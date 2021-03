–

De parte de Socialismo Libertario March 23, 2021 34 puntos de vista

El 4 de mayo habr谩 elecciones auton贸micas en Madrid. La campa帽a electoral, insufrible y cargada de mentiras, ya empez贸 hace un a帽o.

Otras elecciones en tiempos de pandemia. Unas elecciones de las que nadie sent铆a la menor necesidad, excepto aquellas y aquellos que ans铆an, por encima de toda consideraci贸n de orden sanitario y 茅tico, mayores cotas de poder pol铆tico. Es una prueba m谩s de la distancia y del contraste entre las exigencias humanas y los intereses pol铆ticos.

Los intereses en primer lugar de quienes han convocado estas elecciones, el PP e Isabel D铆az Ayuso. Pero tambi茅n los intereses de quienes, como Ciudadanos y el PSOE, con sus maniobras, han concurrido a dar vida a este triste espect谩culo.

Los hechos son conocidos. El PSOE y Ciudadanos acuerdan una moci贸n de censura para hacerse con el gobierno de Murcia. El PP la neutraliza comprando a tres cargos murcianos del partido naranja y aprovecha la ocasi贸n para convocar elecciones en Madrid. Se adelanta as铆 a otra posible moci贸n de censura y, de paso, intenta comerse lo que queda del partido de Arrimadas. No hay inocentes en esta escu谩lida farsa s贸lo pol铆ticos mediocres y arrogantes. Y sin embargo las consecuencias las pagar谩, como siempre, la gente com煤n.

Los pron贸sticos electorales parecen augurar 茅xito a los planes de D铆az Ayuso y compa帽铆a. Esto nos dice que la decadencia moral no afecta solamente la esfera del poder pol铆tico sino tambi茅n a amplios sectores de la sociedad. El cinismo, la irresponsabilidad y las mentiras de la presidenta de la comunidad madrile帽a han encontrado audiencia en el ego铆smo de mucha gente y en la defensa de sus privilegios sociales por encima de todo. El hecho de que esto ocurra en la Comunidad donde m谩s se ha atacado a la Sanidad, donde menores han sido las medidas para limitar el contagio y donde m谩s numerosas han sido las v铆ctimas de la pandemia, nos da la medida del grado de deterioro humano y social en el que vivimos.

Ante los amplios sectores de retr贸grados y reaccionarios que apoyan al PP y a Vox, que ya se convierte en su 煤nico y leg铆timo aliado, hay muchos otros que tienen todo el inter茅s en parar los pies a las derechas. Son, por ejemplo, las personas que se sienten al lado del personal sanitario y de todos aquellos que han trabajado y trabajan expuestos a la pandemia. Son los que no se olvidan de qui茅nes son los principales responsables de lo que ha pasado en las residencias de mayores. Son los que saben que un gobierno del PP y Vox supone nuevos peligros para las condiciones de vida, los derechos y las libertades de todas y todos.

Por estas razones, pensamos que el 4 de mayo en Madrid es 煤til votar contra las derechas.

Eso no significa, sin embargo, tener confianza en las izquierdas pol铆ticas. No olvidemos que el PP, en las anteriores elecciones, reconquist贸 el Ayuntamiento de Madrid y defendi贸 la comunidad aut贸noma gracias, entre otras cosas, a la guerra interna de Podemos. Hoy el peligro de la desaparici贸n electoral de su partido ha llevado a Pablo Iglesias a presentar su candidatura y a convertirse as铆 en la alternativa a Ayuso.

Muchas personas animadas por intenciones solidarias advierten que votar puede ser esta vez un acto necesario, aunque despierte poca o ninguna ilusi贸n. Es una sensaci贸n que compartimos. De hecho, las razones que nos animan a un compromiso en consonancia con las esperanzas y las preguntas de quienes buscan ser protagonistas de mejorar la vida nos sit煤an, m谩s que nunca, en un camino alternativo a la l贸gica pol铆tica y a sus mezquinas expresiones.