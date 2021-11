–

De parte de La Haine November 27, 2021 51 puntos de vista

El Instituto Samuel Robinson (ISR), a trav茅s de sus investigadores Franco Vielma y William Serafino, elabor贸 un an谩lisis del informe preliminar emitido por la Misi贸n de Observaci贸n Electoral de la Uni贸n Europea (MOEUE), que se despleg贸 en el marco de las megaelecciones del domingo 21 de noviembre.

Como se sabe esta misi贸n no fue la 煤nica que vino a acompa帽ar el proceso electoral, pues el evento cont贸 con la presencia de 10 misiones en total, constituidas por 300 personas de 55 pa铆ses. Sin embargo, tanto la medi谩tica corporativa como algunos partidos del antichavismo le dieron mayor relevancia a su presencia, que ya avisaba que actuar铆a de manera parcializada. Si as铆 no lo hubiera parecido antes de su llegada el informe da pistas para confirmarlo.

Aun cuando la expectativa incubada por los actores medi谩ticos y pol铆ticos interesados en desvirtuar el proceso electoral era que la MOEUE determinara la 芦legitimidad禄 o 芦ilegitimidad禄 del evento, desde antes de su llegada, su jefa, Isabel Santos, hab铆a aclarado que ello escapaba de sus facultades. Sin embargo, eso no impidi贸 que realizara afirmaciones y omisiones que demostraron una intenci贸n subyacente o el desconocimiento de la din谩mica pol铆tica y social de Venezuela.

DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA LEGAL Y ELECTORAL VENEZOLANO

Uno de los aspectos que evidenci贸 el presunto desconocimiento por parte de la MOEUE de c贸mo funciona Venezuela en cuanto a su sistema legal es su abordaje a los procesos de inhabilitaci贸n temprana de personas sujetas o pr贸ximamente sujetas a interdicci贸n penal, por faltas administrativas para que asuman cargos de elecci贸n o por no presentar requisitos de rigor ante la Contralor铆a.

Vielma y Serafino especifican en el an谩lisis que 芦estas medidas administrativas procedieron, en la mayor铆a de los casos, por el no cumplimiento de los inhabilitados a la hora de presentar ante la Contralor铆a General, de manera oportuna y debida, sus rendiciones de cuenta de patrimonio personal禄. En ese sentido, prosiguen: 芦el informe impone una tonalidad de acci贸n selectiva por parte de las instituciones venezolanas que no es tal de acuerdo a hechos comprobados禄.

El informe de la MOEUE se帽ala negativamente a la Contralor铆a General de la Rep煤blica

Como es sabido nuestro sistema legal deja claro que el no cumplimiento de los requisitos de ley referidos a 芦Declaraci贸n jurada de bienes禄 autoriza a la Contralor铆a General a inhabilitar pol铆ticamente a un funcionario, es parte de la lucha contra la corrupci贸n que se ha implementado. No es la primera vez que se critica esta dimensi贸n de la legislaci贸n venezolana a la vez que se le acusa de corrupci贸n a trav茅s de ONGs y medios de comunicaci贸n.

Se帽alan los investigadores del ISR que lo que en el informe es catalogado de 芦suspensi贸n de los derechos pol铆ticos禄 no aplica, porque 芦Las personas que resultaron afectadas por la no admisi贸n de candidaturas por instrucciones de la Contralor铆a General gozan de los derechos pol铆ticos de elegir y participar abiertamente en la vida pol铆tica, pues solo se vet贸 la posibilidad de elegirse a cargos p煤blicos, debido al incumplimiento de requisitos de idoneidad ante la instituci贸n禄.

El informe intenta fabricar el relato de que las inhabilitaciones son parte de un patr贸n selectivo donde no se da cabida a los actores pol铆ticos cuando la realidad es que la Contralor铆a General de la Rep煤blica, instancia del Poder Moral, 芦no depende de prelaciones como interdicciones penales, o fallos judiciales, para determinar si un aspirante electoral cumple con sus requisitos para habilitarlo como aspirante a cargos p煤blicos禄.

Otra demostraci贸n clara del extrav铆o en cuanto al conocimiento de la institucionalidad venezolana se evidencia cuando afirma que 鈥渓a falta de independencia judicial y el irrespeto del Estado de Derecho, afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la imparcialidad y transparencia de las elecciones鈥 en referencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Aunque la MOEUE reconoce que el sistema legal y electoral venezolano guarda coherencia con los est谩ndares internacionales se帽ala negativamente al m谩ximo tribunal por la intervenci贸n de partidos, previa a la elecci贸n. Los investigadores se帽alan que 芦no menciona que los partidos pol铆ticos sujetos a diatribas judiciales internas, por su inmovilidad y en varios casos por sus dilemas abstencionistas y no abstencionistas, somet铆an a la democracia venezolana a un espacio adverso, privando a electores de algunas de sus tarjetas y ofertas pol铆ticas preferenciales禄.

LAS OMISIONES DEL INFORME DE LA MOEUE

Quiz谩s lo que no dice el informe, o lo que dice a medias, es lo que m谩s llam贸 la atenci贸n de los investigadores del ISR, un ejemplo lo constituye el hecho de que la MOEUE 鈥渘o se帽al贸 que las disputas internas opositoras fueron cruciales y amenazantes al buen cumplimiento del calendario electoral鈥. Una derecha dispersa y sin estrategia pol铆tica clara fue ocultada detr谩s de la insinuaci贸n de la aplicaci贸n de patrones arbitrarios por parte del CNE para inscribir candidaturas. Adem谩s el informe omite rese帽ar que no estuvo en manos del ente comicial el hecho de que algunas candidaturas fueran cambiadas, inscritas de manera incompleta y hasta no consultada con los supuestos candidatos.

Quiz谩s la omisi贸n m谩s notoria del informe fue obviar el hecho de 芦que muchos candidatos lograron inscribirse luego de que se suprimieran causas judiciales, 贸rdenes de captura e inhabilitaciones pol铆ticas por hechos dolosos administrativos y penales禄.

En otro pasaje del informe se alude a la participaci贸n de los partidos pol铆ticos en las auditor铆as del CNE, dejando colar que lo hicieron la 芦mayor铆a禄 de ellas, a lo que Vielma y Serafino apuntan que fue en todas las auditor铆as y que 芦ello incluy贸 a los partidos de las diversas oposiciones al chavismo禄, lo cual no obvia la opini贸n favorable del informe en este 铆tem.

Otra omisi贸n tiene que ver con el monitoreo de medios, la MOEUE identific贸 tres spots institucionales de educaci贸n electoral del CNE cuando la realidad fue que hubo, como en otros procesos, un extenso volumen de material informativo institucional desplegado por el CNE

Adem谩s los investigadores describen c贸mo el informe omiti贸 valorar el proceso de depuraci贸n de la data de electores que consisti贸 en un importante proceso de exclusi贸n de personas fallecidas agregando que 芦ese dato es sumamente relevante en elecciones en cualquier lugar del mundo, particularmente en Latinoam茅rica禄.

El informe habla de un 芦subregistro禄 de 3,4% en el padr贸n electoral (o Registro Electoral Permanente, REP) y lo atribuye al factor migraci贸n omitiendo aclarar que el mismo es voluntario en Venezuela y que la cifra est谩 influida por la discrecionalidad de cualquier persona en edad de votar, agregan los analistas que 芦Tampoco puede catalogarse de 鈥榮ubregistro鈥 si un venezolano de 18 a帽os se va del pa铆s y no regulariza su situaci贸n en donde se establece禄.

Entre tantas otras est谩 la omisi贸n al hecho de que el d铆a de la elecci贸n, el CNE audit贸 voto a voto, acta a acta, m谩quina a m谩quina, el 54% de las mesas, este tipo de auditor铆a masiva se realiza como un mecanismo de control previo 芦sin que sea necesaria una impugnaci贸n, demanda judicial o reclamo por alguna de las partes禄.

芦COACCI脫N禄 Y 芦PRESI脫N禄: LA NARRATIVA DEL VENTAJISMO

El chavismo, como sector en el gobierno, pero tambi茅n como blanco de una estrategia de cambio de r茅gimen, es se帽alado negativamente a lo largo de varios episodios del informe. La narrativa de ventajismo, incubada en sectores opositores, est谩 llena de tantas imprecisiones como el relato opositor del cual documento elaborado por la MOEUE busca hacerse eco.

El informe justifica datos que afirman una supuesta coacci贸n a votantes, aunque el an谩lisis del ISR sospecha que se refiera a los mecanismos utilizados por el chavismo para desplegar su maquinaria de b煤squeda y convocatoria de votantes previamente contactados el d铆a de la elecci贸n. Asimismo alegaron un 芦abuso del voto asistido禄 y omitieron detallar qu茅 tipo de 芦irregularidades禄 se detectaron en este 铆tem, tambi茅n actualizaron las quejas ya escuchadas al antichavismo sobre los 芦puntos rojos禄 omitiendo referir que estos estaban prohibidos por el CNE.

Otra muestra es la afirmaci贸n, sin pruebas o muestra de constataci贸n, de que 芦en el 23 por ciento de los actos del PSUV se presion贸 a los ciudadanos para que asistieran, mientras que esto solo se vio en el 2,5 por ciento de los actos de la derecha禄. En este sentido en el an谩lisis realizado desde el ISR se hace referencia a que 芦las movilizaciones del chavismo se efectuaron mediante un solo bloque unitario de partidos, entretanto las oposiciones acudieron pol铆ticamente dispersas a la elecci贸n, y por ende, su convocatoria en actos fue naturalmente menor禄.

Para no dejar de ser consistentes tambi茅n omitieron el periodo abstencionista del cual proviene buena parte del antichavismo, lo que hizo menguar el entusiasmo de sus seguidores. Sin embargo, desde el ISR se describe como 芦peligroso禄 el se帽alamiento de la 芦presi贸n禄, sobre todo cuando no hay pruebas fehacientes, debido a que solo refuerza el relato de una 芦dictadura禄, como narrativa funcional a reales y evidentes mecanismos de presi贸n contra Venezuela.

La valoraci贸n negativa de que funcionarios p煤blicos hayan participado durante la campa帽a se report贸 con el objetivo velado de contribuir a la narrativa del ventajismo, sin embargo obvian que 芦los funcionarios no pierden sus derechos pol铆ticos para participar activamente en campa帽as pol铆ticas禄, apuntan los investigadores.

La MOEUE se帽ala que incluso los opositores usan recursos del Estado desde las instituciones en la que est谩n posicionados para hacer campa帽a, llegando a afirmar que 芦se utilizaron las vacunaciones con fines de campa帽a en tres estados禄, sin embargo el an谩lisis del ISR se pregunta hasta qu茅 punto se trat贸 de la vacunaci贸n como veh铆culo de campa帽a, o si se trat贸 de aprovechar la campa帽a pol铆tica para promover la vacunaci贸n. Esto tomando en cuenta que desde hace algunas semanas el esquema nacional de vacunaci贸n, que se llevaba a cabo en centros asistenciales, se realiza en farmacias, centros comerciales, plazas y v铆as p煤blicas, aprovechando la afluencia y la concentraci贸n para abordar a la poblaci贸n.

Respecto a las sanciones contra los funcionarios que infringieran los reglamentos y normas electorales, el informe afirma que el CNE 芦no sancion贸 las violaciones a las normas de campa帽a y el uso de recursos del Estado禄 sin tomar en cuenta que el proceso electoral requer铆a minimizar situaciones conflictivas, por lo que el CNE aplic贸 una pol铆tica de correcci贸n y di谩logo para que los amonestados corrigieran las faltas.

El CNE ha sido consistente buscando 芦mediar y corregir las irregularidades sin promover las sanciones como punta de lanza de su pol铆tica禄, pero Vielma y Serafino recuerdan que, tanto el presidente Ch谩vez como el presidente Maduro, fueron sancionados en determinados momentos. Agregan que, en el proceso que la MOEUE reporta 芦cualquier sanci贸n a candidatos opositores s贸lo alentar铆a la deslegitimaci贸n de la elecci贸n, el abstencionismo y el descr茅dito pol铆tico general a las instituciones禄. Refieren c贸mo la medi谩tica nacional y globalizada maltrata cualquier sanci贸n buscando deslegitimar al 谩rbitro electoral y a la democracia agregando que 芦el contexto pol铆tico precedente puso al CNE a resguardo de las nuevas garant铆as ofrecidas, por eso medi贸 con amonestaciones y di谩logos禄.

Asimismo el informe califica como desbalanceado el hecho de no haber registrado buena presencia de dirigentes de la MUD Unidad en medios estatales, lo cual es otra evidencia de 芦desconocimiento禄 de la realidad pol铆tica y medi谩tica venezolana. El an谩lisis explica que muchos dirigentes de la MUD no asistieron a medios estatales o vinculados con el chavismo por 芦razones de discrecionalidad pol铆tica禄 para evitar ser se帽alados de 芦convivir禄 y 芦colaborar禄 con 芦la dictadura禄 por parte de sectores extremos. A esto se suma que prefieren no abordar ciertas audiencias, y focalizar su campa帽a en otros espacios comunicacionales con alcance entre opositores como la mayor铆a de los medios en Venezuela, en todos los espectros, que son privados y de tendencia opositora.

Sin embargo, reincidiendo en omitir, la MOEUE hace ver el manejo de medios estatales en una situaci贸n desproporcionada en la elecci贸n, posiblemente para fabricar una supuesta hegemon铆a comunicacional del chavismo. Destacan desde el ISR las m煤ltiples denuncias del presidente Maduro sobre la imposibilidad por parte del PSUV de contratar publicidad en redes sociales, alegando el bloqueo e imposibilidad de tratos con las plataformas de redes.

LA GRAN INVISIBILIZADA: LA GUERRA CONTRA VENEZUELA

Otro aspecto controvertido subyace en el hecho de que, al mismo estilo narrativo del antichavismo, el informe responsabiliza directamente a la institucionalidad venezolana de las supuestas fallas en torno al proceso electoral obviando el 芦dif铆cil contexto pol铆tico del pa铆s, hasta hace poco, empujado al pre谩mbulo de un conflicto civil en medio de una alta polarizaci贸n pol铆tica combinada con asedio externo y posiciones insurreccionales, muchas de ellas criminales, encabezadas por algunas organizaciones opositoras禄.

El mecanismo para hacerlo consisti贸 en silenciar cualquier menci贸n respecto al proceso de paz pol铆tica que se ha llevado a cabo, y cuyo espacio m谩s notorio es el proceso de di谩logo desarrollado entre el gobierno constitucional del presidente Maduro y la derecha en M茅xico. La MOEUE deja a un lado 芦las presiones internas y externas, los ciclos insurreccionales de violencia armada, que ha sufrido el pa铆s en a帽os recientes禄 como el intento de golpe de Estado frustrado del 30 de abril de 2019, en el que varios actores del proceso electoral participaron abierta y notoriamente.

Aun cuando la misma UE apoya y promueve las medidas coercitivas y unilaterales que dificultan distintas facetas de la vida nacional, en el informe se hace referencia a la distribuci贸n de combustibles, hecho que no solo afecta a los candidatos antichavistas sino que es una crisis 芦transversal y nacional禄 a decir de los investigadores del ISR. El deterioro econ贸mico nacional fue ampliamente tratado sin nombrar las mencionadas medidas lo que es calificado por Vielma y Serafino como 芦un blanqueo t谩cito de la pol铆tica de presi贸n del bloque europeo禄.

El informe habla del deterioro econ贸mico nacional sin nombrar las medidas coercitivas unilaterales del r茅gimen de EEUU

M脕S CONTRADICCIONES, DESATINOS Y ALGO DE COLONIALISMO

Aun cuando el informe afirma en un pasaje que 芦los observadores nacionales no manifestaron ninguna limitaci贸n en cuanto a la libertad de movimiento o de expresi贸n禄 en otro reporta que 芦las observaciones nacionales se ven limitadas en su funcionamiento y despliegue禄, ante lo cual el an谩lisis detalla que se trata de que sus actividades est茅n circunscritas al orden regulatorio del CNE, como ocurre en todos los sistemas electorales del mundo.

El informe asegura que la paridad de g茅nero y el acceso de las mujeres a la representaci贸n pol铆tica solo 芦se cumpli贸 parcialmente禄 aunque reconoce que la inscripci贸n de candidaturas femeninas alcanz贸 el 49,44%, lo que entra en los m谩rgenes instruidos por el CNE de entre 40% y 50% para garantizar la paridad, sin embargo la MOEUE felicita al partido pol铆tico Un Nuevo Tiempo antes que reconocer al CNE por reglamentar dicho aspecto y lograr que se cumpla lo reglamentado. Esto hace inocultable su simpat铆a pol铆tica, y as铆 lo hace ver el an谩lisis del ISR.

Adem谩s el informe alude que 芦representantes de las personas con discapacidad禄 criticaron el voto asistido por no garantizar el secreto del voto pero sin hacer referencia directa a organizaci贸n alguna, es otra versi贸n parcializada y motivada pol铆ticamente, que no tiene asidero en hechos constatables.

Lo mismo ocurre con su valoraci贸n sobre las elecciones en los pueblos ind铆genas, a las cuales llama 芦minor铆as 茅tnicas禄. Relaciona negativamente la situaci贸n socioecon贸mica general de la poblaci贸n ind铆gena con el ejercicio del derecho al voto y afirma que la metodolog铆a utilizada (elegida por dichos pueblos) carece de 芦legitimidad y [鈥 compromete el derecho constitucional al voto directo y secreto禄, aun cuando, al mismo tiempo, se reconoce que dicha elecci贸n se corresponde con la cosmogon铆a de las poblaciones ind铆genas.

Queda la duda respecto a si la exhibici贸n de desconocimiento del 谩mbito de aplicaci贸n de las leyes nacionales es intencional, m谩s cuando pocas pruebas, pocas cifras contrastables y testigos no fidedignos son lo que respalda muchas de las 芦apreciaciones negativas, tendenciosas o incompletas禄 que reporta el informe.

A este respecto el an谩lisis del ISR destaca que la mayor铆a de las apreciaciones adversas apuntan a situaciones fuera de las urnas y que el informe de la MOEUE 芦es, en buena medida, pretendidamente ponderado, pero desbalanceado禄. Lo que s铆 queda claro es que, aunque Isabel Santos ha dicho que el informe no debe ser instrumentalizado por fines partidistas, ya los carteles medi谩ticos est谩n haciendo el trabajo de desvirtuar todo el proceso electoral, desde sus principios hasta sus resultados.