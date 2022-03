–

El próximo 25 de marzo se constituye la mesa electoral para renovar la Representación de las y los Trabajadores en vuestro centro. Previsiblemente no habrá Comité de Empresa y se escogerán 3 delegados de personal, lo que hace que el proceso tenga algunas particularidades.

Si tenéis dudas sobre este tema, aquí os pasamos la guía de CGT sobre Elecciones Sindicales: https://in-formacioncgt.info/wp-content/uploads/2020/05/Guia-pr%C3%A1ctica-de-Elecciones-Sindicales-2018.pdf

En el caso de que hayas pensado en presentarte, queremos animarte a que le des una pensada en hacerlo con las siglas de CGT.

CGT es una confederación de sindicatos en la que no hay una gran estructura o élite sindical que tome decisiones, todas las decisiones se toman en asamblea de afiliadas.

Nos organizamos por secciones sindicales, donde las afiliadas de las empresas deciden cómo funcionan en esa empresas. Eso significa que nadie te dirá qué hacer y que te organizarás con tus compañeras de trabajo. La autoorganización y el apoyo mutuo son la base de nuestro modelo sindical.

En ningún caso estarás sola, porque la Coordinadora de Informática de CGT tiene asambleas mensuales en Barcelona donde podrás reunirte con otras trabajadoras y delegadas de CGT en el sector para aprender, trabajar juntas y ayudaros en los asuntos sectoriales.

Además CGT ya tiene representación en nuestra empresa, con una Sección Sindical a nivel estatal, con presencia en el Comité de Madrid donde tenemos la mayoría, y con afiliación en diferentes centros de trabajo.

Puedes ver más información de la Coordinadora de Informática aquí: https://www.cgtinformatica.org/

Y de la Sección Sindical aquí: https://globalrosettacgt.blogspot.com/

Si necesitas saber más, solo tienes que escribirnos desde un correo personal a nuestro correo de gmail:

globalrosettacgt@gmail.com

Al de la coordinadora de informática de Barcelona:

coordinador.informatica-fesibac@cgtcatalunya.cat

O asistir a la próxima asamblea de la coordinadora de informática de Barcelona el miércoles 6 de Abril a las 18:45 en el local de la Federación de Barcelona (c/ del Pare Lainez 18, Barcelona) previo aviso por mail.

Salud!

El proper 25 de març es constitueix la mesa electoral per renovar la representació de les treballadores i treballadors del vostre centre.

Previsiblement, no hi haurà comitè d’empresa i s’escolliran 3 delegades de personal, el que fa que el procés tingui algunes particularitats.

Si teniu dubtes sobre el procés, aquí adjuntem la guia de la CGT sobre eleccions sindicals:

https://in-formacioncgt.info/wp-content/uploads/2020/05/Guia-pr%C3%A1ctica-de-Elecciones-Sindicales-2018.pdf

Si has pensat a presentar-te, tant si ets afiliada com si encara no, t’animem a fer-ho amb les sigles de la CGT.

La CGT és una confederació de sindicats en la que no hi ha una gran estructura o elit sindical que prengui decisions, totes les decisions es prenen en assemblea d’afiliades.

Ens organitzem per seccions sindicals, on les afiliades de cada empresa decideix com funcionar en aquella empresa. Això es tradueix en el fet que ningú te imposarà que fer i que us organitzareu entre companyes de feina. L’autogestió i el suport mutu són la base del nostre model sindical.

En cap moment estarà s sola. La coordinadora d’informà tica de CGT fa assemblees mensuals a Barcelona on podrà s reunir-te amb altres afiliades i delegades de CGT del sector per aprendre, treballar juntes i recolzar-vos en assumptes del sector.

A més a més, la CGT ja té representació a la nostra empresa, amb una secció sindical en l’à mbit estatal, amb presència al comitè de Madrid on tenim majoria, i amb afiliació als diferents centres de treball.

Pots veure més informació de la coordinadora d’informà tica aquí:

https://www.cgtinformatica.org/

I de la secció sindical aquí:

https://globalrosettacgt.blogspot.com/

Si necessites més informació, només has d’escriure al correu de la secció:

globalrosettacgt@gmail.com

O de la coordinadora d’informà tica de Barcelona:

coordinador.informatica-fesibac@cgtcatalunya.cat

O asistir a la propera assamblea de la coordinadora de informática de Barcelona el proper dimecres 6 d’abril a les 18:45 al local de la federació de Barcelona (c/ del Pare Lainez 18, Barcelona) previ avís per email.

Salut!