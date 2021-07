–

Electra Gonz谩lez

El 24 de julio de 1990 muere en Buenos

Aires (Argentina) la actriz anarcosindicalista Electra Gonz谩lez. Hab铆a nacido

en 1901. Cuando ten铆a 10 a帽os empez贸 a frecuentar con su madre, Mar铆a Bar贸n, de

origen catal谩n, los c铆rculos obreros cercanos a la Federaci贸n Obrera Regional

Argentina (FORA). Se encarg贸, durante los m铆tines, de distribuir la prensa

anarquista y los bonos de apoyo y de recitar poemas revolucionarios.

A pesar de las dif铆ciles condiciones

de vida -Viv铆a en una peque帽a habitaci贸n con sus hermanos y su madre que era la

煤nica que trabajaba-, consigui贸 terminar los estudios primarios. Gracias a su

prodigiosa memoria, se convirti贸 en una de las mejores actrices de los grupos

teatrales obreros que recorr铆an la Argentina, Uruguay y Chile, apoyando las

luchas y las organizaciones anarcosindicalistas. Tambi茅n fue una de las

organizadoras de la Sociedad Argentina de Autores.

Casada con el ferroviario anarquista

Juan Bilbao, particip贸 en la creaci贸n del Club 芦Voluntad禄, cuya finalidad era

la defensa de la independencia del movimiento sindical. En el Club 芦Voluntad禄

formaron parte destacados militantes (Luis R. Bartolo, Andr茅s Carbona,

Sebastian Marotta, Juan C. Mason, Jos茅 Negri, Alejandro Silvetti Fandi帽o,

Bernardo Sugasti, etc.) y numerosos intelectuales y artistas (Arturo Carril,

Gustavo Cochet, Maniel Ordo帽ez, etc.). Durante la dictadura de Juan Domingo

Per贸n, el Club 芦Voluntad禄, aut茅ntico c铆rculo de resistencia, fue clausurado en

varias ocasiones por las autoridades. En 1951, durante una ola de huelgas

(obreros de artes gr谩ficas, fontaneros, gastron贸micos, de construcciones

navales, ferroviarios, mar铆timos, portuarios, trabajadores municipales, etc.)

contra el corporativismo sindical vertical peronista, ella, que era responsable

del local, fue detenida, procesada y encerrada unos meses en la c谩rcel de

Caseros, en el barrio de Parque Patricios de Buenos Aires.

Duramente interrogada, se neg贸 a dar

los nombres de los compa帽eros acusados 鈥嬧媎e 芦conspiraci贸n禄. 1946 hab铆a muerto

su marido y durante los a帽os sesenta se convirti贸 compa帽era del destacado

militante anarcosindicalista Sebasti谩n Marotta, con quien tuvo tres ni帽os, y,

tras la muerte de 茅ste en 1970, del viejo compa帽ero anarquista Jos茅 Grunfeld.

Financi贸 la publicaci贸n de literatura anarquista, como los tres vol煤menes del

libro de Sebasti谩n Marotta.

El movimiento sindical argentino. Su

g茅nesis y desarrollo (1960, 1961 y 1970) y el de varios autores, coordinado por

Andr茅s Cabon, Vida, obra y trascendencia de Sebasti谩n Marotta. Juicios,

semblanzas y anecdotario de un precursor del sindicalismo (1971), donde

destacados militantes libertarios (Diego Abad de Santillan, Andr茅s Cabon,

Arturo Carril, Luis Danussi, Luis Di Filippo, Americo Ghuildi, Salvadora Medina

Onrubia, Jos茅 Montesano, Genaro Scarano, Jacinto Toryho, etc.) dieron su

testimonio. Tambi茅n fue miembro de la 芦Fundaci贸n Alfredo Palacios禄, de defensa

de los derechos ciudadanos, y una experta jugadora de ajedrez.

