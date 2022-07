–

驴Qui som? La nostra candidatura est脿 integrada per afiliats i afiliades a la secci贸 sindical CGT-CELLS, companys i companyes de CELLS organitzats i amb ganes de treballar pel b茅 com煤.

驴Per qu猫 una secci贸? 驴Per qu猫 un sindicat? La secci贸 sindical 茅s una eina d鈥檃cci贸 col路lectiva formada pel conjunt d鈥檃filiats i que t茅 plena autonomia en el seu funcionament. El sindicat CGT, amb experi猫ncia en moltes institucions i empreses, ens proporciona suport, assessorament, infraestructura i ens facilita la coordinaci贸 amb altres col路lectius i representants dels treballadors.

驴Com funciona la secci贸? El centre de decisi贸 se situa en l鈥檃ssemblea d鈥檃filiats. Som un grup s貌lid, nombr贸s i amb experi猫ncia que funcionem de manera assemble脿ria des de la constituci贸 de la Secci贸 el 2009. Ens reunim amb regularitat per a debatre q眉estions i casos concrets de la realitat laboral del sincrotr贸, i prendre decisions sobre les formes d鈥檌ntervenci贸 que ens semblen m茅s adients.

Perqu猫 creiem que la nostra manera de treballar ha donat bons resultats. Hi ha diversos exemples en qu猫 l鈥檃ctuaci贸 de treballadors i representants ha perm猫s posar l铆mits i millorar el resultat de les negociacions que hem hagut d鈥檈ncarar durant la nostra estada en el CE.

Perqu猫 hem apr猫s. Entrem amb molta il路lusi贸 i ganes de treballar. Al llarg dels anys hem anat edificant la infraestructura que ens permet funcionar i hem adquirit una experi猫ncia que cal preservar. D鈥檃ltra banda, estem conven莽uts que 茅s bo que hi hagi rotaci贸 i no es professionalitzi la pres猫ncia en el CE, i per aix貌 hem creat una candidatura que combina noves cares amb membres de l鈥檃ctual CE.

Perqu猫 hem constru茂t una infraestructura que ens proporciona un bon assessorament legal i t猫cnic. I volem aprofitar-la al m脿xim al servei dels interessos del conjunt de treballadors i treballadores del nostre centre. Aix铆 mateix hem anat teixint relacions amb altres representants dels treballadors de la zona (UAB, HP, APPLUS, etc.) i aix貌 ens permet treballar en xarxa i aprofitar les experi猫ncies dels nostres ve茂ns, aix铆 com donar-nos suport mutu quan fa falta.

Perqu猫 volem continuar fomentant que el protagonisme de l鈥檃cci贸 del CE estigui en mans dels treballadors i treballadores, assegurant que s贸n els afectats els qui prenen les decisions i potenciar la seva participaci贸 directa en les negociacions amb la Direcci贸, sempre que sigui possible. No hem signat ni signarem MAI cap acord que no sigui confirmat pels afectats

Participaci贸 de les Treballadores i Treballadors

Sempre hem procurat mantenir la plantilla informada de les q眉estions importants. I abans d鈥檈stablir la posici贸 del CE sobre els diferents temes que hem anat treballant, hem convocat reunions amb els afectats i afectades. Mai hem pres decisions al marge o en contra del que les i els treballadores han manifestat.

Temporalitat

Com tots sabem, els treballadors i treballadores d鈥檃quest centre es veuen afectats per una alta taxa de temporalitat. Gran part de la plantilla actual t茅 un contracte temporal. Aquesta modalitat de contractaci贸 fomenta la precarietat dels treballadors i treballadores del centre, crea inseguretat i fan que els nostres companys i companyes no se sentin integrats amb totes les garanties dins de l鈥檈mpresa.

Igualtat

Continua sent una de les nostres prioritats. Continuem creient que 茅s molt important fomentar la igualtat de g猫nere dins del nostre laboratori.

Volem continuar insistint que:

S鈥檈limini la bretxa salarial de g猫nere: igual responsabilitat, igual salari

Hagi paritat en llocs de directius

Es compleixin els r脿tios de contractaci贸 per sexe

S鈥檌ntrodueixin mesures de foment de la corresponsabilitat en les cures familiars

Es proporcioni informaci贸 que permeti vigilar el compliment dels punts anteriors

Treballar per a garantir la seguretat dels Treballadors i Treballadores

Any rere any, el treball de CGT-CELLS en mat猫ria de Prevenci贸 de Riscos Laborals (PRL) ha perm猫s fer avan莽os importants en la seguretat del CELLS. A for莽a d鈥檌nsistir i invertir moltes hores i energia, s鈥檋an incorporat moltes mesures preventives, i s鈥檋an millorat procediments.

Hem actuat de manera constructiva, assenyalant els aspectes a corregir i proposant mesures concretes per a fer-ho, argumentant t猫cnicament les nostres observacions. Per a estar en condicions de fer-ho, els Delegats de Prevenci贸 de CGT-CELLS, hem assistit a diverses accions formatives organitzades per la Generalitat de Catalunya en mat猫ria de seguretat i salut laboral, invertint moltes hores sindicals en la nostra formaci贸 t猫cnica.

Treballar per la Transpar猫ncia

La transpar猫ncia en la gesti贸 empresarial 茅s un dels objectius m茅s importants de la secci贸, ja que 茅s condici贸 indispensable per a aconseguir molts altres.

Per posar un exemple, actualment en la taula salarial de CELLS hi ha gaireb茅 tantes caselles amb sou base diferent com treballadors en plantilla. A m茅s, la definici贸 de les categories professionals 茅s molt abstracta i no inclou elements objectivables. Per tant, la classificaci贸 de la plantilla 茅s bastant arbitr脿ria.

Preparar les Negociacions i Seguir l鈥橝plicaci贸 dels diferents Acords i Regulacions

Des de CGT-CELLS hem donat molta import脿ncia a la preparaci贸 de la negociaci贸 i a l鈥檃n脿lisi de les propostes i textos definitius amb els nostres advocats, amb l鈥檕bjectiu de defensar de la millor forma possible els interessos dels treballadors i les treballadores afectades, coneixent les implicacions, conseq眉猫ncies i marc legal d鈥檃ll貌 que s鈥檌ntenta regular.

Prevenci贸 de l鈥檃ssetjament en el Treball

Desgraciadament, les situacions d鈥檃ssetjament laboral s贸n molt m茅s habituals del que es podria pensar.

CELLS no 茅s una excepci贸: al llarg de la hist貌ria del projecte han estat diverses les persones que han sofert assetjament en diferents moments, arribant fins i tot a necessitar assist猫ncia m猫dica i causant baixes laborals.

En CGT hem tractat aquests temes, ens hem format i hem fet costat a les persones que s鈥檋an vist en aquesta situaci贸. Des de CGT-CELLS treballem i treballarem perqu猫 la prevenci贸 de l鈥檃ssetjament sigui una veritable prioritat en l鈥檈mpresa m茅s enll脿 del paper. Perqu猫 la prevenci贸, la protecci贸 de les v铆ctimes, la reparaci贸 del mal i l鈥檃ssumpci贸 de responsabilitats siguin els objectius reals, en lloc de la supressi贸 i el silenci de l鈥檈sc脿ndol.

Com a secci贸 sindical tenim un projecte clar i consolidat. La nostra prioritat sempre ha estat i ser脿 la de vetllar pels interessos de tot@s. Ens prenem molt de deb貌 la vostra confian莽a. Tenim ganes de continuar donant veu a tots els treballadors i les treballadores, oferint una acci贸 sindical clara i transparent.

El vostre suport 茅s fonamental per a poder dur a terme la nostra comesa i poder continuar treballant en el que creiem. 脪bviament, hi ha moltes m茅s q眉estions a treballar, per貌 hem volgut comentar les m茅s importants i explicar una petita mostra del nostre projecte.

Ara et toca decidir. Que no decideixin per tu.

Organitzad@s som m茅s fortes

VOTA