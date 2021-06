–

En 1985, despu√©s que la Uni√≥n de Periodistas le concediera el ‚ÄúPremio Libertad de Expresi√≥n‚ÄĚ como reconocimiento a sus inquebrantables 60 a√Īos de trabajo period√≠stico y lucha social, por los que fue condenado a muerte e indultado tras largos a√Īos de c√°rcel, entrevist√© en su domicilio en la madrile√Īa calle Atocha a Eduardo de Guzm√°n, memoria viva del periodismo espa√Īol.

Sucesivas operaciones oculares de cataratas le mantenían inmerso en tinieblas, dificultando su autoimpuesta tarea de ser consciencia crítica de nuestra sociedad. Era buena ocasión para repasar una existencia involucrada en episodios históricos.

Pero la revista para la que entonces yo trabajaba prohibi√≥ su publicaci√≥n, y el material qued√≥ sepultado en mi archivo. Aprovechando el homenaje que ahora le dedica la Fundaci√≥n Anselmo Lorenzo (Pe√Īuelas 41, Madrid) con una exposici√≥n sobre su vida y obra que se abri√≥ con dos coloquios, el 17 y 18 de junio, considero que es el momento para sacarla a la luz.

En ‘La Tierra’ fui el redactor-jefe, y entre otros sucesos de la turbulenta √©poca, particip√© en el desenmascaramiento p√ļblico de la matanza de Casas Viejas

‚ÄúNac√≠ en 1908 en Villada, un pueblo palentino. Mi padre era abogado y ten√≠a algunas fincas, pero muri√≥ pronto y nos quedamos sin un c√©ntimo, por lo que mi madre se vino con los seis hijos a Madrid a buscarnos una salida. Pasamos aut√©ntica hambre, hasta que comenzamos a trabajar en lo que se pod√≠a. Yo entr√© a los 16 a√Īos de recadero en un peri√≥dico ‚Äúsapo‚ÄĚ, uno de esos que manten√≠a la cabecera apenas sin tirada. Poco despu√©s se independizaron un grupo de periodistas de izquierda y fundaron El Diario del Pueblo y me dieron la oportunidad de empezar a escribir, tocando todo tipo de temas. Pas√© luego a La Tierra, que se destac√≥ por su lucha contra la censura. Al proclamarse la Rep√ļblica entraron destacados anarquistas en este peri√≥dico, que se uni√≥ a la CNT, superando los 50.000 ejemplares de venta y con gran influencia en la pol√≠tica nacional. All√≠ fui el redactor-jefe, y entre otros sucesos de la turbulenta √©poca, particip√© en el desenmascaramiento p√ļblico de la matanza de Casas Viejas: nada m√°s producirse la tragedia nos fuimos Ram√≥n J. Sender (entonces redactor de La Libertad) y yo, y a punto estuvieron de matarnos, por descubrir que de los 19 campesinos muertos tan solo seis lo fueron en los enfrentamientos, mientras que el resto fue sacado de sus casas y asesinados‚Äú.

‚ÄĚNuestra generaci√≥n luch√≥ en la √ļltima de las revoluciones rom√°nticas, y est√°bamos convencidos de que √≠bamos a ganar‚Äú

‚ÄĚAunque el Parlamento se neg√≥ a investigar, se form√≥ una comisi√≥n parlamentaria extraoficial, a la que acompa√Īamos. Con las pruebas presentadas a juicio se conden√≥ a 20 a√Īos al capit√°n de los Guardias de Asalto que dirigi√≥ la matanza, y quien ser√≠a poco despu√©s amnistiado. Por declarar como testigo en este juicio, de gran importancia pol√≠tica, no pude hacerlo en otro que se celebr√≥ en Madrid contra Aurora Rodr√≠guez, quien hab√≠a matado a su hija Hildegart, inteligente y atractiva joven colaboradora de nuestro peri√≥dico. Su madre me llam√≥ desde la c√°rcel para contarme los motivos: la hab√≠a criado para convertirla en una redentora de la Humanidad, pero sus sentimientos la apartaron del camino de la lucha trazado por la madre y √©sta acab√≥ destruy√©ndola, como si sufriese una especie de complejo de Pigmali√≥n. Esta terrible historia la cont√© a√Īos despu√©s en un libro Aurora de sangre, sobre el que se bas√≥ la pel√≠cula dirigida por Fern√°n G√≥mez en 1977‚Äú.

‚ÄĚEntrando los fascistas, el 28 de marzo de 1939, saqu√© el √ļltimo n√ļmero y sal√≠ pegando tiros en un cami√≥n rumbo a Alicante”

‚ÄúAl estallar la guerra civil me fui de corresponsal a varios frentes, entre ellos el de Arag√≥n donde conoc√≠ a fondo a Durruti y la tremendamente positiva experiencia de las colectivizaciones. La autogesti√≥n obrera en las empresas, los colectivos agrarios y las transformaciones de mentalidad sexual (como la igualdad de sexos y la ‚Äúhuelga de vientres‚ÄĚ por la que se decid√≠a evitar que aumentara el futuro n√ļmero de trabajadores explotados) fueron varios de nuestros logros sociales. Nuestra generaci√≥n luch√≥ en la √ļltima de las revoluciones rom√°nticas, y est√°bamos convencidos de que √≠bamos a ganar. Cuando asaltamos el Cuartel de la Monta√Īa con unas pocas pistolas viejas cre√≠amos que con buen armamento no habr√≠a problema, pero hacen falta muchos a√Īos para la educaci√≥n y el desarrollo de la conciencia y los sentimientos antes que se pueda aplicar el anarquismo. Todas las grandes ideas son utop√≠as, y la m√°s bonita es la que ofrece un m√°ximo de libertad, que es el anarquismo‚ÄĚ.

En enero de 1937 la anarcosindicalista CNT funda el peri√≥dico Castilla Libre, siendo elegido Guzm√°n para dirigirlo: ‚ÄúEs incre√≠ble que una ciudad sitiada como era Madrid se publicasen 14 diarios, utilizando los m√°s diversos tipos y tama√Īos de papeles. Entrando los fascistas, el 28 de marzo de 1939, saqu√© el √ļltimo n√ļmero y sal√≠ pegando tiros en un cami√≥n rumbo a Alicante. All√≠ nos reunimos cerca de 30.000 republicanos en espera de los barcos que nos evacuar√≠an, y que nunca llegaron. Sin escape posible, se suicidaron en el puerto m√°s de 600 compa√Īeros, en una de las situaciones m√°s dram√°ticas que se pueden sufrir. Al resto nos internaron en campos de concentraci√≥n, separ√°ndonos a un centenar para interrogatorios con torturas en Madrid, de los que tan solo sobrevivimos dos. La represi√≥n de la posguerra fue feroz, y el mismo Gil Robles public√≥ que de 400.000 procesados, menos de 80.000 conservaron la vida. Fueron muchos los que murieron de hambre o enfermedades en prisi√≥n. En un Consejo de Guerra sumar√≠simo fui condenado a muerte junto con Miguel Hern√°ndez y otros propagandistas. Por 5.000 pesetas era posible salvarse, pero mi familia no las ten√≠a, y nunca he sabido por qu√© razones, al cabo de 16 meses de esperar la ejecuci√≥n, me concedieron el indulto. Cumpl√≠ siete a√Īos m√°s de c√°rcel, hasta que en 1948 me dieron la libertad provisional, con la sanci√≥n de no poder ejercer m√°s el periodismo. As√≠ que me dediqu√© a traducir del ingl√©s y escribir sin parar novelas baratas‚ÄĚ.

Represaliado como periodista y bajo seud√≥nimos tales como Edward Goodman o Charles G. Brown, durante una veintena de a√Īos Guzm√°n inund√≥ los quioscos de Espa√Īa y parte de Am√©rica con trepidantes aventuras de indios y vaqueros, polic√≠as y g√°nsteres, al ritmo de tres novelitas mensuales tama√Īo de bolsillo, tapa en papel y a duro el ejemplar, con tiradas que alcanzaban los 60.000 ejemplares.

Fruto de su labor de documentaci√≥n (ya que nunca hab√≠a estado en los Estados, pa√≠s que le neg√≥ el visado de entrada por su militancia) ser√≠an sus primeros libros: La epopeya del Oeste (1963) y Esto es gansterismo (1966). En 1969 entr√≥ a trabajar para una agencia de noticias mejicana, y en la d√©cada de los setenta su prodigiosa memoria y su minucioso archivo le permitir√°n reconstruir el pasado reciente, en numerosos art√≠culos y libros como 1930 (cr√≥nica de los acontecimientos del a√Īo); La muerte de la esperanza (los inicios y finales de la guerra civil); El A√Īo de la Victoria (lo que signific√≥ 1939 para los derrotados); Nosotros los asesinos (editada justo al morir Franco sin pasar censura, centrada en la represi√≥n de la posguerra ‚Äúsin el torpe anhelo de vengativa revancha‚ÄĚ y que obtuvo en Francia el Premio Internacional de Prensa); La II Rep√ļblica fue as√≠ (1977) e Historias de la Prensa (1984). En 1978 obtuvo la rehabilitaci√≥n profesional, aunque como jubilado sin derecho a pensi√≥n (que luego le aportar√≠a la Sociedad General de Autores).

La entrevista termin√≥ con su deseo de volver al oficio en cuanto recuperase la visi√≥n: ‚ÄúSe va a cumplir el 50 aniversario de la Guerra Civil, y habr√° que escribir sobre ello‚ÄĚ. Y as√≠ lo har√≠a, publicando art√≠culos, dando conferencias y apoyando a la CNT, al mismo tiempo que reeditaba muchas de sus novelas populares, hasta su fallecimiento en Madrid con 83 a√Īos el 25 de julio 1991. Dejar√≠a in√©ditas una Historia del toreo en Espa√Īa y El doloroso precio de la libertad: siete constituciones, nueve dictaduras, cuatro guerras civiles y dos millones de v√≠ctimas, un balance de la vida en Espa√Īa desde 1812, as√≠ como un recorrido visual por el comunismo, a partir de un millar de fotos comentadas.

En 2015, Noelia León redactó una monumental tesis (casi 1900 páginas) sobre este relevante periodista, accesible en Dialnet: Eduardo de Guzmán (1908-1991): vida y literatura