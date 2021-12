–

De parte de Peri贸dico El Roble December 23, 2021 19 puntos de vista

Entre los d铆as 26 y 28 de octubre se realizaron las elecciones nacionales y de seccional del gremio del neum谩tico (SUTNA). El dato relevante es que la Lista Negra mantuvo la direcci贸n del sindicato y gan贸 en las grandes f谩bricas (Fate, Pirelli y Firestone). De este modo, la burocracia -Lista Violeta- qued贸 completamente fuera del sindicato, tras perder en la seccional de Llavallol (Firestone). Con el 73% de los votos se impuso la lista encabezada por Alejandro Crespo a la Violeta de Gallardo, lo que deja en claro el rechazo generado por la burocracia tras a帽os de entrega de compa帽eros, transar salarios a la baja y perder en condiciones de trabajo. Es un hecho importante en este contexto econ贸mico y social del pa铆s que se haya refrendado la 煤nica conducci贸n antiburocr谩tica de un gremio industrial nacional. Desde nuestras p谩ginas saludamos este triunfo y, a su vez, aportamos algunas reflexiones sobre la intervenci贸n del activismo clasista al interior de los sindicatos.

En este sentido, lamentamos que el Frente de Unidad Negra-Roja-Granate, con el que se recuper贸 el gremio en 2016, no se haya mantenido. Quienes leen nuestras notas, conocen la insistencia que hacemos en la necesidad de la unidad de los sectores clasistas, antiburocr谩ticos y de lucha frente a las patronales y las burocracias. No se trata de unir con alambre lo que debe unirse a partir de un m茅todo de trabajo y un programa pol铆tico gremial claro. No se trata de ocultar las diferencias, sino de ponerlas en perspectivas entendiendo la importancia de la democracia obrera y de la talla que tiene enfrentarse a la patronal, sobre todo cuando se trata de grandes multinacionales.

La lucha en el neum谩tico es un proceso de muchos a帽os que arranca en el 2007 con la rebeli贸n en FATE que expuls贸 a la Bord贸 de la seccional y que fue cimentando una oposici贸n nacional en la lucha a brazo partido contra la burocracia Kirchnerista de Wasiejko.

La primera lista unitaria fue la lista Marr贸n que conten铆a a todo el activismo clasista y antiburocr谩tico de la f谩brica. La ruptura de la Marr贸n di贸 nacimiento a la Lista Negra, que en un principio se aline贸 con la CTA Michelli y rompi贸 abiertamente con los compa帽eros clasistas. En ese momento, la Marr贸n qued贸 en manos del MAS, se form贸 la Lista Roja y luego la Lista Granate del PTS. La seccional San Fernando qued贸 en manos de la Lista Negra a la que ingresaron luego algunos activistas ligados al PO, entre otros, que le dieron una orientaci贸n m谩s de lucha e independencia de clase a la seccional.

El frente 煤nico antiburocratico que recuper贸 el SUTNA Nacional en 2016 fue el de la Lista Negra, la Lista Roja y la Lista Granate, con una perspectiva de independencia de clase, combatividad y democracia sindical. Lamentablemente este frente no se consolid贸 y, al contrario, fue empujado a la ruptura por parte de una pol铆tica hegemonista de la Lista Negra, es decir, avanzar negando la pluralidad de agrupamientos de lucha existentes. Ese proceso se fue abonando con algunas pr谩cticas de modelo sindical complejas para un sindicato que se reclama antiburocr谩tico y de lucha. La lista Negra en sus cinco a帽os de mandato no dinamiz贸 convocatorias a reuniones de comisi贸n directiva como indica el estatuto, tampoco incluy贸 con a delegados de otras listas en las reuniones de los representantes de f谩brica. No se facilit贸 la actividad de las secretar铆as que estaban en manos de otras listas del Frente como la de Seguridad e Higiene en manos de la Lista Roja. As铆 como tampoco facilitaron la entrada a otras f谩bricas de los miembros de la Directiva que no fueran de la Negra.

Esto fue erosionando la situaci贸n del frente unidad que finalmente formaliz贸 su ruptura cuando en 2019 comenz贸 el nuevo debate electoral y se le planteaba a los activistas de las dem谩s listas que para conformar listas 煤nicas deb铆an disolverse en la Lista Negra. Es decir, se propon铆a negar las diferencias pol铆ticas y las identidades existentes en el activismo del neum谩tico. La historia de lucha del sector, al contrario, se帽ala que la experiencia de lista 煤nica se agot贸 con la Marr贸n y que la recuperaci贸n del gremio fue producto, en parte, de la pluralidad de voces antiburocr谩ticas de los obreros en Fate.

Entendiendo qui茅nes son los verdaderos adversarios, la nueva Lista Unidad Roja-Granate-Marr贸n se present贸 s贸lo en San Fernando para evitar dividir el voto a nivel nacional. Con la consigna 鈥渓a Violeta nunca m谩s, en FATE corta boleta鈥, llamaron a mantener el gremio fuera de las manos de la burocracia, pero sin aceptar la pol铆tica de la Negra.

El desarrollo de la democracia de base incluye reconocer todas las expresiones planteen diferencias respecto de c贸mo enfrentar a la patronal y apostar a todas las instancias de participaci贸n para que sea el debate amplio el que fortalezca al colectivo obrero en la defensa de sus intereses. Habiendo hecho una buena defensa del salario quedan por delante las peleas de defensa del convenio, el reconocimiento del trabajo insalubre y la reducci贸n de la edad jubilatoria, contra la reforma laboral, contra el control de los ritmos de trabajo, entre otras. Prontamente en las elecciones de delegados de f谩brica, se jugar谩 la posibilidad de construir cuerpos de delegados de base que expresen las voces de todos los sectores de lucha y antiburocrativos.

Por Facundo Anarres