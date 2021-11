Todav铆a no se lleg贸 al bloque que preconiza el candidato de 鈥淟a libertad avanza鈥, pero s铆 a un nuevo estadio en la configuraci贸n de una derecha sin cortapisas ni atenuantes

Javier Milei, candidato de una fuerza liberal con aristas de ultraderecha. parece haber iniciado un camino hacia la apariencia de 鈥渕oderaci贸n鈥. En una entrevista [ver abajo] realizada para el programa 鈥淟a Rosca鈥 emitido por la se帽al Todo Noticias el 2 de noviembre separ贸 de modo expl铆cito al expresidente Mauricio Macri de la denostada 鈥渃asta pol铆tica鈥 y abri贸 la posibilidad de una alianza para futuros comicios.

Elogios para Macri

Eso a partir de la admisi贸n de que Macri es tambi茅n un liberal y valorando que su plan inicial era bueno y el problema era quienes lo acompa帽aron. Sus cr铆ticas atribuyeron el desbarajuste econ贸mico de su gesti贸n a las 鈥渕alas compa帽铆as鈥 de la Uni贸n C铆vica Radical (UCR, centroderecha) y la Coalici贸n C铆vica.

Estas declaraciones fueron acompa帽adas por un visible esfuerzo del candidato a diputado por asumir un tono m谩s sosegado, no s贸lo sin exabruptos sino con razonamientos de un matiz m谩s bien acad茅mico. Avanzada la charla retom贸 ciertos 茅nfasis, habl贸 de 鈥渆mpujar鈥 al kirchnerismo a un tercer lugar electoral. E incluso confes贸 que 鈥渟o帽aba鈥 con dejar al 鈥渃omunista鈥 Carlos Heller [que fue fundador y presidente del banco cooperativo Credicoop] afuera del parlamento.

Argument贸 acerca de la posibilidad de una alianza con los liberales, los libertarios, el 鈥減eronismo republicano y federal鈥, los conservadores, a los que tambi茅n llam贸 paleolibertarios, los menemistas. Por 煤ltimo y con particular hincapi茅, incluy贸 a los 鈥渉alcones鈥 de PRO, (derecha, el partido de Macri).

Sostuvo que en otro bloque deber铆an estar el kirchnerismo y la izquierda a la que motej贸 de 鈥渋nviable鈥. Y les agreg贸 a la UCR, 鈥渃铆vicos鈥 y las 鈥減alomas鈥 de PRO. Algo as铆 como un nuevo 鈥渃livaje鈥 en la pol铆tica argentina, al que present贸 como parte de un 鈥渙rdenamiento ideol贸gico鈥 de liberales versus 鈥渃olectivistas鈥.

En particular sobre la ubicaci贸n ideol贸gica del expresidente sostuvo: 鈥渉izo una autocr铆tica, dijo que iba a abrazar m谩s fuerte las ideas de la libertad, me parece que est谩 del lado de los halcones, no de las palomas鈥.

En esa l铆nea asimismo asever贸:

鈥淟leg贸 (al gobierno) y ten铆a un discurso muy razonable y entendible. Pero si uno llega al poder y tiene por un lado a la UCR con su socialismo impregnado hasta la m茅dula, la Coalici贸n C铆vica y las 鈥減alomas鈥, puede ser que haya quedado encerrado y no lo dejaron tomar decisiones. Y por eso el gobierno fue lo malo que fue鈥, lo exculp贸.

Como se ve, el candidato de 鈥淟a libertad avanza鈥 ha elaborado su propia versi贸n de la 鈥渢eor铆a del cerco鈥 con el fundador del PRO como v铆ctima inocente de turno.

Viejas y nuevas alianzas

La pol铆tica de alianzas esbozada por el economista no luce factible en lo inmediato. Por ahora todo parece apuntar a la postulaci贸n de Horacio Rodr铆guez Larreta en las pr贸ximas elecciones presidenciales, es probable que con alg煤n rival interno surgido de la UCR. Se supone tambi茅n que Macri acompa帽ar谩, con mayor o menor benepl谩cito, la candidatura del que fuera su socio en sus d铆as de jefe de gobierno de la Ciudad Aut贸noma.

Sin embargo no suena tan aventurado pensar en una lista interna de 鈥淛untos por el Cambio鈥 (alianza en la que participa el partido de Macri) para los comicios de 2023 que re煤na a los 鈥渄uros鈥 de la coalici贸n con las huestes de Milei, sobre todo si estas mantienen o incrementan su caudal electoral (cercano al 14% en las internas abiertas) en la inminente votaci贸n del 14 de noviembre. Lo que se reforzar铆a si su correligionario Jos茅 Luis Espert remonta su no muy lucida votaci贸n del pasado 12 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. (Alcanz贸 s贸lo el 4,87% en las preliminares). El expresidente pone su parte, ya que acaba de declarar 鈥淥jal谩 que podamos confluir en una propuesta 煤nica en 2023鈥, a prop贸sito de una reuni贸n que mantuvieron ambos.

No ser铆a todav铆a el ordenamiento en bloques que preconiza el candidato de 鈥淟a libertad avanza鈥, pero s铆 un nuevo estadio en la configuraci贸n de una derecha sin cortapisas ni atenuantes.

Para dicho empe帽o es seguro que no le faltar铆a el apoyo de los grandes medios, que fueron protagonistas a la hora de instaurar su figura p煤blica. Y por cierto no se requiere un despliegue de creatividad para imaginar a los ultraliberales estrechados en un abrazo con Patricia Bullrich, Miguel 脕ngel Pichetto y por qu茅 no el propio Mauricio Macri.

En definiciones m谩s generales, caracteriz贸 a Domingo Cavallo como el 鈥渕ejor ministro de Econom铆a de la historia鈥 y dedic贸 la calificaci贸n del 鈥渕ejor gobierno鈥 al de Carlos Menem.

El peor rostro del 鈥渓ibertario鈥

Queda claro que Milei no teme la asociaci贸n con reales o supuestos 鈥減iantavotos鈥. Su empe帽o mayor parece ser la nitidez de su alineamiento con el programa de m谩xima del gran capital. Lo que no inhabilita cierto cuidado por hacerlo aparecer como resultado de una reflexi贸n y no de la impulsividad desatada que ha lucido en muchos intercambios medi谩ticos y en las presentaciones 鈥渆n vivo鈥 ante un p煤blico 鈥渃autivo鈥.

Consideraci贸n aparte merece su asociaci贸n con Victoria Villarruel, una candidata vindicadora de la 煤ltima dictadura, que ocupa nada menos que el segundo lugar en su lista. Su sola inclusi贸n es significativa acerca de las orientaciones del “economista” a la hora de apartarse de las elaboraciones de apariencia 鈥渃ient铆fica鈥 e incursionar en las definiciones pol铆ticas. No en vano se le ha recordado hace poco que fue asesor del genocida de Tucum谩n, Antonio Bussi.

Lo cierto es que este hombre al que muchos califican de 鈥減ayaso medi谩tico鈥 ya aspira a darse aires de estratega e indica un camino a seguir. Es consciente de que ciertos vientos soplan hoy a favor de las derechas radicalizadas. Otros representantes de esas corrientes han sabido sacar partido de la combinaci贸n de aguda crisis econ贸mica y manifiesto deterioro de la representaci贸n parlamentaria y las menguadas democracias realmente existentes.

En la regi贸n Jair Bolsonaro sigue all铆, listo para ser candidato a la reelecci贸n. Y las encuestas de Chile marcan el crecimiento del candidato a presidente Jos茅 Antonio Kast, tambi茅n ultraderechista. Del otro lado del oc茅ano, el l铆der ultraliberal no ha escondido su identificaci贸n con Vox, la nave insignia de la ultraderecha espa帽ola (que ya ha desembarcado en M茅xico).

La bancarrota de derechas tradicionales, como el Partido de la Social Democracia Brasile帽a o la alianza que sustent贸 a Sebasti谩n Pi帽era, ha tra铆do aparejado el fortalecimiento de propuestas extremas. 脡stas pivotean sobre el aislamiento, el miedo, el descenso social abrupto, el hartazgo frente a la corrupci贸n y otras manifestaciones de una crisis profunda y duradera. Y no s贸lo logran el voto de las clases altas sino que penetran en otros sectores, sin excluir a los m谩s empobrecidos.

El crecimiento, tambi茅n en nuestro pa铆s, de las derechas m谩s cerriles, no deber铆a convocar al desconsuelo y a las profec铆as sombr铆as que suelen acompa帽arlo. Sin bajar la guardia ni pecar de optimismos lineales, cabe consignar que 鈥淟a libertad avanza鈥 es a煤n un fen贸meno incipiente. Y en su camino puede interponerse la impugnaci贸n de sus costados siniestros y la denuncia de que lejos de ser una opci贸n 鈥渁ntisistema鈥 representa la reivindicaci贸n de los peores rasgos del sistema existente.

La historia ense帽a que no hay mejores contrapesos que el crecimiento de la organizaci贸n y movilizaci贸n popular a la hora de frenar a estos engendros que crecen a la sombra de las perplejidades y vacancias que generan las situaciones de crisis.

