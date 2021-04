–

Planeta Desarmado

Enrique Quintanilla Alboreca



Salvia García Álvarez



Josemi Lorenzo Arribas



Mar R. Gimena



Desarma Madrid

Estábamos redactando este artículo cuando de la redacción de El Salto nos invitaron a lo mismo, a escribirlo, y nos proponían las compañeras una tabla, muy propia de tiempos electorales, en la que de manera gráfica se visualizasen las diferencias de los partidos políticos en torno al tema de estudio.

Rápidamente desechamos la opción, con tanta celeridad como tristeza. En el caso que tratamos, la relación de la Comunidad de Madrid con las Fuerzas Armadas, no hay ninguna propuesta (ninguna es… ninguna) relativa a negociar, desde la institución autonómica, la reversión de latifundios del Ministerio de Defensa. Tampoco a favorecer la reconversión de ciertas industrias muy peligrosas para la mayor parte de la población. Pensamos, por ejemplo, en el ahora llamado Instituto Tecnológico “La Marañosa” (San Martín de la Vega), que se presenta como “el mayor centro de investigación desarrollo e innovación militar de España”, uno de los puntales para investigar el armamento NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico).

Ninguna propuesta de ningún partido político para utilizar miles de metros cuadrados en edificios urbanos que los Ejércitos usurpan en Madrid capital y muchas otras poblaciones, como la llamada Ciudad del Aire en Alcalá de Henares, incluidas cientos de viviendas; o las cesiones de montes públicos para beneficio privado de empresas armamentísticas, como una muy reciente en Torres de la Alameda. Ninguna propuesta, ningún cuestionamiento, ningún nada relativo a quienes monopolizan cerca de 35.000 millones de euros, habilidosamente camuflados en múltiples apartados, según el minucioso examen de Juan Carlos Rois de los PGE de 2021.

Es fácil el recurso a las competencias. La Comunidad de Madrid, como cualquier otra, carece de competencias en cuestiones de Defensa. Lo sabemos. Para esto está la gestión, y la política, más cuando es entre distintas Administraciones y cuando se trata del bien común.

En lo que sí hay competencias, por ejemplo, es en facilitar o no la celebración de Ferias de armamento en nuestras tierras. También tiene competencia cada partido político para oponerse a ellas, para comprometerse, como ha ocurrido en otros lugares (Liverpool o Sevilla), a impedirlas y a restarle todo el apoyo institucional a la vez que, no estaría de más, se suma a la ciudadanía que se opone a ellas. Por ejemplo, y esto urge, para evitar que FEINDEF se celebre en 2021 en Madrid.

¿Qué pensará el PSOE, qué pensará Unidas Podemos, Más Madrid? ¿Pensará algo el PP? Puestas a exprimir el verbo pensar, redundemos, y pensamos que quizá, de pensar, será el PP el que lo tenga más claro. El resto, mejor de perfil, incluso en la oposición.

¿Qué opináis, queridos Partidos Políticos, sobre la celebración de Ferias para vender armamento en nuestra Comunidad? ¿Qué pensáis sobre la exhibición de armas en Ferias auspiciadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Tenéis alguna propuesta para evitar los encuentros de estos mercaderes?

Estas y otras muchas preguntas se las hemos ido haciendo a los partidos políticos reseñados a través de @DesarmaMadrid. Algunas, más sencillas, de esas que permiten salir por peteneras, en torno a qué propuestas se plantean para promover la “cultura de la paz” (están más centradas en “incitaciones al odio”). No hay una sola palabra en los respectivos programas electorales. Las únicas referencias a “la Paz” son al hospital.

Como no nos fiamos, hemos inquirido también si como partido político estarían dispuestos a promover medidas para desmilitarizar la Comunidad de Madrid. No sobraría una respuesta, pero no la hemos tenido. Por ello nos quedamos sin conocer qué cantidad o porcentaje del presupuesto anual de la Comunidad se destina a gastos vinculados al militarismo, puesto que tanta instalación ocupada por los Ejércitos se beneficiará de muchos servicios a cargo de nuestros impuestos autonómicos, de esa parte de ellos que, aunque bajen, como promete la derecha y quienes buscan en sus caladeros electorales, se seguirán derrochando.

No pensamos que “todos los políticos son iguales”, ni todos los partidos. Sabemos, además, de dónde se difunden interesadamente tales mensajes. Pero, desgraciadamente, hemos de consignar que en cuanto a pronunciamientos sobre los militares callan todos. Emulan a sus partidos matrices estatales, donde hemos asistido, y seguimos haciéndolo, a un estruendoso consenso tácito entre los dos partidos mayoritarios. No se discute de lo militar, no se habla de ello, no se menta. Por lo que pudiera pasar.

Frente a los discursos al uso, seguimos planteando un apoyo firme y profundo a la educación para la Paz para aprender a gestionar los conflictos por vías noviolentas. Como todos los aprendizajes, necesitará que practiquemos y que invirtamos recursos, y por ello nos hubiera gustado leer que, no uno ni dos, sino todos los partidos políticos se comprometían a dejar de derrocharlos en promover el militarismo.

No pensamos, insistimos, que todos los políticos sean iguales, ni todos los partidos. Tampoco en la Comunidad de Madrid. Pero sí lo son en el silencio en torno al estamento castrense. Quizá parte del hartazgo ciudadano provenga de estos y otros silencios, de tantos consensos tácitos o, y no es ningún consuelo, de tanto tacticismo.

El martes próximo, 4 de mayo, estamos convocadas a las urnas. Desgraciadamente, sin ninguna respuesta a preguntas legítimas. Obre cada cual según su criterio.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane…