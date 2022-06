–

[tras los resultados electorales en Andaluc铆a, publicamos este texto aparecido el pasado 17 de junio en el que ya se anunciaba lo sucedido:]

ELECCIONES EN ANDALUC脥A

HACIA UN GOBIERNO FUERTE DE LA

DEMOCRACIA

Las elecciones auton贸micas

andaluzas del 19 de junio van a suponer un paso m谩s en el

declive del 鈥渂loque progresista鈥 que gobierna el pa铆s en favor

de la alianza, expl铆cita o impl铆cita, entre el Partido Popular y

Vox. Despu茅s de Madrid, donde gobierna el PP con los votos de

investidura de Vox, y de Castilla y Le贸n, donde el partido de

extrema derecha incluso ha entrado en el gobierno auton贸mico

(garantizando, eso s铆, la absoluta continuidad con las pol铆ticas

sostenidas por el PP en solitario), Andaluc铆a ser谩, con casi toda

seguridad, el pr贸ximo paso hacia el fin del auge de las corrientes

de la izquierda parlamentaria nacidas tras el 15M. Estas corrientes

est谩n conformadas tanto por la tendencia de Pedro S谩nchez dentro

del PSOE como por Podemos y las candidaturas locales surgidas junto a

este partido tras su 茅xito en las elecciones europeas de 2014 y su

existencia ha recorrido una l铆nea que les ha llevado desde el auge

inicial, con el triunfo en las elecciones municipales de ciudades

como Madrid, Barcelona, C谩diz, Zaragoza, Valladolid, etc., un

periodo de relativa incertidumbre en el que el propio gobierno de

Espa帽a estuvo condicionado por su negativa a participar en 茅l hasta

su descenso, que comenz贸 realmente en 2019 cuando Podemos acept贸

formar un gobierno de coalici贸n con el PSOE pero en condiciones

notablemente peores que aquellas a las que pudo optar unos a帽os

antes.

Hay que recordar que Andaluc铆a,

junto con el cintur贸n industrial de Barcelona y algunas zonas de

Pa铆s Vasco, Asturias o Madrid, ha sido una zona que hist贸ricamente

ha dado su apoyo al Partido Socialista de manera inequ铆voca. En el

caso andaluz, tanto los proletarios industriales de C谩diz o M谩laga

como los jornaleros, agricultores pobres, etc. del valle del

Guadalquivir, fueron una de las grandes fuerzas sociales del PSOE que

gestion贸, en estas 谩reas, la imposici贸n de una serie de

amortiguadores sociales frente a la crisis de los a帽os 麓80 y la

reconversi贸n del sector del metal con la que se desarroll贸 un gran

sistema de relaciones clientelares que ten铆a como base la gesti贸n

del subsidio agrario, la creaci贸n de empleo p煤blico e incluso v铆as

m谩s oscuras como el reparto de subvenciones discrecionales para

comprar la paz social en determinados sectores (caso de la empresa

Delphi en 2007, por ejemplo). La finalidad de este sistema ha sido,

siempre, comprar la paz social a base de privilegiar a determinados

estratos de la burocracia sindical encargados, a su vez, de repartir

dinero y algunas prebendas en la medida necesaria para suavizar las

tensiones sociales existentes. Todos los esc谩ndalos de corrupci贸n

que mandaron a pique los gobiernos de Ch谩vez, Gri帽谩n y Susana D铆az

no han sido otra cosa que la salida a la luz p煤blica de parte de los

entresijos de esta densa red, que implicaba tr谩fico de influencias,

prevaricaci贸n, etc.

El hecho de que el 鈥渂loque

progresista鈥 vaya a sufrir el en茅simo varapalo precisamente en

Andaluc铆a es sintom谩tico. Por un lado, el gobierno del Partido

Popular ha sido capaz, en los 煤ltimos 4 a帽os, de mantener intacto

el sistema de corruptelas puesto en pie por el PSOE, demostrando que

la utilizaci贸n por parte del Estado de este tipo de m茅todos, que

requieren del concurso de las grandes organizaciones sindicales y de

la participaci贸n de una parte de la clase proletaria (aquella que

est谩 m谩s directamente vinculada con estas burocracias sindicales)

que recibe dinero y determinadas ventajas mientras que mantiene

estable cierto colch贸n social, es una cuesti贸n que interesa de

manera general al conjunto de la burgues铆a, una manera de gobernar

para la que no hay alternativa y con la que continuar谩n todas las

corrientes pol铆ticas, cualesquiera que sean, que alcancen el poder.

Por otro lado, el hecho de que este sistema de reparto de prebendas

con el que se busca favorecer la pol铆tica de colaboraci贸n entre

clases que defienden los grandes sindicatos de concertaci贸n y los

partidos de la izquierda parlamentaria (y extraparlamentaria) no

requiera de aquellas corrientes que, como el PSOE y Podemos, podr铆an

ser m谩s adecuadas para garantizar su funcionamiento, muestra que ese

recambio en el flanco izquierdo de la pol铆tica parlamentaria que

fueron estas tendencias surgidas en los a帽os posteriores al 15M van

agotando su papel.

En primer lugar, el PSOE que

pretend铆a renovarse con el liderazgo de Pedro S谩nchez (enemigo del

IBEX, como le gustaba decir en televisi贸n) ni tan siquiera es capaz

de jugar ya el papel de la gran corriente de izquierda que

garantizaba la estabilidad pol铆tica nacional: si a nivel estatal

requiere de todas las corrientes regionalistas del Parlamento, a

nivel local su fuerza parece completamente minada y posiblemente las

elecciones andaluzas sean un hito en la consolidaci贸n de esta

situaci贸n de debilidad. En segundo lugar, Podemos y las candidaturas

locales que le acompa帽an como parte de su marca o desde fuera,

nacieron tras la explosi贸n social que supuso el 15M como v铆a para

encauzar por la v铆a parlamentaria de las corrientes peque帽o

burguesas que expresaban una tendencia a la ruptura con el PSOE y

como manera de reforzar el dominio de estas sobre la clase proletaria

que acusaba los golpes m谩s duros de la crisis y que, lentamente,

amenazaba con salir del letargo en el que permanec铆a sumida. El

hecho de que previsiblemente no vayan a ser capaces ni siquiera de

jugar el papel de muleta del PSOE, indica que probablemente su

funci贸n, por ahora, no tiene sentido. Casi diez a帽os despu茅s de su

nacimiento, el r茅gimen pol铆tico levantado sobre la base de la

colaboraci贸n entre dos grandes partidos pol铆ticos, no necesita m谩s

refuerzo por el lado izquierdo.

Frente a este declive de la

izquierda, se lanza la consigna antifascista: la llegada de un

gobierno del PP y Vox a la Junta de Andaluc铆a se proclama como el

peor de los males posibles, como una involuci贸n pr谩cticamente al

a帽o 麓39 y un peligro para la misma democracia. Pero Vox no es un

partido fascista ni representa tan siquiera a otras fuerzas sociales

que aquellas que encontraron su acomodo en el PP hasta que la

incapacidad primero de este y luego de Ciudadanos para hacer frente a

las corrientes nacionalistas de Catalu帽a, les forzaron a escindirse

definitivamente y consolidar una plataforma de presi贸n intensa desde

fuera de la organizaci贸n tradicional de la derecha. Ni Vox, ni mucho

menos el PP, tiene el m谩s m铆nimo inter茅s en tocar siquiera los

problemas de detalle que ata帽en a la gobernabilidad general del

Estado. Sus charlotadas contra los 鈥渃hiringuitos鈥, los

sindicatos, etc. son s贸lo bravuconadas que esconden que la base del

marco general de la colaboraci贸n entra clases, aquella sobre la que

se levanta la capacidad de la burgues铆a de mantener sometida a la

clase proletaria mediante el sistema de amortiguadores sociales y

participaci贸n democr谩tica, requiere de la existencia de las grandes

organizaciones estatales directamente vinculadas al Estado, de las

organizaciones sociales de la izquierda burguesa, etc. Vox no

representa ning煤n tipo de amenaza para el Estado constitucional

salido de 1978, ni para el ordenamiento jur铆dico territorial basado

en las autonom铆as: sus posibilidades de participar en cualquiera de

los gobiernos, auton贸micos o nacional, pasan por que sean capaces de

reforzar la gobernabilidad del Estado ayudando a constituir un

gobierno fuerte capaz de prescindir de algunas de las servidumbres

que la extrema fragmentaci贸n del actual Parlamento impone.

Andaluc铆a, como antes Castilla y Le贸n o Madrid, son pruebas para

medir esta capacidad: en la medida en que las pase, mostrar谩 que es

v谩lido para esta tarea a la vez que evidenciar谩 que no representa

ninguna amenaza para el r茅gimen democr谩tico.

La clase proletaria, en Andaluc铆a

y en el resto del pa铆s, permanece presa de esta pol铆tica de

colaboraci贸n con la burgues铆a que todos los partidos, las

organizaciones sindicales, sociales, etc. defienden y llevan en el

centro de su programa. Desde 2008 ha padecido la dureza extrema de

una crisis econ贸mica que min贸 incluso los escasos recursos de que

dispon铆an los estratos proletarios m谩s pobres, las pol铆ticas de

ajuste econ贸mico que han logrado mantener los salarios a niveles de

hace dos d茅cadas, una crisis sanitaria que ha dejado casi 100.000

muertos y un inmenso despliegue de las exigencias represivas del

Estado y, ahora, de nuevo, unas medidas posteriores a la crisis que

sin duda repercutir谩n en una dr谩stica ca铆da de sus condiciones de

existencia.

La amenaza de la llegada del

fascismo con Vox, es s贸lo el intento de reverdecer la consigna

democr谩tica de defensa de las instituciones para lograr, en

cualquier caso, vincular a los proletarios a la defensa del Estado

burgu茅s. Los proletarios de C谩diz saben perfectamente que el

verdadero orden democr谩tico de la burgues铆a no llega con el caballo

de Abascal, sino con las tanquetas policiales del PSOE, con los

disparos indiscriminados de balas de goma sobre los colegios de las

barriadas obreras, con la traici贸n de CC.OO. y UGT durante la pasada

huelga del metal.

La clase proletaria, tarde o

temprano, deber谩 ser capaz de romper con esta tendencia hist贸rica a

la subordinaci贸n ante la burgues铆a y retomar el camino de su lucha

de clase independiente, fuera y contra las instituciones

democr谩ticas, sean estas de izquierda o de derecha, y contando s贸lo

con sus propias fuerzas para ello.







隆Por el retorno de la lucha de clase

proletaria!





隆Por la ruptura del frente com煤n con la

burgues铆a!





隆Contra el circo electoral y la defensa del

Estado burgu茅s!





Partido Comunista Internacional (El Proletario)

17/06/2022