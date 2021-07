–

“ELLOS VIENEN CON LA MUERTE,

NOSOTRAS RESPONDEMOS CON LA VIDA”

La necropolítica migratoria de la Unión Europea con la complicidad del gobierno español continua asesinando y criminalizando a miles de personas al día en las fronteras, en el tránsito migratorio y en la llegada a territorio.

Sólo en el primer semestre de 2021, la ruta a Canarias se reactiva y las políticas de muerte convierten a las islas en una cárcel dejando más de 2000 personas asesinadas y 42 embarcaciones desaparecidas con todas las personas a bordo.

En los últimos años, estamos viviendo, muy de cerca, como el racismo institucional tortura y castiga a las personas que llegan a las islas en busca de una vida digna o por supervivencia.

Una situación generada por el norte global, que mira hacia el otro lado cuando hablamos de personas pero sigue transportando la materia prima saqueada de sus lugares de origen, pasando por delante en las mismas fronteras que les mata cada día.

La respuesta de las administraciones es de abandono, hacinamiento, castigo, racismo, etc usando macro-campañamentos, CIES, muelles sin atención socio-sanitaria, jurídica o psicológica, generando así el caldo del cultivo perfecto para el fomentar la sensación de amenaza, odio y violencia en la población canaria.

Muchas son las personas también que frente a políticas de muerte apuestan por la vida, denunciando, visibilizando y acompañando procesos que pongan la vida y la humanidad en el centro.

A todas estas personas se une la Caravana Abriendo Fronteras en su IV edición, en su vocación de denunciar y ser altavoz de la vulneración de derechos de las personas migrantes y de promover la securitización, el control y el negocio de las fronteras en los distintos territorios donde la Unión Europea externaliza fronteras y siembra miedo en la población.

Por eso hoy estamos aquí, para gritar todas juntas que

Queremos unas islas y un mundo libre de:

• El saqueo de recursos naturales y de negocios contra las personas y los pueblos. Situaciones de conflicto armado, persecuciones políticas o de otra índole, efectos del cambio climático y el agotamiento de los recursos de sus zonas de procedencia por países del norte del continente europeo…

• Fronteras y muros militarizados que defienden los privilegios de los ricos.

• Bloqueos a la gente en su proyecto de migrar.

• CIES, CATEs y macro campamentos de concentración y represión de las personas migrantes.

• De legislaciones, como la ley de extranjería que no permite acceso a los derechos para todas las personas.

• Violación de derechos y libertades.

• Deportaciones, devoluciones en caliente, expulsiones.

• Secuestro de participación y protagonismo en la vida de todas.

• Expulsión a estar en situación de calle de centenares de personas en movimiento.

• De Frontex, principal agencia deportadora y de externalización de fronteras de la U.E.

• Del Trato a las personas en movimiento como amenaza y se

justifica su criminalización, cuando callamos cómplices de estas injusticias

• Del negocio de las guerras que es igual que el negocio del control de fronteras

• De Racismo institucional, estructural, colectivo y personal; xenofobia…de

• Políticas migratorias genocidas que asesinan y desaparecen, al menos a una persona cada día en el camino de la ruta Canaria en este 2021.

• ser una CÁRCEL A CIELO ABIERTO, EN UNA JAULA que nos han convertido.

• Criminalización y persecución de la solidaridad, la hospitalidad y la defensa de los derechos humanos.

• Queremos unas islas y un mundo libre con

• Unas relaciones internacionales de cooperación y justicia.

• Vías legales y seguras, para que nadie más pierda su vida por ejercer el derecho de migrar.

• Desbloqueo de la situación de las personas que se encuentran atrapadas en Canarias, para que puedan continuar con el tránsito hacia la península o cualquier otro lugar de destino. La solución no es la deportación, ni la larga espera para ello en condiciones inhumanas. Se debe respetar el libre ejercicio del derecho a migrar para seguir con sus proyectos migratorios que son supervivencia para sus comunidades, expoliadas en muchos casos por acuerdos económicos firmados por multinacionales y países europeos.

• Protección del ejercicio del derecho a pedir protección internacional y asilo removiendo cualquier obstáculo e impedimento que responda a criterios no amparados por la ley.

• Ofrecer de inmediato una alternativa alojativa digna para las personas que se encuentran en situación de calle y permitir el reingreso en los centros de acogida humanitaria de las personas en movimiento que así lo deseen y manifiesten. A la vez que se acaba con las condiciones infrahumanas que hasta ahora poseen, y se garantiza el ejercicio y protección de los derechos de las personas que son acogidas en ellos

• Puntos de información para familiares de las personas migrantes, que tienen que hacer un peregrinaje desgarrador por las instituciones para alcanzar una mínima información, en el mejor de los casos, sobre la vida o la muerte de sus seres queridos.

• Protocolo ante las tragedias migratorias de atención a sucesos de víctimas múltiples, que no se aplica en caso de naufragios y produce crueldad y tortura.

• Más medios para Salvamento marítimo, cuya finalidad es el rescate y anular el derroche hacia Frontex, cuya misión es interrumpir el proceso migratorio y deportar.

• Responsabilidades a todas las administraciones públicas: municipales, insulares, autonómicas, estatal y Europea: garantizando, protegiendo y respetando derechos.

• Regularización Ya, sin condiciones y por Justicia social.

QUEREMOS UNA CANARIAS-MUNDO LIBRE PARA

que nuestros mares y nuestra tierra no se conviertan en lugar de sufrimiento, abandono de personas en situación de extrema necesidad, muerte y vulneración sistemática de los derechos humanos.

QUEREMOS UNA CANARIAS-MUNDO LIBRE PARA

Vivir, disfrutar todas de lo común, sin miedo, sin colonialismo, sin patriarcado, sin capitalismo, sin destrucción de la naturaleza,sin violencias, sin racismo…libres, iguales, hermanadas.

Un archipiélago y un mundo, de tod@s, para tod@s, con todæs.

Todas las vidas importan.

Canarias, a 13 de julio de 2021

Red Interinsular de grupos, redes y organizaciones

por los Derechos de las personas migrantes