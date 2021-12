Se aceleraron los ritmos de la campa帽a con miras a la segunda vuelta electoral del 19 de diciembre

Las encuestas le dan al centroizquierdista Gabriel Boric, quien encarna el deseo popular de superar finalmente los restos t贸xicos de la dictadura y arribar a las orillas de un nuevo Chile, una ligera ventaja en esta contienda por el alma de Chile, frente al ultraderechista Jos茅 Antonio Kast.

Los comandos de campa帽a tratan de averiguar cu谩les son las motivaciones que tienen los ciudadanos para optar por uno u otro, como tambi茅n en su decisi贸n de abstenerse, votar en blanco o nulo. Seguramente la amplia mayor铆a de los votantes lo har谩 contra el otro, m谩s que en pro de lo que estos se proponen hacer en caso de resultar elegidos. Tal parece que lo que ha prevalecido en esta campa帽a presidencial es la demonizaci贸n de los adversarios; en ning煤n caso el planteamiento y debate de ideolog铆as o programas, se帽ala Juan Pablo C谩rdenas.

鈥淣unca debemos subestimar el rol del miedo en una campa帽a, fomentado por un candidato conservador, antiinmigrante, homof贸bico, tradicionalista, que promete mano dura para enfrentar el desorden y las reivindicaciones de los pueblos originarios, nunca debemos olvidar que tal autoritarismo vuelve a nacer en medio de un resurgimiento mundial de los aut贸cratas y la desconfianza creciente de millones en la posibilidad de que la democracia solucione sus problemas鈥, se帽ala el escritor Ariel Dorfman.

Gabriel Boric anunci贸 cambios a plan econ贸mico con alza gradual de sueldo m铆nimo y baja de jornada laboral, mientras el ultraderechista Juan Antonio Kast present贸 los cinco ejes de su 鈥減lan para el futuro鈥: paz y orden, recuperaci贸n de la econom铆a, garantizar vida digna, cambio clim谩tico y prioridad en la mujer

En un encuentro con peque帽os y medianos empresarios, present贸 cambios a su plan econ贸mico de gobierno. 鈥淪abemos que ustedes son fundamentales para la econom铆a y, sin embargo, la concentraci贸n econ贸mica los ha estado ahogando, entregando cerca de la mitad del empleo en Chile concentran solo el 13% de las ventas, porque las grandes empresas est谩n tan concentradas que concentran el 87%鈥, resalt贸 tras la cita.

Respecto de los cambios, se帽al贸 que 鈥渘o dir铆a que hay diferencias contradictorias como hemos visto en el programa del otro candidato (鈥) lo que nosotros estamos planteando son adendos a nuestras propuestas, nosotros no nos avergonzamos de nuestro programa y hemos hecho ajustes, hemos hecho incorporaciones de ideas鈥, detall贸 Boric, se帽alando que introdujo cambios bas谩ndose en propuestas de Marco Enr铆quez-Ominami y Yasna Provoste.

Se帽al贸 que la entrada en vigencia de las reformas laborales, como salario m铆nimo o la reducci贸n de la jornada laboral tiene que ser gradual 鈥測 entregaremos un subsidio para el alza del salario m铆nimo para las mipymes que as铆 lo necesiten鈥.

Por su parte, el candidato del pacto Frente Social Cristiano, que cuenta tambi茅n con el apoyo del oficialismo pi帽erista present贸 su nuevo programa de gobierno. 鈥淭odo nuestro plan de gobierno gira en torno a la persona. El Estado est谩 al servicio de la persona, no como quieren plantear algunos que es la persona al servicio del Estado. Nuestro objetivo principal es vida digna para todos los chilenos鈥, dijo Kast.

El candidato ultraderechista admiti贸 que incorpor贸 propuesta de otros candidatos de la derecha como Lav铆n, Briones, Desbordes y Sichel. 鈥淒e Sichel recogimos el diversificar la capitalizaci贸n, y dar mayor explicaci贸n a la ciudadania de en qu茅 consiste este sistema. Cada uno de los programa los fuimos incluyendo, algunas cosas ya estaban. Todos coincidimos en el tema de pensiones que es relevante y debemos enfrentarlo 鈥(鈥)Sin cambiar nuestra convicci贸n que apunta a un Estado m谩s peque帽o, austero y eficiente, con un gran brazo social, hemos visto que las perspectivas de crecimiento son dif铆ciles. S铆 reconocemos que en la medida que nosotros ejerzamos el gobierno, daremos m谩s certidumbres a los inversionistas鈥, afirm贸 Kast.

Kast plante贸 cinco ejes base de su renovada propuesta de gobierno: Recuperar la paz, el orden y Estado de derecho, recuperar la econom铆a, para que haya m谩s trabajo, mejores sueldos y recursos para mejorar urgencias sociales invisibilizadas, garantizar una vida digna que tiene la base en las personas, no la econom铆a, para que cuente con salud, educaci贸n, cultura y vivienda.

Y los 煤ltimos dos ejes, marcan algunos de los aspectos m谩s criticados de su programa en primera vuelta: c贸mo enfrentar el Cambio Clim谩tico y las propuestas en cuanto a mujer y g茅nero. 鈥淓n medioambiente hemos corregido todo lo que se mal interpret贸 o redactamos mal, porque se nos acus贸 de ser negacionistas 鈥, dijo, tras se帽alar que pretende 鈥渇ijar normas claras para que se d茅 el respeto a la mujer y que ella pueda desplegar con toda su capacidad su desarrollo como mujer鈥

驴Hay posibilidad de que tras las elecciones se ponga fin a las pendientes realidades tan antiguas como la de la pobreza y marginalidad, o la profunda brecha entre los que m谩s y menos ganan, o que siga repiti茅ndose la dolorosa cifra de los que mueren por ausencia de un sistema universal de salud?

A poco m谩s de una semana de los comicios, ambos candidatos morigeraron sus discursos, mientras en el sector privado comienzan a pensar en lo que ya internaliz贸 el mercado financiero: la clave estar谩 en el Congreso y all铆, sin acuerdos, no se aprobar谩 nada radical. Lo que no est谩 en duda es que el a帽o pr贸ximo la econom铆a tendr谩 un frenazo. 驴Cu谩n severo? El tiempo lo dir谩.

Algunos analistas se preguntan cu谩l de los Boric prevalecer谩, si el partidista o el capaz de actitudes de Estado, si el filudo y consistente con su cofrad铆a o ese capaz de entender el inter茅s nacional, si el joven de juventud sofisticada, cosmopolita, levitante o el provinciano que no ha perdido el trato sencillo con el suelo y los 谩rboles鈥

驴C贸mo saberlo? Aunque no es de negar que ayudar铆a mucho a salir de la empobrecedora din谩mica partisana en la que nos hallamos, poder decir con alg煤n fundamento que imper贸 finalmente el segundo entre los dos, se帽ala Hugo Herrera.

Si no se adelantan medidas para terminar con la desigualdad y la injusticia, es de esperarse un nuevo estallido social o un nuevo quiebre institucional. Por las dudas, los voceros de la derecha comenzaron a afinar los tambores del golpismo, mientras el campo popular ya demostr贸 que los cambios se exigen, tambi茅n, en la calles.

Como dice Dorfman, del lado de Boric no solo est谩 la esperanza de que millones de chilenos decidan en las pr贸ximas elecciones no retroceder a un pasado autoritario, sino tambi茅n de que los muertos intervengan desde el m谩s all谩 de la muerte y de las conciencias, instando a sus compatriotas vivos a que no traicionen su memoria.

CLAE