Elecciones sindicales en CPM (15 de marzo)

Buenas tardes compañeras y compañeros,

El día de hoy comienza el periodo de campaña electoral, por lo que quisiéramos apelar a la participación masiva de todos y todas para tener una mayor y mejor representación en CPM. Recordamos que el día de votación es el miércoles 15 de marzo de 4:45am a 11:15pm. Las personas que deseen votar, podrán hacerlo de dos formas:

Presencial , en Felip II 108 (entresuelo en Sala Green ). Para el día de votación será necesario justificar nuestra identidad con un documento de identidad válido ( Tarjeta de identidad, pasaporte o NIE ).

, en Felip II 108 (entresuelo en Sala ). Para el día de votación será necesario justificar nuestra identidad con un documento de identidad válido ( ). Virtual, a través de la página de Kuorum.org (queda aún pendiente la aclaración de su funcionamiento que conoceremos el día 7 de marzo).

Nota de interés: Ya que contamos con el tiempo indispensable para votar, y este tiempo, independientemente del que le tome a cada uno(a) en hacerlo, será considerado tiempo efectivo de trabajo, y por lo tanto, será pagado, aconsejamos que las personas que puedan hacerlo, se acerquen a la oficina de Felip II dentro de su jornada laboral.

Como cada 4 años, es la oportunidad de elegir al sindicato que consideremos que representa mejor nuestras luchas y reivindicaciones. Desde CGT, en cuanto a nuestro trabajo en CPM, en un ejercicio de transparencia, hemos presentado y volvemos a presentar nuestro Balance de los últimos 4 años de trabajo, una clara muestra de nuestra labor y la constancia de la misma. https://web.yammer.com/main/org/oneomnicom.com/threads/eyJfd…

Apoyar y votar a la CGT es sostener la labor de un sindicato que defiende los intereses y derechos de la clase trabajadora, que ha dado y continuará dando la cara por todos y todas frente a quien haga falta en la empresa, que incentiva la participación colectiva, para que juntas reivindiquemos nuestras luchas a futuro.

¡Por una lucha continua, vota CGT!

*Para leer más abrir el documento PDF

______________________________________________

Good afternoon colleagues,

Today begins the campaign period, so we would like to appeal to the massive participation of all and all to have a greater and better representation in CPM. We remind you that voting day is Wednesday, March 15th from 4:45am to 11:15pm. Those who wish to vote may do so in two ways:

– In person, at Felip II 108 (mezzanine in Green Room). For the voting day it will be necessary to prove our identity with a valid identity document (ID card, passport or NIE).

– Virtual, through the page Kuorum.org (still pending clarification of its operation that we will know on March 7).

Note of interest: Since we have the necessary time to vote, and this time, regardless of the time it takes each one to do it, will be considered effective working time, and therefore, will be paid, we advise that people who can do it, go to the office of Felip II within their working day.

As every 4 years, it is the opportunity to choose the union that we consider that best represents our struggles and demands. From CGT, regarding our work in CPM, in an exercise of transparency, we have presented and we present again our Balance of the last 4 years of work, a clear example of our work and the constancy of it. https://web.yammer.com/main/org/oneomnicom.com/threads/eyJfd…

Supporting and voting for the CGT is to support the work of a union that defends the interests and rights of the working class, that has given and will continue to stand up for everyone in front of whoever is needed in the company, that encourages collective participation, so that together we can claim our struggles for the future.

For a continuous fight, vote CGT!

*To read more open the PDF document

.wordads-ad-wrapper {display:none;font: normal 11px Arial, sans-serif;letter-spacing: 1px;text-decoration: none;width: 100%;margin: 25px auto;padding: 0;}.wordads-ad-title {margin-bottom: 5px;}.wordads-ad-controls {margin-top: 5px;text-align: right;}.wordads-ad-controls span {cursor: pointer;}.wordads-ad {width: fit-content;margin: 0 auto;}