La figura de Elon Musk es, cuanto menos, divisiva. El retrato que sus admiradores suelen dibujar de 茅l es el de un visionario, un empresario inventivo empe帽ado en resolver grandes problemas contempor谩neos. La atenci贸n medi谩tica que siempre han recibido sus movimientos empresariales le han permitido extender una poderosa narrativa basada en el tecnooptimismo y en la fe en los mercados desregulados. Gracias a esta cobertura ha podido escapar de un escrutinio p煤blico cr铆tico y hacerse con un papel dirigente en numerosas industrias cruciales, en las que se incluyen el almacenamiento el茅ctrico, la movilidad, la exploraci贸n espacial o la rob贸tica. Pero por mucha devoci贸n que haya recibido, Musk es cada vez m谩s visto como un milmillonario hostil, incontrolable y con un cuestionado historial de fracasos en sus proyectos industriales.

Musk rompe tres veces sus acuerdos

Intentar hacerse con Twitter ha sido uno de los 煤ltimos agujeros en sus planes. El proceso de compra fue problem谩tico desde el principio, como ya comentamos aqu铆.

En abril de este a帽o, Musk anunciaba la adquisici贸n de una participaci贸n del 9,2% de la red social, convirti茅ndose en su principal accionista. D铆as despu茅s, Twitter anunciaba la incorporaci贸n de Musk a su junta directiva, una oferta que acept贸 inicialmente pero que luego rechaz贸 ya que limitaba sus opciones futuras de compra.

La tormenta se desencaden贸 cuando, a finales de abril, Musk lanzaba la oferta p煤blica de adquisici贸n (OPA) por 44 mil millones de d贸lares para hacerse con el control total de la plataforma, y que Twitter acabar铆a aceptando poco despu茅s. A pesar del acuerdo firmado, Musk comenz贸 una campa帽a p煤blica de hostigamiento contra la compa帽铆a que estaba a punto de adquirir, y anul贸 la compra. Twitter, a su vez, demand贸 al magnate en verano para obligarle a cumplir con el acuerdo, con vistas a un juicio que se celebrar铆a el 17 de octubre.

Aunque Musk pretend铆a ejercer su influencia medi谩tica y poner el foco en los bots de la plataforma para as铆 torcerle el brazo en el juicio, la mayor铆a de analistas coincid铆an en que Twitter ten铆a todas las de ganar.

El 5 de octubre, apenas dos semanas antes de que se celebrase, Musk recuperaba la oferta de compra de 44 mil millones, con la condici贸n de que Twitter retirara la demanda. Las dos v铆as siguen abiertas a d铆a de hoy, tanto la judicial con la demanda que Twitter a煤n no ha retirado, como la del posible acuerdo de adquisici贸n, pintando un panorama complicado que tiene visos de complicarse todav铆a m谩s.

脥nfulas superficiales

Bajo ning煤n prisma podemos hablar de una estrategia coherente en esta sucesi贸n de movimientos impulsivos, err谩ticos y desorientados, tal y como revelaron los mensajes hechos p煤blicos durante la preparaci贸n previa al juicio, y que puedes consultar aqu铆.

Adem谩s de para constatar que Musk intercambia mensajes con personalidades de la alt-right norteamericana como Joe Rogan o Ron DeSantis, los mensajes tambi茅n sirvieron para evidenciar lo adulatorios y serviles que son los poderos铆simos hombres con los que Musk habla y, en cierta manera, no demasiado inteligentes.

Por ejemplo, el inversor Jason Calacanis le sugiri贸 implementar mensajes directos promocionales masivos previo pago: 鈥淚magina que le pedimos a Justin Beaver (sic) volver y permitirle lanzar MDs a sus fans鈥 podr铆a vender millones en camisetas o entradas instant谩neamente. Ser铆a una LOCURA鈥.

I want to stress, what鈥檚 striking here isn鈥檛 that Elon Musk is very stupid, which we knew, but that *literally all the rich people he texts* are also stupid. He lives in an echo chamber of pure stupidity.

