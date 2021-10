Elecciones sindicales en Santander Global Technology & Operations

El pasado 7 de octubre se han celebrado las primeras elecciones sindicales en la empresa Santander Global Technology & Operations. Una de las empresas sat茅lites del Grupo Santander, adscrita al convenio colectivo de consultor铆a, con una plantilla de 2677 personas, ubicada en la Ciudad Financiera y alrededores, que tiene el Banco Santander en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid).

Unas elecciones convocadas por CCOO, en las que adem谩s de este sindicato, presentaron candidatura el sindicato FITC, pr贸ximo a los intereses patronales y la CGT.

Finalmente el resultado de las votaciones fue el siguiente:

Un resultado con el que la CGT refuerza su presencia en el sector de las TIC, con el que se acerca al porcentaje de representatividad sectorial necesario para tener la consideraci贸n de mayoritario.

Agradecedemos primeramente a todos nuestros candidatos y candidatas por su paso al frente en la defensa de los derechos de la plantilla, sin los que no hubiera sido posible participar en las elecciones y a todas aquellas personas que han creido que la CGT es quien puede defender mejor sus intereses laborales. Desde luego por nuestra parte no vamos a escatimar esfuerzos en ello, esperando no defraudarlos.