21 octubre, 2022

Kevin Corbett, Christine Massey y Mark Bailey Detectives de La verdad

Escribiendo en The Daily Sceptic, el Dr. Roger Watson, hizo otro intento fallido de promover la pseudociencia de la virología al citar estudios que no entiende.

El académico de enfermería británico, el Dr. Roger Watson, recientemente citó un estudio canadiense de Banerjee et al. como un ejemplo de controles adecuados que se utilizan en el “aislamiento viral”. El artículo de Watson apareció en The Daily Sceptic de Toby Young que pretende existir para ventilar puntos de vista que otros se niegan a publicar.

El estudio citado en realidad no pudo demostrar ningún fenómeno viral porque no utilizó partículas purificadas como variables independientes. Solo se añadieron muestras clínicas impuras (en bruto) de un paciente a células de riñón de mono (Vero E6) sin ningún control adecuado. Se observaron fenómenos posteriores que luego se afirmaron que eran las acciones de un ‘virus’, por lo que presuntamente se denominaron ‘efecto citopático’. Del mismo modo, el ARN utilizado para secuenciar el llamado ‘genoma viral’ no se extrajo de ninguna partícula purificada de origen viral comprobado, sino del sobrenadante contaminado de las células Vero E6 utilizadas en Bannerjee et al. . El ‘genoma secuenciado’ resultante no era tal cosa. Era una confección modelada in silico creada a partir del mismo sobrenadante contaminado. Estas afirmaciones no científicas informan el ‘consenso’ actual sobre cómo hacer ‘aislamiento y secuenciación viral’, a pesar de haber sido refutadas por El grupo de Perth de científicos hace décadas.

Todas estas desviaciones del método científico le fueron señaladas al Dr. Watson en mensajes de correo electrónico por uno de nosotros (CM). También se le pidió al Dr. Watson que explicara su postura en relación con esta evidencia que es anómala, concretamente, respecto al método científico y el paradigma de la Virología. La respuesta inicial de Watson eludió la pregunta. Al seguir investigando, Watson indicó cortésmente que no había considerado estas anomalías particulares y, por lo tanto, tendría que pensar más en la falta de controles válidos utilizados por Bannerjee et al. Watson afirmó además que todo este debate “fue la clave de un artículo sobre por qué los que creen en los virus no se dejarán convencer por la evidencia”. Estamos totalmente de acuerdo.

Estos particulares mensajes de correo electrónico son un ejemplo de un mensajero que expone las múltiples anomalías de la Virología moderna a aquellos que están conceptualmente comprometidos con ese paradigma. En lugar de poder mirar lo que se ha presentado con un ojo completamente imparcial, el recurso habitual es reforzar ese paradigma fallido y afectado por anomalías tratando de descartar el mensaje, ya sea pasando por alto las preguntas planteadas o atacando al mensajero ad hominem.

El Dr. Watson intentó lo primero pero (en esta ocasión) se resistió a hacer lo segundo.

Argumentamos respetuosamente que esta respuesta sigue siendo una estrategia de desvío para encubrir la ignorancia de las advertencias del “aislamiento viral” moderno que son axiomáticos dentro de la Virología. Este tipo de maniobra defensiva fue previamente identificada por ambos Tomas Kuhn (1962) y Stephen Cole (1983). Kuhn argumentó que los científicos rechazan los datos anómalos que potencialmente rompen el consenso existente como un medio para tratar de mantener la certeza. Estos rechazos, que (después de Kuhn ) fueron demostrados por Stephen Cole que ocurren dentro de la ciencia moderna, son esencialmente acciones defensivas similares a las respuestas instintivas.

En este caso, datos observacionales altamente convincentes fueron presentados (por CM) arrojando serias dudas sobre la veracidad de este “consenso” aceptado sobre el aislamiento viral. Algunos científicos incluso han argumentado que este tipo de observaciones daña fatalmente todo el concepto de ‘ enfermedad viral ‘. Este supuesto “consenso” sobre el aislamiento “viral” es una condición necesaria tanto para mantener como para hacer avanzar el paradigma actual de la Virología y sus afirmaciones de “aislamiento viral”. Siguiendo a Kuhn y Cole, aquellos como Watson que parecen muy comprometidos con este paradigma inevitablemente darán una respuesta instintiva para rechazar cualquier observación anómala. Argumentamos que este intercambio de correo electrónico es un ejemplo modesto del cierre prematuro del debate sobre las anomalías observadas sobre las afirmaciones de “aislamiento viral” de la Virología moderna. Un número creciente de científicos pide ahora que se lleven a cabo experimentos definitivos sobre la veracidad de estas afirmaciones de la Virología .

Kevin P Corbett, BA (Hons) HDFA PGCE MSc PhD es científico de la salud y enfermero calificado con más de treinta años de experiencia en educación superior, investigación en atención médica y práctica clínica.

Christine Massey, MSc es una ex bioestadística cotejando respuestas de todo el mundo sobre la libertad de información relacionadas con la virología.

Mark Bailey, MB ChB, PGDipMSM, MHealSc (Otago) es un investigador de microbiología, industria médica y salud que trabajó en la práctica médica, incluidos los ensayos clínicos, durante dos décadas.

