De parte de Kurdistan America Latina August 12, 2021

Halise Bilir se mantiene firme después de perder a sus dos hijos en apenas dos años. Ella es una de las miles de madres que perdieron a sus hijos en la región kurda de Turquía (Bakur). Uno de sus hijos fue asesinado en la denominada masacre de los sótanos de Cizre; el otro, en un enfrentamiento que estalló en la ciudad de Diyarbakır. Halise no olvida los días difíciles que enfrentó mientras luchaba por la paz. Por eso, hace un llamamiento a las madres kurdas para que se unan a la lucha, desde su lugar de trabajo: la Asamblea de la agrupación Madres por la Paz, en la provincia de Batman. Su objetivo es evitar más derramamiento de sangre.

Halise Bilir cuenta su historia de la siguiente manera: “Crié a mis hijos en condiciones muy difíciles. Perdí a mis dos hijos en dos años. Busqué el cadáver de mi hijo en Cizre durante un año y siete meses. Su cadáver fue encontrado durante las obras de construcción de la TOKİ (la estatal Administración de Desarrollo de Vivienda de Turquía). Identifiqué a mi otro hijo por su rostro”.

Ahora Halise vive con su esposo en Batman. Desde que perdió a sus hijos, se sumó a las Madres por la Paz. “Nuestros hijos fueron asesinados. He luchado por la paz desde que los perdí –afirma-. Me volvería loca si me quedara en casa. El tiempo se detiene cuando me quedo en casa. Las madres compartimos el dolor. Trabajamos juntas y nos entendemos. Trabajamos en todas partes para evitar más derramamiento de sangre y para que otras madres no sufran por perder a sus hijos”.

“Las madres kurdas sufrieron mucho y siguen sufriendo. Deberíamos detener esta situación –asegura-. Deberíamos luchar para poner fin a este derramamiento de sangre”.

Halise remarca “siempre seguirá la resistencia” que le enseñaron sus hijos. “Siempre estaré con ellos. Hay miles de madres como yo –agrega-. No deberíamos simplemente mirar las fotos de nuestros hijos: todas las madres deberían hablar y unir sus manos para poner fin a este derramamiento de sangre. Hemos sufrido mucho, pero optamos por resistir y no llorar. Defendemos la vida contra la guerra, y luchamos por la paz”.

FUENTE: Medine Mamedoglu / JINHA / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

