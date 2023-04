–

A principis d鈥檃ny, el Butllet铆 dels Cient铆fics At貌mics anunciava que el rellotge 鈥渄e la fi del m贸n鈥 es trobava 鈥渁 nom茅s noranta segons de la mitjanit鈥, el temps m茅s curt per a l鈥檃pocalipsi des que aquest grup de cient铆fics 鈥揻undat per gent com Albert Einstein i que actualment compta amb tretze premis Nobel a les seues files鈥 cre茅s aquesta met脿fora per alertar del risc d鈥檃pocalipsi que suposen les armes nuclears, el 1947. La guerra d鈥橴cra茂na, amb les seues amenaces de desplegament d鈥檃rmes nuclears 茅s el motiu d鈥檃quest avan莽ament de les busques. El rellotge 鈥渄e la fi del m贸n鈥 marcava cent segons per al final des del 2020.

No sembla, per貌, que aquests avisos hagen causat cap efecte en els equips de direcci贸 del Banc Sabadell i CaixaBank. Els dos principals bancs amb seu social al Pa铆s Valenci脿 鈥搊n van aterrar despr茅s de deixar la seu social de Catalunya en ple proc茅s sobiranista, la tardor de 2017鈥 es troben entre les entitats de l鈥檈stat espanyol que financen empreses relacionades amb la producci贸 d鈥檃rmament nuclear o imprescindible per a aquest tipus de bombes, segons l鈥檌nforme del 2022 de la campanya de la banca armada, publicat el mes de mar莽; una iniciativa en la qual participen diverses entitats que treballen en l鈥櫭爉bit de la desmilitaritzaci贸, la cultura de la pau i el finan莽ament 猫tic, com el Centre Del脿s, el Setem, l鈥橭bservatori del Deute en la Globalitzaci贸 (ODG), Just铆cia i Pau, l鈥橝lternativa Antimilitarista 鈥 MOC, Fets 鈥 Finan莽ament 脠tic i Solidari, la fundaci贸 Finances 脠tiques i la Fundaci贸 Noves Sendes.



Estrena at貌mica de CaixaBank i entrada de caixes d鈥檈stalvi

En concret, CaixaBank ha invertit en Boeing fins a 110 milions d鈥檈uros entre cr猫dits i pr茅stecs. Aquesta multinacional estatunidenca fabrica avions i m铆ssils amb capacitat per a transportar caps nuclears, aix铆 com els mateixos explosius i els sistemes electr貌nics necessaris per al seu funcionament. 脡s la primera volta que CaixaBank apareix com a finan莽ador directe d鈥檜na empresa que fabrica aquest d鈥檃rmament.

Al seu torn, el Banc Sabadell s铆 que apareixia com un dels inversors en armes at貌miques en anteriors informes. Concretament amb 29.327.100 euros aportats a l鈥檈mpresa General Dynamics, una altra companyia estatunidenca que fabrica tota classe d鈥檃rmament, des d鈥檃rmes lleugeres fins a nuclears. Per貌 per a l鈥檃ctual exercici ha duplicat aquesta xifra, amb gaireb茅 66 milions de d貌lars en pr茅stecs a Airbus, una multinacional amb participaci贸 de diferents pa茂sos europeus i que fabrica avions i m铆ssils amb capacitat per a transportar bombes at貌miques.

L鈥檌nforme del Centre Del脿s descriu amb tota precisi贸 el finan莽ament dels bancs de l鈥橢stat espanyol al complex industrial militar d鈥檃rreu del m贸n, aix铆 com aquelles empreses beneficiades de la militaritzaci贸 de les fronteres europees. 鈥淧er una banda, venem o llancem bombes a certs pa茂sos i per l鈥檃ltra impedim que els refugiats d鈥檃questes guerres puguen despla莽ar-se. I els beneficiaris de totes dues coses, sovint s贸n les mateixes empreses i els mateixos bancs鈥, destaca l鈥檃ctivista de Setem Pa铆s Valenci脿 Camino Simarro.

Entre les principals entitats financeres assenyalades a l鈥檌nforme, destaquen el Banc de Santander i el BBVA, amb 4.985 i 4.752 milions de d貌lars, respectivament. A continuaci贸, en ordre descendent, l鈥檈ntitat p煤blica Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), amb 4.129 milions i, a molta dist脿ncia, el grup CaixaBank i el Banc Sabadell, amb 132 i 95 milions respectivament.

En aquest informe s鈥檋a detectat per primera volta la pres猫ncia de cooperatives de cr猫dit. En concret, la Caixa d鈥橢nginyers (amb 15,5 milions) i la Caja Rural (amb 112.000 d貌lars), ja que ambdues apareixen en l鈥檃ccionariat de la multinacional Accenture, que ofereix serveis de consultoria i tecnol貌gics per al control fronterer de l鈥檈spai Schengen. A aquestes entitats 鈥渟e鈥檒s atribueixen valors m茅s 猫tics per l鈥檈structura societ脿ria i de govern, equiparant-les sovint i de forma err貌nia amb les alternatives de finances 猫tiques鈥, s鈥檃ssenyala a l鈥檌nforme 鈥淏anca armada鈥.

Banca armada

La celebraci贸 de les juntes d鈥檃ccionistes de Banc Sabadell a Alacant, el 23 de mar莽, i de CaixaBank a Val猫ncia, el 31 del mateix mes, va ser aprofitat per la campanya 鈥淏anca armada鈥, que agrupa diferents entitats antimilitaristes i pacifistes, per a denunciar aquestes activitats i tractar de pressionar els directius dels bancs perqu猫 renuncien a aquest tipus d鈥檌nversions.

A la junta d鈥檃ccionistes del Sabadell, l鈥檃ctivista Camino Simarro va intervenir en el torn de precs i preguntes i va llegir un escrit en nom de deu accionistes de l鈥檈ntitat que denunciava aquesta 鈥渃omplicitat amb la guerra i el control fronterer鈥. 鈥淐om que el president del banc, Josep Oliu, est脿 obligat a respondre totes les preguntes dels accionistes, em va dir que estava en contra la guerra i que creia en la no-viol猫ncia, per貌 que, tot i aix貌, tampoc ens faria cas鈥.

En el cas de CaixaBank, les activistes van optar per una acci贸 teatral a la porta del Palau de Congressos de Val猫ncia just en el moment en qu猫 se celebrava la junta d鈥檃ccionistes. Amb l鈥檃cci贸, es culminava un curs de formaci贸 鈥渁rtivista鈥 鈥撁簊 de t猫cniques art铆stiques per a l鈥檃ctivisme鈥 que Setem PV i la companyia Rocambolesco Teatre havien impartit les setmanes anteriors.