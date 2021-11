Evita dijo: “Donde hay una necesidad nace un derecho”. El l铆der de la ultraderecha argentina lo utiliz贸: “Venimos a terminar con el verso ese” de los derechos

La memorable Eva Per贸n, hace 70 a帽os, formul贸 un trascendental aforismo ligado a la justicia social: 鈥淒onde hay una necesidad nace un derecho鈥. Javier Milei, candidato a diputado nacional, que aparece como una suerte de Bolsonaro argentino, de falso 鈥渓ibertario鈥 con reminiscencias hitlerianas, promete cancelar la aspiraci贸n de Evita expresando en un discurso p煤blico que 鈥渧enimos a terminar con el verso ese de que donde hay una necesidad nace un derecho鈥.

A simple vista pareciera que Milei es un enajenado mental; pero no es as铆. No necesita la atenci贸n profesional de un virtuoso y comprometido especialista como Alfredo Moffatt. No es un 鈥渓oquito suelto鈥 a desestimar, aunque se 鈥渉ace el loco鈥 para sumar adeptos, como tantas otras y otros del partido PRO y de Juntos por el Cambio, infectados de odio social y personal.

No es, y no debe ser considerado as铆, un energ煤meno, un payaso, un desquiciado, un imb茅cil, un extraviado, un miserable; aunque s铆 su accionar se inscribe en una grave enfermedad social.

Es la enfermedad que padecen, hist贸ricamente, aquellos sectores y clases sociales que conciben derechos y privilegios sobre la expoliaci贸n de otros, garantizando para s铆, y no para el conjunto de la sociedad, el usufructo de los bienes socialmente producidos, es decir generados por todos los habitantes de una naci贸n.

De ah铆 que Milei, y sus referentes regionales y mundiales que provocaron y contin煤an provocando terribles cat谩strofes, encarna peligrosamente las posiciones m谩s inhumanas que sustentan, en la pr谩ctica, que donde hay una necesidad nace un mercado. Y el 鈥渂ondadoso鈥 y 鈥渏usto鈥 mercado sabemos c贸mo funciona.

El “libertario” Javier Milei en un acto de campa帽a en Buenos Aires.

Por ello su discurso se enhebra fuertemente con las propuestas de los tradicionales sectores conservadores de la sociedad, del neoliberalismo local y global y recepta elogios en el pa铆s de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, de Domingo Cavallo. Y del extranjero recibe adhesiones del diputado Bolsonaro hijo y del ex futbolista paraguayo y hoy pol铆tico Jos茅 Luis Chilavert. En Argentina, llegado el momento, licuar谩n sus aparentes contradicciones o sus divergencias secundarias y marchar谩n unidos en contra de los derechos de las mayor铆as.

Esta concepci贸n, que enga帽osamente promete 鈥渓a libertad鈥 y que tambi茅n cautiva a muchos j贸venes desesperanzados, concibe un tipo de sociedad que garantice derechos s贸lo para algunos y no para todos. Por eso, no dudan en sincerarse enf谩ticamente y anunciar que 鈥渧an a terminar con el verso de los derechos鈥.

En esto Milei es firmemente cre铆ble y es totalmente coherente al oponerse a lo proclamado por Eva Per贸n. Y no debe ser subestimado, suponiendo err贸neamente que se trata de algo circunstancial o pasajero. Si se enra铆za y despliega, se convertir谩 en una b谩rbara pandemia social y pol铆tica mucho m谩s dif铆cil de combatir y ser谩n est茅riles los lamentos por lo que no se supo prevenir a tiempo.

Por eso, algunos estamos totalmente en contra de las posiciones de Milei, de los llamados 鈥渓ibertarios鈥 y del neoliberalismo. Porque estamos a favor, y bregamos por ello, de la construcci贸n de una sociedad justa con derechos plenos para todos y todas.

* Norberto Alay贸n es trabajador social y fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

P谩gina 12