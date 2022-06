–

Andan estos d铆as liados con las pr贸ximas elecciones andaluzas, y con el presumible resultado de victoria de las derechas. El votante de izquierdas ha de estar un tanto confuso ante la paridad de candidaturas y me temo que no acierte a echar la papeleta en el sitio correcto. Por Andaluc铆a y Adelante Andaluc铆a. Propongo por tanto una 煤nica candidatura que se llame: Por Andaluc铆a Adelante Andaluc铆a PSOE de Andaluc铆a. La PAAAPA.

Pero es que ni siquiera ya se escuchan voces alertando del peligro del fascismo. Por lo visto est谩 asumido y lo tenemos con marca andaluza incrustado en las instituciones, y las izquierdas variopintas no lo van a sacar de ah铆 ni con palancas. Claro, tanto tiempo alertando de que viene el lobo, que cuando lo tenemos encima, ya est谩 to dios anestesiao.

Porque la cosa es surrealista. Yo no sigo la prensa local gran cosa, ni los m铆tines, 驴y qu茅 es lo que me llega? Que de alguna manera a Teresa Rodr铆guez, que parece Blancanieves, la zancadillean para que no salga en la tele, para que no reciba subvenciones, etc. Una pelea de esas intestinas. Y enfrente de Teresa, Inmaculada Nieto, que da la impresi贸n de la Bruja Mala, que no la he visto en la vida y que en en tema medi谩tico, no s茅 qu茅 tir贸n tendr谩. Ni idea.

Y dentro de la pelea de las candidaturas, la se帽ora de m谩s derecha pura superior, que se ha empadronao en Gran谩, y que de inmediato han impugnado la candidatura para que no se presente porque no es andaluza, y porque solo se empadrona para presentarse sustituyendo a aquel Ex-Juez鈥 Al final se presenta, y la conoce to cristo gracias a la publicidad gratuita.

A lo que voy, es que desde que se anunciaron las elecciones, esta gente que se ofrece a mandar y legislar, se ha dedicado a mirar con lupa las candidaturas de los otros, y ver c贸mo les pueden jorobar a base de bien. No han hecho otra cosa, dir铆a yo, en meses y meses, m谩s que hablar, reunirse y ver de qu茅 manera se reparten el magro resultado de cargos que esperan adquirir, impidiendo que los dem谩s se presenten.

Y en fin: apelaci贸n al voto 煤til. Por lo visto se da por sentado que va a ganar el PP y que va a co-gobernar con VOX. Teniendo en cuenta que el PSOE obtendr谩 malos resultados, y que la izquierda estar谩 en la oposici贸n, 驴de qu茅 forma se evitar铆a que los fachas autoritarios y centralistas gobiernen en Andaluc铆a?

Yo atacar铆a por dos frentes: el primero mostrando que a las claras la candidata del fascismo autoritario, centralista etc., quiere cerrar Canal Sur, con lo cual el programa La Tarde y su presentador carism谩tico, Juan y Medio, dejar铆an de buscar pareja a tanto andaluz desparejado. En cuanto eso se sepa, yo calculo que el facher铆o pierde un 8% de votantes. Y la segunda consigna para que los fachas extremos no manden: pues votar al PP que va a ganar. Lo dejo ah铆, pa que se piense en ello, por lo del voto 煤til. Solo para quien quiera votar 煤til. Porque al fin y al cabo, el voto in煤til, es el del que vota al que pierde.