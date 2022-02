–

Elisa Garrido, la libertaria que vol贸 una f谩brica nazi de

bombas

EDUARDO BAYONA @e_bayona

“Dentro del drama de lo que ocurri贸, al menos uno sabe

d贸nde llevarle una flor. Eso es lo importante dentro de las fases del duelo,

que haya un homenaje, que es lo que no ocurre con tantos desaparecidos”,

explica la cantante Rozal茅n, que este viernes participa en Magall贸n (Zaragoza)

en la jornada de reconocimiento que ese pueblo rinde a Elisa Garrido, una

militante libertaria que en 1945 logr贸 hacer saltar por los aires la f谩brica de

obuses en la que los nazis la explotaban como esclava de guerra, y a Justo, el

t铆o abuelo de la artista albacete帽a, el 煤nico integrante de la “Quinta del

Biber贸n” que no regres贸 a su pueblo de la Sierra del Segura y cuyos restos

reposan en una fosa de Arganda del Rey.

La historia de Elisa ha sido recuperada por Afaem (Asociaci贸n

de Familiares de Enterrados en Magall贸n), que preside su sobrina Pilar Gimeno,

y por Amical de Mathausen, uno de cuyos miembros, Juan Manuel Calvo, logr贸

documentar, mientras investigaba las vidas del millar largo de aragoneses que

pasaron por los campos de concentraci贸n nazis, que las tres Elisa Ruiz de

Angulo, Ruiz de Masalle y Ruiz Garrido cuyo rastro hab铆a localizado eran en

realidad una sola: La Ma帽ica, el apodo con el que se la conoc铆a tanto en el

movimiento libertario de la Barcelona de los a帽os 30 como en la Resistencia a

los nazis en la Francia de la d茅cada siguiente, donde tambi茅n utiliz贸 el

seud贸nimo de Fran脟oise.

Elisa, natural de Magall贸n y que se ganaba la vida como

sirvienta de una familia acaudalada, se afili贸 a la CNT y form贸 parte de las

columnas libertarias que en las primeras semanas de la guerra civil salieron de

Barcelona con el objetivo de liberar Zaragoza de los sublevados. Casi tres a帽os

despu茅s, cruzaba el Pirineo en direcci贸n a Francia, donde acabar铆a afinc谩ndose

en Toulouse con su compa帽ero, Marino Ruiz.

Resistencia, c谩rceles y campos de concentraci贸n

Ella relev贸 a Marino como correo de la Resistencia y como

gu铆a para ayudar a fugitivos a cruzar la frontera cuando fue detenido por la

Gestapo, que acab贸 atrap谩ndola tambi茅n a ella en noviembre de 1943. Comenzaron

entonces varias semanas de torturas antes de su traslado de la c谩rcel tolosana

a otra de Par铆s, desde donde fue deportada a primeros del a帽o siguiente al

campo de concentraci贸n de Ravensbr眉ck, cercano a Berl铆n y donde los alemanes

solo reclu铆an a prisioneras.

En septiembre de1944, los nazis la destinaron como esclava a

una f谩brica de obuses adscrita al campo de Buchenwald en el Kommando Hasag, un

complejo de la industria militar alemana ubicado en Leipzig donde llevar铆a a cabo

una arriesgada acci贸n que hizo saltar por los aires buena parte de la factor铆a:

dejaba parte de la carga explosiva en las bombas defectuosas que deb铆an pasar

de nuevo por la fresadora para ser pulidas hasta que la propia m谩quina acab贸

haciendo de percutor y provocando una explosi贸n en cadena.

Antes de ser liberada en un canje de prisioneros realizado

en Frankfurt en junio de 1945 pasar铆a de nuevo por Ravensbr眉ck. Todav铆a

tardar铆a unos meses en regresar a Francia, para lo que tuvo que pasar por

Dinamarca y Suecia.

La pareja lleg贸 a pasar unos a帽os en Espa帽a en la d茅cada de

los 50, ella como pescatera en Cortes de Navarra y 茅l como taxista en Mall茅n.

Sin embargo, poco despu茅s regresaban a Francia, donde ella ser铆a galardonada

con la Legi贸n de Honor y donde el Estado le reconoci贸 el grado de teniente de

la Resistencia.

驴Una calle en Par铆s?

“Da igual d贸nde los hayan matado o d贸nde hayan

sufrido”, explica Pilar Gimeno, organizadora del homenaje, dedicada 鈥渁

todas las Elisas y a todos los Justos de Espa帽a鈥 y en la que, adem谩s de

Rozal茅n, intervendr谩n varios periodistas como los reporteros de guerra Ram贸n

Lobo y Gervasio S谩nchez o Conchi Cejudo, que mantendr谩n un coloquio en el cine

local a las cuatro de la tarde. La jornada, que ser谩 clausurada por el consejero

de Cultura del Gobierno de Arag贸n, Felipe Faci, comenzar谩 a las 11.45 con una

ofrenda floral en el cementerio de Magall贸n.

Elisa, 鈥楲a Ma帽ica鈥 o 鈥楩ran脟oise鈥, es una de tantas personas

que lucharon por las libertades y contra el fascismo y que, en una situaci贸n

m谩s que frecuente y que tiene como principal exponente el olvido local de La

Nueve, la compa帽铆a de republicanos que liber贸 el Ayuntamiento de Par铆s y

captur贸 al comandante de los nazis en septiembre de 1944, carecen en Espa帽a del

reconocimiento que s铆 se les da en otros pa铆ses europeos.

En este caso, Afaem ha tomado la iniciativa de dirigirse al

Ayuntamiento de Par铆s para solicitar que le dedique una calle dentro del

proceso de feminizaci贸n del callejero de la ciudad impulsado por la alcaldesa

Anne Hidalgo, y que ya ha llevado a la inclusi贸n en 茅l de Neus Catal脿. El

estudio hist贸rico que acompa帽a la petici贸n ha sido elaborado por la periodista

Pilar Barranco, miembro de la asociaci贸n y que colabor贸 con el consistorio

parisino en los preparativos del homenaje a La Nueve este verano.

Una fosa en Arganda del Rey

“Me impact贸 que volara la f谩brica y, la verdad, tengo

muchas ganas de que me cuenten all铆 su historia”, explica Rozal茅n,

comprometida con la Memoria desde que conoci贸 lo que le ocurri贸 a su t铆o-abuelo.

“Siempre he tenido muy claro que mis ra铆ces y mis ancestros son

importantes para m铆, y en mi familia hubo una historia de desaparecidos”.

La 鈥楥arta de deportado resistente鈥 da fe de su paso por los

campos de concentraci贸n nazis entre enero de 1944 y junio de 1945./ Cedida por

“Nunca supimos muy bien c贸mo ocurri贸, eran tiempos en

los que no se pod铆a hablar”, recuerda, y “yo he vivido la angustia de

una abuela preguntando d贸nde estaba su hermano, y he visto c贸mo su madre y otro

hermano mor铆an sin saber d贸nde estaba. En mi pueblo hab铆a una placa por los

ca铆dos por la patria, pero era como si mi abuelo no hubiera existido”.

Hace unos a帽os, con la ayuda de la ARMH, la Asociaci贸n para

la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica, y de uno de sus fundadores, Emilio

Silva, lograron confirmar que sus restos est谩n en una fosa de Arganda junto con

los de otro cuarto de millar de v铆ctimas de la guerra civil. “Mi abuela

est谩 feliz porque yo puedo llevarle flores”, anota.

DDHHy reparaci贸n son algo de sentido com煤n

Rozal茅n lleva a帽os realizando colaboraciones con los

espacios memorialistas, tanto en Espa帽a como en otros pa铆ses, como Chile. 鈥淓st谩

el mundo plagado de falta de Memoria鈥, dice.

鈥淐reo en los derechos humanos y en la reparaci贸n a las

v铆ctimas, eso es algo de sentido com煤n鈥, anota. Y ese es uno de los motivos por

los que le cuesta entender la situaci贸n de Espa帽a: 鈥渆n la transici贸n hicieron

lo que tuvieron que hacer, pero ahora deber铆an explicarnos la historia tal como

fue. Eso es necesario para entender los odios que se est谩n levantando鈥.

En este sentido, a la cantante le preocupa 鈥渕uch铆simo que se

est茅n normalizando discursos de odio, de machismo, de xenofobia. Antes daba

pudor decir esas cosas, pero ahora no. No s茅 qu茅 va a pasar. Aunque soy

optimista, yo tengo miedo. Ojal谩 el miedo haga reaccionar y votar a la gente鈥.

El programa de la jornada no incluye ninguna actuaci贸n de

Rozal茅n, aunque ella llevar谩 consigo su guitarra. 鈥淪iempre la llevo. Cantar es

mi manera de hablar y de convencer. Con las canciones se consiguen m谩s cosas

que con los discursos鈥, se帽ala.

