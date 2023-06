Els CIE, ni nous ni renovats: tancats.

–

Avui 茅s 15 de juny de 2023, 15J: Dia contra els Centres d鈥橧nternament d鈥橢strangers (CIE). Un any m茅s, des de la societat civil reiterem el nostre rebuig permanent a la privaci贸 de llibertat de persones estrangeres per no trobar-se en situaci贸 administrativa regular en el territori espanyol. Lluny de ser una data commemorativa, 茅s una jornada de protesta en qu猫 exigim el tancament immediat i definitiu de tots els CIE de l鈥橢stat, actualment situats a Algesires, Barcelona, Fuerteventura, Madrid, M煤rcia, Tenerife i Val猫ncia, i ens oposem fermament a la pr貌xima obertura d鈥檜n nou CIE a Algesires. Aquest nou CIE, que es pret茅n vendre com una millora en la gesti贸 i com a progr茅s per a la regi贸, 茅s tot el contrari: un nou forat en el nostre Estat de Dret que representa la pitjor cara del racisme institucional i que, amb la seva sola exist猫ncia, fomenta els atacs a la poblaci贸 d鈥檕rigen migrant, tant si es troba en situaci贸 irregular com si no, especialment a aquella m茅s vulnerable (classes treballadores, col路lectius minoritaris o dones), ja que tota ella es troba afectada pels estereotips criminalitzadors en els quals es palanqueja una gesti贸 de fronteres basada en el control ferri de la mobilitat, el tancament i la deportaci贸.

Com cada vegada que s鈥檕bre un CIE, l鈥橢stat espanyol s鈥檕bstina a amagar la seva ess猫ncia veritable rere paraules buides de contingut, com si estigu茅s desvinculat dels CIE que ja estan operatius; en aquesta ocasi贸, el CIE d鈥橝lgesires es planteja enganyosament a la ciutadania com una infraestructura paradigm脿tica de la seguretat, l鈥檋abitabilitat, el confort i la salubritat en un entorn allunyat dels est脿ndards carceraris i amb garantia de respecte a la dignitat i els drets humans. No obstant aix貌, malauradament la realitat dels CIE s铆 que est脿 plena de contingut, un contingut conformat per la vulneraci贸 sistem脿tica dels drets de les persones internes, els abusos policials recurrents, una assist猫ncia sanit脿ria molt deficient, la impossibilitat de sol路licitar i exercir el dret a l鈥檃sil, els deficients o inexistents serveis d鈥檕rientaci贸 jur铆dica, l鈥檃bs猫ncia de l鈥檃plicaci贸 de la perspectiva de g猫nere o la falta generalitzada d鈥檌nvestigaci贸 de totes les irregularitats que succeeixen rere els seus murs. No ens deixem enganyar, els fets desmunten els discursos buits: l鈥檃parici贸 en escena del nou CIE no ha estat acompanyada per cap actuaci贸 que indiqui cap canvi en les vulneracions de drets que provoca actualment l鈥檌nternament de persones estrangeres i l鈥櫭簄ic element que podem contrastar fins al moment per tal d鈥檃nalitzar la veracitat del plantejament del nou CIE d鈥橝lgesires 茅s la seva ubicaci贸; en fer-ho, comprovem que -com tots els altres- forma part d鈥檜n complex evidentment penitenciari, que en aquest cas tamb茅 integren el CIS Manuel Montesinos i el centre penitenciari Botafuegos. Aix铆 doncs, no existeix cap indici que aquest CIE hagi de ser diferent dels altres en cap aspecte, a part de ser nou, sin贸 que per contra s鈥檈videncia la intensificaci贸 i l鈥檃ugment del control i la criminalitzaci贸 amb un impacte seri贸s en les vides de les persones migrades a Espanya.

Per si amb aix貌 no n鈥檋i hagu茅s prou, davant les den煤ncies de la societat civil, la contraargumentaci贸 de les autoritats es tenyeix d鈥檈lements que apuntalen encara m茅s el racisme institucional i afegeixen llenya al foc d鈥檜n racisme social que 茅s crucial recon猫ixer per poder combatre鈥檒. En lloc d鈥檃cceptar i enfrontar la necessitat de desconstrucci贸 del racisme imperant en la nostra societat a tots els nivells, el Ministeri de l鈥橧nterior decideix apostar per la construcci贸 d鈥檜n nou dispositiu racista: el CIE d鈥橝lgesires, per al qual ha assignat una dotaci贸 pressupost脿ria que ascendeix a 33.627.378 euros i les obres del qual est脿 previst que finalitzin a finals d鈥檃ny. Localment, s鈥檋a volgut vendre com una inversi贸 que portar脿 diners i llocs de treball a una 脿rea deprimida i amb un nivell alt d鈥檃tur, com 茅s el Campo de Gibraltar. Res m茅s lluny de la realitat: mentre que l鈥檌mpacte econ貌mic a la regi贸 ser脿 m铆nim, el discurs criminalitzador de les persones que seran internades pot tenir efectes molt negatius en la conviv猫ncia, fomentant estereotips racistes cap a les persones migrants i una confusi贸 interessada entre delinq眉猫ncia i situaci贸 irregular que dificulta la conviv猫ncia entre comunitats.

Els CIE s贸n presons racistes en les quals es tanca persones estrangeres 鈥減er no tenir papers鈥, no per la comissi贸 de delictes, i constitueixen espais torturadors incompatibles amb l鈥橢stat de Dret. Per aix貌, des de la Campanya Estatal pel Tancament dels CIE i la Fi de les Deportacions no volem cap CIE, ni nou ni vell, ni a Algesires ni enlloc, i fem una crida a totes aquelles persones i col路lectius antiracistes i que defensin els drets humans a unir-se a aquest dia de protesta, perqu猫 l鈥檈xist猫ncia d鈥檃quests espais violents que s贸n els centres d鈥檌nternament d鈥檈strangers no es normalitzi com un element inevitable del nostre sistema.

Els CIE, ni nous ni renovats: tancats.