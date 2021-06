–

Nom茅s cinc dies despr茅s de la manifestaci贸 que va reclamar el tancament del CIE de Barcelona, els jutjats de control del centre han ordenat el restabliment de les visites de familiars i entitats a interns del centre. Les visites es trobaven aturades des del 24 de mar莽, quan la just铆cia espanyola va decretar la restricci贸 al路legant raons sanit脿ries. Els dos jutges que han signat ara la resoluci贸 entenen que les condicions sanit脿ries han canviat i que per tant es pot 鈥減rocedir a reprendre les visites, sempre que es compleixin les mesures fixades pel servei m猫dic鈥, deixant sense efecte la interlocut貌ria del 24 de mar莽.

Les entitats i col路lectius antiracistes que lluiten pel tancament dels CIE celebren la decisi贸 dels jutges d鈥檃quest dijous 17 de juny, per貌 consideren que 鈥渁rriba tard鈥 i que 鈥渓a seva falta d鈥檃ctuaci贸 coordinada i r脿pida鈥 ha perm猫s 鈥渓鈥檕bstaculitzaci贸 del treball d鈥檃dvocades diferents de la professional designada pel procediment d鈥檈strangeria鈥. Les organitzacions han aprofitat per recordar que durant el per铆ode en el qual han estat restringides les visites presencials, les advocades nom茅s s鈥檋an pogut reunir amb els interns mitjan莽ant videoconfer猫ncies, 鈥渘om茅s possibles en horari de tres hores els dimarts, en les quals ha estat present un agent policial, impedint aix铆 la confidencialitat que mereix aquest tipus de comunicacions鈥.

鈥淎questa decisi贸 nom茅s s鈥檋a produ茂t per la pressi贸 social鈥, han explicat des dels col路lectius antiracistes. El 12 de juny tenia lloc una manifestaci贸 a les portes del CIE de Zona Franca i nom茅s tres dies despr茅s, el 15, coincidint amb el Dia contra els Centres d鈥橧nternament d鈥橢strangers, es va fer p煤blic un manifest que reclamava el tancament dels centres i 鈥渞evertir la viol猫ncia institucional鈥, que ha sumat 鈥147 adhesions col路lectives i 429 adhesions personals鈥.

鈥淒es que el CIE va reobrir l鈥檕ctubre de 2020, i fins avui, s鈥檋a tornat a viure una etapa molt preocupant en la qual ni la Direcci贸 del CIE ni els Jutjats de Control han actuat de forma efica莽 ni prou diligent davant les den煤ncies i queixes interposades per les organitzacions de drets humans鈥, conclouen. L鈥檃ny 2020 es van presentar sis den煤ncies per maltractaments o vulneracions dels drets humans al centre de la Zona Franca. Quatre de les den煤ncies van ser arxivades i nom茅s una continua amb un procediment obert. Des de les entitats denuncien 鈥渘o nom茅s els maltractaments que es produeixen dins el CIE, sin贸 la manca d鈥檌nvestigaci贸 per part de tot l鈥檈ntramat judicial鈥.