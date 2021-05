–

May 17, 2021

Visi贸 general del m贸n

(A les persones sensibles que els afecta la crua realitat eviteu llegir aquest escrit, va dirigit als militaristes ,venedors d鈥檃rmes, candits que creuen en la for莽a de les armes, patriotes que veuen enemics per tot arreu i gent de mals sentiments).

Al M贸n hi ha 14 vegades armes at貌miques per acabar en la vida del Planeta. Ex猫rcits de milions de persones, armes a dojo, s鈥檌nvestiga per crear soldats robots, ara ja hi ha avions , drons que volen sols a bombardejar a milers de quil貌metres. Continuen els nacionalismes exclusius amb ex猫rcits nombrosos, Xina, Corea del Nord, dictadures militaristes, Egipte, EEUU amb una despesa enorme per por a d鈥檃ltres pa茂sos, El Regne Unit, Fran莽a que li fan costat, Paquist脿n i la Ind铆a potencies nuclears i enemics hist貌rics, Iran que desitja tenir la bomba at貌mica i la tindr脿, Israel que te centenars de bombes at貌miques…. i aix铆 cada pa铆s vol tenir militars i armament, no s鈥檃nt猫n perqu猫?…



Aquesta bogeria i enfoc que porta un rumb disparat, va en sentit de xocar i rebentar.

Sempre he pensat en la utopia de la desaparici贸 dels ex猫rcits i moltes persones em miren com dient 鈥減obret 鈥渋nocent鈥.

La realitat m煤ltiple de perills d鈥檈sclatar conflictes nuclears, d鈥檃ccidents armarts entre pa茂sos, els pirates inform脿tics que ens demostra la realitat que poden penetrar en qualsevol sistema, per tant podran canviar les ordres dels robots soldats i drons , ens mostren clarament que anem a un desastre imminent que provocar脿 un final de la vida en la Terra, per tant tamb茅 el final i desaparici贸 dels ex猫rcits.

Conclusi贸

Els ex猫rcits van a desapar猫ixer i crec que no m茅s enll脿 de 30 a 50 anys, per la via positiva de anular-los de mica en mica 茅s el cam铆 que desitjo, com va desapar猫ixer l鈥檈sclavitud, el racisme institucional en Sud脿frica i d鈥檃ltres utopies a nivell de nacions o per la via catastr貌fica arrossegant la Humanitat amb la seva caiguda.

14 de maig de 2021

Arbre Agull贸 i Guerra