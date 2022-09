Una escena de El se帽or de los anillos. PRIME V脥DEO

Recordaba recientemente Joan Santacana, en un art铆culo en El Cuaderno, la evoluci贸n descendente del conocimiento b铆blico de sus alumnos a lo largo de los a帽os, que 茅l hab铆a ido apreciando a trav茅s de sus preguntas, en clases sobre las artes visuales renacentista o barroca. Si, al principio de su carrera, estas hac铆an referencia a arcanos teol贸gicos, ajenos a una cultura popular cristiana que s铆 se conoc铆a bien, despu茅s fueron dando paso a la extra帽eza ante los mismos relatos y personajes centrales del imaginario cat贸lico: lleg贸 a tener que explicar Santacana qui茅nes eran Jesucristo o la Virgen Mar铆a a estudiantes totalmente secularizados, criados en un entorno del que aquellas figuras no formaban ya parte. El cristianismo era para ellos una mitolog铆a m谩s entre otras, al nivel de la grecorromana o la n贸rdica. El repertorio b铆blico se ha esfumado incluso del habla popular; de ese refranero con que nuestros abuelos todav铆a alababan la paciencia de alguien equipar谩ndola a la del santo Job, o se acordaban de la Magdalena a la vista de una llantina copiosa.

Desde posiciones ateas, esto no representa ninguna tragedia, salvo en lo que tiene de indicio de la crisis general de las humanidades. Pero es interesante, para entender en qu茅 mundo vive uno, atender a sus ramificaciones; a de qu茅 maneras llena el Occidente del siglo XXI esa laguna vaciada. Alguien dijo que los seres humanos necesitamos mitos para pensar tanto como piernas para caminar. En la historia, la muerte, el retraimiento de una mitolog铆a da siempre lugar al nacimiento de otras. Ram贸n Gonz谩lez F茅rriz diserta en otro art铆culo sobre la especie de mitolog铆as de sustituci贸n que han pasado a ser obras de ficci贸n como El Se帽or de los Anillos o La guerra de las galaxias, de las que se explica as铆 (junto con otras consideraciones de orden materialista: asegurar la inversi贸n pagando algo que, bueno o malo, sabemos que se va a consumir en masa) que la industria audiovisual vuelva sobre ellas una y otra vez en lugar de crear fantas铆as nuevas. La nuestra 鈥揺scribe F茅rriz鈥

芦no es exactamente una 茅poca post-religiosa, pero s铆 una en la que los relatos sobre nuestros or铆genes que aparecen en la Biblia o en otros libros religiosos parecen obras de ficci贸n, narraciones m铆ticas que poca gente cree de manera literal, aunque por supuesto mucha gente siga siendo religiosa y creyente. Quiz谩 todas estas series que nos repiten una y otra vez historias morales y violentas, fant谩sticas y literalmente incre铆bles, est谩n cumpliendo la funci贸n que los relatos religiosos en parte han dejado de tener. Son, simplemente, nuestra mitolog铆a, los relatos que no nos cansamos de ver y conocer en infinitas variaciones, como antes se ve铆an a lo largo de la vida innumerables representaciones del Nacimiento, la Pasi贸n o la Resurrecci贸n. Son nuestros mitos: pop, sin pretensiones religiosas, un poco tecnocr谩ticos. Pero los nuestros禄.

Son nuestros mitos y, por ello, a veces se reacciona a ciertas revisiones creativas de los mismos con la ira del devoto que protege un texto sagrado de la blasfemia. Cuando hoy se clama, a la vista de la serie Los anillos de poder, que no hab铆a elfos negros en Lothl贸rien, esa furia vibra en la misma frecuencia que la de aquellos guerrilleros de Cristo Rey que, en los a帽os setenta, atentaban contra las proyecciones de Jesucristo Superstar. Se hab铆a 鈥攂ramaban鈥 insultado a su Dios, y este deb铆a ser defendido, a golpes si fuera preciso, por m谩s que otros cristianos no lo percibieran as铆. En realidad, no combat铆an por Cristo y su reinado, sino por el suyo propio. Todo el mundo puebla los cielos de dioses que se le parecen.

Hoy tambi茅n hay tolkiendili sensatos que comprenden que engendrar una obra ambientada en un determinado legendarium, pero que modifique algunos de sus aspectos, no falta al respeto a aquel, sino que, bien al contrario, lo expresa. Cualquier autor se sentir铆a orgulloso de que su obra se considerase tan poderosa, tan pregnante, como para, d茅cadas despu茅s de su escritura, e incluso de la misma muerte del escritor, hacer de ella esa armaz贸n mitol贸gica elemental, conocida de todos, a partir de la cual pensar los pensamientos supremos; cercar los contornos del bien y del mal.

Se transforma a Tolkien como se transformaban, cantados de boca a oreja y adaptados a la idiosincrasia de cada trovador, los romances medievales o los mitos cl谩sicos, de todos los cuales acababan existiendo decenas de versiones distintas; se revisita a Tolkien como se ha revisitado durante dos milenios a Jesucristo, perge帽谩ndose cientos de jesucristos distintos, divinos o humanos, reaccionarios o revolucionarios, y tambi茅n morenos como beduinos y blancos como vikingos. Los hombres de Iglesia m谩s perspicaces no ven en ello una blasfemia por el mismo motivo que cierto obispo se congratulaba de que los periodistas bautizaran part铆cula de Dios al bot贸n de Higgs: era signo, para 茅l celebrable, de la incapacidad de la sociedad secularizada para sacar a Dios de la ecuaci贸n de los grandes descubrimientos c贸smicos. Que Pier Paolo Pasolini rodara El evangelio seg煤n san Mateo y Jos茅 Saramago escribiera El evangelio seg煤n Jesucristo o Cristina Fallar谩s El evangelio seg煤n Mar铆a Magdalena 鈥搎ue ateos de izquierda hayan seguido acudiendo a la Biblia con el fin de vehicular la defensa de sus sue帽os de emancipaci贸n鈥 lo es de la pervivencia y la resistencia de ese imaginario te贸ricamente muerto.

A Tolkien lo ama m谩s y mejor quien ennegrece a sus elfos que quien quisiera encapsular en un sarc贸fago, embalsamar de una vez y para siempre, la mitolog铆a m谩s rica jam谩s creada por un solo hombre (y que probablemente ahora conozca un pico de ventas para sus libros: las versiones nuevas no ahogan a las viejas, sino que las complementan y hasta las ayudan). Como cantaba Mikel Laboa, quien ama al p谩jaro, lo ama alado y volando. Y quien ama a Tolkien, ama a un hombre conservador, cat贸lico y mon谩rquico, pero que escribi贸 un libro repleto de deslumbrantes guerreros y magos en el que, sin embargo, los grandes h茅roes terminaban siendo los humildes, bajitos y pac铆ficos hobbits. Algo nos dec铆a con eso este fil贸logo venerable, cuyo talante igualitario recordaban todas sus alumnas, que llevaba a sus hijos al colegio, y que citaba con desparpajo, en una entrevista, a Simone de Beauvoir como una referencia apreciable.

En realidad, tal vez Tolkien (cat贸lico, pero, como Chesterton, en un pa铆s protestante, donde el catolicismo no representa el poder, sino una minor铆a perseguida durante siglos) estuviera, pese a todo, m谩s cerca de quienes celebran a los elfos negros de Los anillos de poder que de los airados cr铆ticos que le invocan.