las derechas (m谩s o menos extremas) se presentan con el lema 鈥渃omunismo o libertad鈥, argumentando que un gobierno formado por socialdem贸cratas (b谩sicamente, los entornos de IU, cuyo programa es netamente socialdem贸crata) y tecn贸cratas (psoe) va a generar una dictadura bolivariana que blablablabla (agotan, 隆que gente m谩s pesada!). Seg煤n ellos su gobierno preservar谩 las libertades individuales (concretamente las de evadir impuestos de las grandes fortunas) frente al comunismo, que es naturalmente contrario a la 鈥渓ibertad鈥. Lo que es profundamente falso, que aqu铆 todos somos muy fans del 鈥渃omunismo libertario鈥. Precisamente por eso pasamos bastante de estas cosas.

Los otros nos piden el 鈥渧oto antifascistas鈥. Seg煤n estos hay que confiar en que un gobierno de 鈥渋zquierdas鈥 es la 煤nica manera de parar el fascismo, que amenaza con ocupar las instituciones. Dir铆ase que no tienen otra cosa que ofrecer a sus potenciales votantes. Su mejor baza es no ser fachas y por eso ponen el acento en esa cuesti贸n, que hay fascistas m谩s o menos espec铆ficos en el parlamento (la asamblea de Vallecas). Claro, nadie parece caer en la cuenta de que, vaya, lo mismo el fascismo (o la ultraderecha, porque no toda la ultraderecha es 鈥渇ascista鈥, aunque usemos el t茅rmino para aclararnos) sube como la espuma ante la falta de soluciones efectivas que ofrecen a su p煤blico, las llamadas izquierdas, cuando ocupan el sill贸n de mando. Ni eliminan los desahucios, ni acaban con la especulaci贸n o la gentrificaci贸n, ni aplican planes de urbanismo que no incluyan el desarrollo de gigantescos barrios de viviendas aisladas (esos lugares horribles que llamamos PAU鈥檚, donde s贸lo te puedes mover en coche y desaparece el concepto de barrio), ni aplican legislaci贸n laboral a favor del trabajador, ni eliminan legislaciones liberticidas como aquella 鈥淟ey Mordaza鈥濃laro, por lo menos no son fascistas. Que bien, que majos.

Y que adem谩s incurren en un error de concepto. No es cierto que ahora el fascismo amenace con entrar en las instituciones. El fascismo lleva insertado en las instituciones desde toda la vida, forma parte de ellas. El estado espa帽ol es un estado con un componente 鈥渇acha鈥 bastante importante. No es cierto que se combata al fascismo desde el esca帽o parlamentario o el puesto en la administraci贸n p煤blica. No lo han hecho nunca y no van a empezar ahora.

Al fascismo se le combate en el d铆a a d铆a. Desde la calle, en la asociaci贸n en la que est茅s, donde realmente se vertebran las sociedades. El voto antifascista es mentira. Porque al estado, al sistema el fascismo no le molesta. Lo utiliza como forma de control social. O nosotros o el caos, te dicen. Lo mismo necesitamos caos, y alternativas reales a un orden social que reprime y est谩 en contra de la vida de la gente.

En definitiva, queremos la Anarqu铆a. Aunque nos divierta mucho este circo.

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…