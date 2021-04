LA LUCHA DEL PUEBLO DE CALDERA POR SU ELECTRIFICACION

Por: Lino Cerna Manrique (*)

EL VIEJO ESTADO PERUANO

Es dif铆cil olvidar a grandes dirigentes de nuestro llamado Per煤 Profundo, cuando recordamos las idas y venidas de cuadros populares, j贸venes y adultos, haciendo gestiones interminables en el aparato burocr谩tico de este viejo estado dise帽ado para servir los intereses de los ricos en desmedro de los pobres, en desmedro de pueblos como CALDERA, ya que de no ser as铆 el camino a su electrificaci贸n que es un DERECHO no hubiera sido tan dif铆cil, tan agotadora. En cambio, a los ricachones, el estado los atiende inmediatamente. Creo que no estoy mintiendo. Es m谩s, los pobres como los habitantes de CALDERA, se ven obligados a organizarse para 鈥淟uchar por su derecho a la Electrificaci贸n鈥 y luego hacer sus actividades pro fondos para pagar sus gastos e inclusive sus dirigentes son incomprendidos en algunos casos por algunos errores que cualquiera puede cometer como humanos que somos.

HOMENAJE A LOS DIRIGENTES

Por lo dicho es que yo, que he sido testigo del pundonor de sus dirigentes, de su fe, de su accionar y su perseverancia, tengo el deber de rendir homenaje a la Junta Directiva del Comit茅 de Electrificaci贸n del Centro Poblado de Caldera liderado por El铆as Fern谩ndez Pablo como su Presidente, a Gustavo Vega Rivera como su Vicepresidente, a Jos茅 Gomero Rivas como su Secretario, a N茅lida Osorio la Rosa como su Tesorera, a Maximino Guzm谩n Canta como su Vocal, a Alcib铆ades Baltazar Peregrin como su Fiscal. (Foto: El铆as Fern谩ndez Pablo)

Se que en todo grupo humano hay diferentes opiniones, pero se tambi茅n que en las aut茅nticas Organizaciones del Pueblo se sabe reconocer, a pesar de los errores cometidos, los objetivos logrados por sus dirigentes, y en este caso los dirigentes de Caldera han cumplido el objetivo: la electrificaci贸n es una realidad y hay que celebrarlo en conjunto, porque todos somos de la misma clase social y guardemos nuestras energ铆as para nuevas luchas, porque a煤n hay grandes problemas que solucionar y todos somos necesarios en las nuevas jornadas. (Foto: Gustavo Vega Rivera)

LA LUCHA POR EL PRESUPUESTO

Entiendo que las gestiones se inician en marzo del 2003 y nos conocemos con El铆as Fern谩ndez a fines del 2004 con sendos documentos en la mano exigi茅ndonos su electrificaci贸n y es as铆 como logramos aprobar en el Gobierno Regional de Lima la suma de S/. 110,000.00 nuevos soles que nos piden para el presupuesto del 2005, ya hab铆an conseguido S/. 190,000.00 nuevos soles del Consejo Distrital de Huaura, as铆 como S/. 191,000.00 nuevos soles del Consejo Provincial y completaron su financiamiento.

Recuerdo que un d铆a llegan El铆as Fern谩ndez, Gustavo Vega y Jos茅 Gomero, decepcionados y desmoralizados: El Concejo Distrital les neg贸 lo prometido. En ese momento revise mis documentos y pod铆a conseguirles ese monto faltante de S/. 190,000.00 nuevos soles, les informo y salieron llenos de esperanza. As铆 se hizo porque el presupuesto fue aprobado por el Consejo Regional.

Otro d铆a, nuevamente El铆as Fern谩ndez y su comitiva con la preocupaci贸n en el rostro, resulta ahora que luego de la reformulaci贸n del proyecto les faltaba S/. 47,000.00 nuevos soles. Nuevamente a revisar documentos, sumar y restar y tratar de conseguir ese monto. Felizmente luego de algunas consultas con la Oficina de Presupuesto, les pude anunciar que les conseguir铆a ese monto como que as铆 fue. No pod铆a fallarles a gente tan batalladora, tan dedicada y tan luchadora, porque me dije a mi mismo: CALDERA TENDRA LUZ.

ELECTRIFICACION SE INAUGURA EL 3 DE NOVIEMBRE

Despu茅s de todo ese proceso y luego de firmas de convenios y mil papeluchadas que el estado exige a los pobres, el d铆a 16 de octubre del 2006 se pone LA PRIMERA PIEDRA DE LA ELECTRIFICACION y hoy 3 de noviembre del 2007 es el gran d铆a, es el DIA DE LA INAUGURACION y Caldera tendr谩 su energ铆a el茅ctrica y no me queda m谩s que sentir satisfacci贸n por la tarea cumplida, por eso digo: Compa帽eros del Pueblo de Caldera: Felicitaciones por la Electrificaci贸n. Tarea cumplida.

PUEBLOS DEL VALLE HUAURA-SAYAN TAMBIEN

Pero eso no es todo y aprovecho de esta oportunidad para anunciar que el Ministerio de Energ铆a y Minas a cargo del Arq. JUAN VALDIVIA ROMERO, el pasado d铆a 23 de octubre de este a帽o acaba de entregar la buena pro a la empresa CONSORCIO SAN PEDRO que ejecutara la II ETAPA DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VALLE HUAURA-SAYAN por la suma de S/. 2鈥 577,581.02 Nuevos Soles y los que se beneficiar谩n ser谩n los Centros Poblados de Rontoy, Acaray, Balconcillo, Desagravio, Santa Rosal铆a, Quintay y Tres Montones, entre otros. Por consiguiente, hay razones para celebrar y ratificar que el pueblo organizado puede conseguir objetivos importantes.

C.P. Caldera, 03 de noviembre de 2007

鈥︹︹︹

(*) Lino Cerna Manrique. Presidente de la Coordinadora Regional por la Integraci贸n y Desarrollo de Lima Provincias (CRIDELIP). Ex Congresista de la Republica, Ex Consejero Regional 2003-2006. Ex Secretario de Organizaci贸n de la Federaci贸n de Trabajadores Pesqueros del Per煤 (FETRAPEP) 鈥 Centro Poblado (C.P.) de Caldera esta ubicado en el Valle Huaura-Say谩n de la Provincia de Huaura, Regi贸n de Lima.