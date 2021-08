Entrevista al economista de izquierda Eduardo Lucita

Hay falta de expectativa y desesperanza frente a las elecciones

Mario Hernandez

M.H.: La palabra candidatus viene del latín y significa “vestido de blanco”, de “candidus”, “sin malicia, puro, sincero”. Con esta voz se designaba en Roma a los aspirantes a cargos públicos, quienes debían saber usar una túnica blanca llamada “cándida” al parecer para destacar la pureza, probidad y honradez de los hombres de gobierno.

Su origen viene de candelis que significa “brillante, brillo, destello”. Para ostentar dicho carácter debía cumplir con una serie de cualidades o méritos que lo hicieran merecedor del mismo.

¿Nuestros candidatos cumplen con estos requisitos?

E.L.: Acá la mayoría van vestidos de negro opaco. Y sin ningún brillo. Una de las características de este inicio de campaña es la falta de brillo. Hay una situación que es una paradoja que se va a saber más adelante. No sé si esa falta de brillo es por las características de la mayoría de los candidatos que influyen sobre la ciudadanía, los que van a votar que están muy opacos, hay una suerte de desinterés por las elecciones, hay más bien una falta de expectativa y una desesperanza.

O si es esa desesperanza la que impacta en la opacidad de los candidatos. No sé cuál impacta en cuál. O tal vez se retroalimentan. Hay que decir que es una situación mundial, porque la mayoría de las votaciones que hemos visto en los últimos meses tienen un gran ausentismo.

Incluso en Chile donde se ganó con una gran movilización desde octubre del 2019, con huelgas generales y grandes marchas en todo el país, se impuso un referéndum. Pero resulta que el ausentismo en ese referéndum fue del 58%. Aun en situaciones como esas el ausentismo es grande.

Lo mismo pasó en Ecuador, en Bolivia, y hay algunos países europeos que también han registrado fuertes niveles de ausentismo. Hay una tendencia mundial y no sé si eso no es lo que se está reflejando acá. Pasó el pasado domingo en Salta. Lo que estamos viendo son más nombres que propuestas, para decirlo sintéticamente. No hay mayores cosas por ahora.

M.H.: Hay algunos nombres que quiero pedirte que analices, empecemos con el pase de Vidal a la Ciudad de Buenos Aires.

E.L.: El pase de Vidal a CABA en realidad es ella volviendo a su lugar, porque el paso original fue hacia la provincia de Buenos Aires. Creo que es parte del conflicto interno que tienen todos los partidos. Los candidatos buscan donde ubicarse mejor. Es evidente que por más mal que le vaya a Vidal en CABA va a ser menos de lo que le podía ser en provincia. Porque los resultados que puede mostrar de su gobernación no son buenos. En CABA el registro de ella es distinto y el gobierno de Larreta puede mostrar gestión, obras, etc. Cosa que en provincia de Buenos Aires no puede hacer.

M.H.: Santoro.

E.L.: Santoro me parece que es una especie del Chacho Álvarez de esta época. Va a ser un polemista interesante en la campaña, es capaz de desenvolver argumentos. No sé si tiene muchas propuestas para hacer. Es cierto que es candidato por la Ciudad pero a diputado nacional, por lo tanto, piensa más en el Parlamento, aunque teóricamente representa a la Ciudad. No sé si tendrá propuestas a nivel nacional o de Ciudad. Lo que sí es un gran polemista que va a animar el proceso electoral seguro.

M.H.: Milei .

E.L.: Milei es otro que va a ser un gran animador, parece que tiene mucho peso en la juventud. Me llama la atención que muchos analistas dicen que la gran mayoría de esa juventud que lo sigue proviene del kirchnerismo, que en aquel tiempo de la muerte de Néstor Kirchner se sumó activamente a la política a través de La Cámpora. No sé si eso es posible, pero es evidente que de algún lado salen todos estos jóvenes que proclaman la libertad, neo anarquistas, anti campaña vacunatoria, anti uso de barbijo, que pegan con esa concepción anarco liberal de demoler el Estado. Que es la posición de Milei, que no es nueva, hay posiciones históricas que plantean eso mismo. De hecho Milei está muy bien formado en eso.

Hay que distinguir de Milei el personaje que monta del tipo estudioso que conoce a fondo toda la teoría y la literatura de lo que él expresa en términos económicos y políticos.

M.H.: Manes-Santilli .

E.L.: Manes es un fenómeno propio de esta época, cuyo principal antecedente es no tener antecedentes. Aparentemente es un buen neurólogo, un investigador, creo que es quien dirigió en su momento al equipo que operó a Cristina Fernández de Kirchner en el Austral.

Pero hasta ahora yo no he escuchado una sola propuesta de nada, hace algunas críticas al actual gobierno, otras al gobierno de Larreta, creo que lo más duro fue que no utilicen los fondos de la Ciudad para hacer campaña en provincia de Buenos Aires, lo que fue realmente una cosa muy dura, creo que eso se le escapó y que lo han recriminado muy fuerte por eso.

Es el personaje que encontró la UCR para recomponerse, para tratar de liberarse de la subordinación que tenía al PRO y si le va bien en la interna proponer algún candidato presidencial radical para el 2023. Porque hasta ahora todo el éxito a nivel nacional de Juntos por el Cambio es producto del viejo partido centenario que tiene un localcito en cada pueblo de las ciudades de todo el país.

De Santilli desconozco la capacidad de gestión que puede tener. Sé que es el ala moderada de Larreta, se presenta como un tipo distinto. Pero no sé si es un personaje para la provincia de Buenos Aires.

M.H.: Randazzo.

E.L.: Randazzo va a ser un nuevo fiasco. Dio muestras de gestión en el último gobierno de Cristina Kirchner, tanto cuando hizo la remodelación del sistema de documentación para hacerla más rápida y lo curioso es cómo hizo para sacarle ese negocio a la Policía Federal y sin que se le insubordinaran. Porque no solo les sacó el negocio de los documentos, sino que cuando estaban en el Bajo, todos los kiosquitos que había alrededor, de fotocopias y demás eran todos de comisarios. Perdieron todo ese negocio. Ahí hay que reconocer un mérito.

La otra cuestión que le reconocen de gran gestión es la compra de los ferrocarriles, los que llaman “trenes argentinos”, que en realidad son trenes chinos que corren en Argentina. Compró en gran cantidad, porque la cantidad de locomotoras y de coches de pasajeros que compró fue muy grande, no había en el mundo otro lugar que lo pudieran hacer con esa rapidez y lo que me han dicho amigos del ferrocarril es que los precios que se pagaron fueron buenos. Incluso los chinos dan muy buena financiación. La crítica que se le hace es que en realidad la industria argentina no puso ni un tornillo en esos trenes. Todo es importado, incluso el mantenimiento. También es cierto que el éxito de su gestión con la compra de ferrocarriles es que son todos con llave en mano. No hay proyecto ni nada. Hicieron un contrato y controlaron que los chinos lo cumplieran en los plazos y los términos establecidos. Esas son las dos grandes muestras de gestión que tiene este hombre.

La segunda cuestión que se metió en temas muy complicados y con mucho dinero de por medio y no tiene acusaciones de corrupción. En este contexto este puede ser un mérito.

M.H.: La izquierda.

E.L.: Creo que es más de lo mismo la izquierda en esta elección. La única novedad es que va a haber internas en el FITU lo cual va ayudar a dinamizar esa situación interna, va a ser una campaña más movida. Porque si no es lo mismo de siempre, no creo que cambie mucho el programa ni las figuras. Con la interna puede haber un poco más de movimiento. Pero no es una elección que se presente favorable. A pesar de que la crisis capitalista es muy fuerte.

M.H.: Te dejo el cierre.

E.L.: No me preguntaste por los candidatos oficialistas en provincia de Buenos Aires. Me parece que la pareja que presenta es buena porque Tolosa Paz es una buena polemista, muy formada políticamente, es agresiva y valiente y Gollán es el mejor personaje técnico sanitarista que tiene hoy el gobierno para defender la actuación en la pandemia. En ese sentido me parece que están bien seleccionados.

Por ahora todo es una incógnita. A diferencia de lo que se creía, la selección de los candidatos en el Frente de Todos fue mucho más tranquila y ordenada que en Juntos por el Cambio, que fue un sainete de todos contra todos que todavía dura, querían sacar un manual de convivencia pero no pudieron, veremos de qué convivencia se trata.

Lo que se creía que iba a ser ordenado fue muy desordenado y lo que se creía que iba a ser un espectáculo en el peronismo fue muy sintético. Salvo el caso de la provincia de Santa Fe. Creo que tuvieron esa virtud, Cristina se reservó la provincia de Buenos Aires y ahí hizo valer el tradicional autoritarismo del peronismo, la voz de orden y mando, había 62 listas alternativas por municipio, las bajaron a todas y se terminó el problema. Y en las provincias lo arregló Alberto Fernández y, en general, salvo en Santa Fe, y también algo de sainete en Santa Cruz, pero que no trasciende a nivel nacional, el resto lo tienen todo bajo control.

Como para arriesgar un pronóstico general, el Frente de Todos va a ganar algunos diputados más de los que tiene pero creo que no va a alcanzar la cifra de diez diputados que necesita para ganar quórum propio. Puede perder un par de senadores también. Puede ser que gane en número de bancas pero también podría ser que ganando en número de bancas, pierda en recuento de votos a nivel nacional. Si eso sucede Juntos por el Cambio va a tener otra oportunidad para 2023, pero la moneda está en el aire y todavía es muy arriesgado afirmar algo porque el contexto en el que se da este proceso de elecciones de medio camino es totalmente distinto a otras, por la situación general, la crisis, la pandemia mundial, por la cepa Delta que no sabemos si viene y si llega qué fuerza verdadera tendrá. Hay muchas incertidumbres.

De todas maneras, la incógnita es qué va a pesar más, si el plan de vacunas que está creciendo aceleradamente pero hay problemas en la segunda dosis, o el crecimiento de la economía que parece que está creciendo o recuperándose de la caída del año pasado. Tengo la sensación de que la preocupación de la gente va más por el salario, la desocupación y el empleo que la vacunación. Me parece que el efecto del avance de la vacunación ha hecho que la economía pase a primer plano.