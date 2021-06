Anah铆 Durand, aliada del profesor presidenciable y asesora de Ver贸nika Mendoza, fue la responsable de su plan de gobierno en Juntos por el Per煤

Si ganara el maestro Pedro Castillo las elecciones de este domingo es muy posible que a muchos peruanos se les escape la frase 鈥淎su Mare鈥. Viene por deformaci贸n de 鈥淎h, su madre鈥. Una expresi贸n coloquial muy usada que denota sorpresa o admiraci贸n por algo inesperado. Lo que causa asombro es la resiliencia del candidato que recorri贸 los pueblos montado a caballo y con su t铆pico sombrero de ala ancha.

Eligi贸 un l谩piz como s铆mbolo de su campa帽a y se sobrepuso a la estrategia de demolici贸n a que lo sometieron los medios. Para explicar sus chances de victoria y c贸mo ser铆a su posible gobierno, P谩gina/12 entrevist贸 a Anah铆 Durand. La soci贸loga se reconoce en el pensamiento de Jos茅 Carlos Mari谩tegui. Es aliada del profesor presidenciable y asesora de Ver贸nika Mendoza. Fue la responsable de su plan de gobierno en Juntos por el Per煤 y se especializa en relaciones internacionales.

– 驴Cu谩l ser铆a el proyecto de esta Alianza entre Castillo y Mendoza a nivel regional y su relaci贸n con los organismos multilaterales desde Am茅rica del Sur?

– Nuestro candidato es un personaje plebeyo, de origen sindical y nosotros venimos de una izquierda m谩s emergente, con mucha m谩s familiaridad con Podemos, con otras fuerzas de izquierda como el Frente Amplio en Uruguay. En esta l铆nea creo que hemos podido hacer la articulaci贸n entre Ver贸nica y Pedro, coincidir primero en la necesidad de poner a Per煤 en una l铆nea desidiologizada de las relaciones internacionales. En los 煤ltimos cinco a帽os este pa铆s ha hecho lo que dijo Trump, desde el grupo de Lima hasta salir de la Unasur. Una pol铆tica de Canciller铆a absolutamente sumisa a lo que dec铆a Estados Unidos, que tiene ocho bases militares en Per煤, la mayor铆a administradas por la DEA y que se renuevan todos los a帽os con el pretexto de la lucha contra el narcotr谩fico.

-La realidad de Latinoam茅rica se帽ala que no hay hegemon铆as definitivas, que es todo transitorio. 驴Estamos en un momento as铆, sin una hegemon铆a clara?

– S铆, yo creo que s铆. Digamos adem谩s con esta crisis que trae la pandemia, que es una etapa de disputa y en el caso peruano, el pa铆s nunca estuvo alineado en el campo progresista. Si bien Oyanta Humala lleg贸 con esa bandera y con la foto de Lula y Evo, bueno, r谩pidamente se puso la camiseta neoliberal. Entonces no hemos tenido nosotros un momento progresista que redistribuyera, que democratizara al pa铆s. En esa l铆nea, la disputa ha seguido abierta. Hubo un voto consistente a favor de esa posibilidad de cambio con Umala en 2011, con Ver贸nika en 2016 y lo tiene ahora Pedro Castillo. Con ese 19 por ciento le alcanz贸 para pasar a la segunda vuelta por el fraccionamiento del voto.

– Podr谩 ganar la izquierda con la suma de votos de Castillo y Mendoza, que inicialmente fue del 33% en primera vuelta?

– Creo que todav铆a hay un margen de incertidumbre grande porque existe un voto anti Fujimori que se decanta por Pedro r谩pidamente y no lo piensa dos veces. Pero hay otro voto que es m谩s cr铆tico, que tambi茅n tiene un impacto en la brutal campa帽a del no al comunismo, de expropiaciones鈥 todos los d铆as llegan mensajes de los bancos. Los medios de comunicaci贸n est谩n alineados. Entonces yo creo que no est谩 nada dicho, si bien sostenidamente Pedro tiene cierta ventaja, hemos visto que tambi茅n hay un estancamiento porque todos los d铆as hay una serie de hechos, mentiras, difamaciones, guerra sucia.

– Ese anticomunismo, 驴Cree que fue determinante en el crecimiento de la expectativa de votos para Fujimori?

– Ellos ten铆an que buscar un concepto aglutinador de todos estos males que creen representa Pedro Castillo, desde expropiador y estatista. Pero como chavista ya no pegaba tanto, hicieron del comunismo un concepto vac铆o y le metieron ah铆 un significante vac铆o. Entonces reparten volantes donde dicen que eso es el comunismo: robarte tu trabajo, confiscar tus fondos de pensiones, cerrarte el negocio, en fin鈥 todos los fantasmas m谩s burdos que pueden haber. Como en Cuzco, donde dicen: 鈥渃on comunismo no hay turismo鈥 justamente en una ciudad donde el turismo es el primer motor. Es muy brutal, 驴no?

– 驴Lo m谩s parecido a eso podr铆a ser lo que ocurri贸 en Brasil con Jair Bolsonaro en t茅rminos discursivos?

– S铆, yo creo que s铆. Pedro Castillo lleg贸 sin que nadie lo viera, casi en estado puro de antisistema, a caballo, con sombrero, muy campesino, muy impugnador de todo el establishment lime帽o. Estaban muy enfocados pensando en que Ver贸nika iba a pasar y le hac铆an una campa帽a brutal, pero pas贸 茅l y no lo quieren. Esta polarizaci贸n no la hab铆amos vivido y creo que se parece a lo de Bolsonaro en t茅rminos apocal铆pticos. Aunque es extra帽o, porque Pedro Castillo tambi茅n es evangelista. De hecho en su 煤ltimo meeting, si lo ve ah铆 en su Facebook, est谩 muy predicador, se arrodilla. Es una persona muy popular en ese mundo evang茅lico campesino.

– 驴Qui茅n es Pedro Castillo para explic谩rselo a la comunidad internacional?

– A nosotros tambi茅n nos cost贸 mucho registrarlo, porque los que venimos de mundos partidarios militantes creo que hablamos otros idiomas. Luego lo hemos ido conociendo en una relaci贸n m谩s directa entre 茅l y Ver贸nika y creo que es un l铆der popular definitivamente. Es de una primera generaci贸n que se profesionaliza. Sus padres no tienen estudios y adem谩s se involucra mucho en el mundo sindical como maestro en el magisterio rebelde, no en el sindicato burocratizado y a partir de ah铆 va politizandose en claves muy pragm谩ticas. De hecho 茅l es muy sincero al confesar que no esperaba este resultado, si bien trabajo mucho y todo, pero le sorprendi贸. Es muy genuinamente popular, con este reflejo plebeyo que lo hace sobre todo mirar a su entorno inmediato de maestros y campesinos.

– Keiko Fujimori es por car谩cter transitivo el padre en toda su dimensi贸n o 驴tiene alg煤n matiz que la diferencie?

– Creo que si ella quiso tener un matiz fue en 2016, cuando reivindic贸 que estaba distanciada de su padre, que siempre le advirti贸 de Montesinos. Del 2011 al 2016 trat贸 de mantener un perfil m谩s propio de una mujer preparada, m谩s t茅cnica. Pero para esta campa帽a, se ha fusionado con el pap谩 otra vez. O sea, nuevamente revindica el golpe del 5 de abril. Una buena parte de su entorno son personajes de los 90 como el estanciero Francisco Tudela que fue el primer ministro de Fujimori.

En fin, creo que s铆, hay una regresi贸n autoritaria y una reivindicaci贸n de lo que fue su padre y la mano dura. La Keiko que quiso ser distinta, que fue a Harvard, que quiso revestirse un poquito de democr谩tica qued贸 en el 2016, cuando obtuvo mayor铆a en el congreso y terminaron brindando esc谩ndalos de corrupci贸n que la involucran todav铆a. Est谩 enjuiciada por haber recibido dinero il铆cito. Creo que ahora se fusionaron pap谩 e hija, el clan Fujimori.

– C贸mo jug贸 otra vez el protagonismo de Mario Vargas Llosa en la cuesti贸n electoral? 驴Le acerc贸 unos porotos a Keiko?

– En cuanto al voto popular no le suma nada y ya est谩 clar铆simo su lugar en el extranjero. S铆 tuvo un papel decisivo aqu铆 en el 2011 y en el 2016, pero sobre todo en 2011, cuando le dio la ven铆a a Humala y le puso ministros, pero no ahora. 脡l y su hijo estuvieron activisimos en favor de Keiko, pero tambi茅n quedan mal porque todo el mundo sabe que Mario Vargas Llosa era enemigo de Fujimori.

– 驴En todo caso, 驴es m谩s determinante el papel de los grandes medios?

– Much铆simo, much铆simo. Ahora hay un concierto monocorde a favor y desesperado de Keiko Fujimori. Es una cosa brutal, en redes, medios, todo.

– 驴No hubo cierto etnocentrismo y racismo en la campa帽a contra Castillo?

– Gente del entorno de Keiko ha dicho textualmente: 鈥淎l profesor le va a hacer mal estar en Lima porque el ox铆geno afecta a los serranos鈥. Ha habido un componente muy despectivo y racista. En la primera vuelta le saltaron memes todo el tiempo de Speedy Gonzales porque usa sombreros y una serie de cosas. Creo que eso justamente lo acerca a la gente.

