–

De parte de Nodo50 November 7, 2021 21 puntos de vista

Fa uns anys vaig escriure per a Diagonal Peri贸dico 鈥淟a precarietat que mai ser谩 noticia鈥 , el t铆tol feia refer猫ncia a que la precarietat laboral dels periodistes 茅s invisible als mitjans, com tamb茅 ho solen ser les lluites sindicals de la professi贸. I aix貌 est脿 passant amb la lluita sindical de betev茅, de la qual gaireb茅 no se鈥檔 parla entre la professi贸 i que crec que se n鈥檋auria de parlar m茅s. Es tracta d鈥檜na lluita emblem脿tica que comen莽a amb treballadors externalitzats amb diferents productores: una externalitzaci贸 il路legal de treballadors que havien de ser p煤blics i internalitzats. Aix貌 segons sent猫ncia judicial. Una pr脿ctica, malauradament, molt habitual a televisions p煤bliques. El que no 茅s habitual 茅s que els professionals s鈥檃nimen a denunciar una empresa -en aquest cas p煤blica- per ser internalitzat i que a m茅s ho aconsegueixen.

Doncs els nou acomiadats que va anunciar betev茅 al juliol estan entre aquests que van denunciar l鈥檈xternalitzaci贸. S鈥檋a acomiadat, aix貌 s铆, dintre dels terminis legals per fer-ho. Per aix貌 hi ha mobilitzaci贸 sindical: visible de forma permanent als perfils de twitter @sombeteve i @salvembeteve perqu猫 s贸n acomiadaments legals, s铆, per貌 inacceptables. Alguns parlen de c脿stig, altres d鈥檃comiadaments injustos i la direcci贸 de l鈥檈mpresa d鈥檃comiadaments necessaris per a garantir la viabilitat de la televisi贸 p煤blica local. El que est脿 clar 茅s que aquests nou acomiadaments compten amb el rebuig de la plantilla.

En el tractament medi脿tic que he vist -sense 脿nim de ser exhaustiu- sobta que els mitjans hagin comprat el discurs de la direcci贸 de betev茅 que parla de d猫ficit i que situa les internalitzacions com a corresponsables d鈥檃quest d猫ficit. Aix铆 es posa de manifest en aquestes not铆cies d鈥El Nacional, El Peri贸dico ,Comunicaci贸 21, o l鈥Ara -que nom茅s li dedica una frase a la postura del comit猫- entre moltes altres. 脡s a dir, el missatge que es transmet 茅s que complir amb la llei genera d猫ficit en una empresa p煤blica que el que fa 茅s garantir un dret b脿sic en democr脿cia: el dret a la informaci贸. A ning煤 no li grinyola tot aix貌 junt? Una empresa p煤blica -que necessita produir en aquest cast continguts per garantir l鈥檃cc茅s a la informaci贸 local- t茅 d猫ficit per complir amb la legislaci贸 laboral o perqu猫 necessita m茅s finan莽ament? No mereix la funci贸 social que realitza betev茅 una inversi贸 major? Quin preu i quin cost t茅 i ha de tenir garantir el dret a la informaci贸 amb informaci贸 local? Com es reparteix la massa salarial de betev茅 que es vol retallar? Preguntes que gaireb茅 ning煤 es fa, i que, ni molt menys, ning煤 respon.

Quan va sortir la informaci贸 dels acomiadaments al juliol -entre els mitjans que he trobat- l鈥櫭簄ic que comptava amb la contrapart del comit猫 de forma proporcionada era la mateixa betev茅. Tinc la sensaci贸 que, en tot aquest tema, l鈥檕pini贸 dels acomiadats, dels sindicats o del comit猫 de la televisi贸 p煤blica local, no es t茅 en compte. S鈥檋a comprat de forma acr铆tica la posici贸 de l鈥檈mpresa que gaireb茅 responsabilitza a l鈥檃cci贸 sindical del suposat d猫ficit. I dic suposat perqu猫 el comit猫 tamb茅 ha q眉estionat que hi haja d猫ficit. Quan la contraargumentaci贸 est脿 disponible al blog del comit猫 de la televisi贸 p煤blica local: Manifest del comit猫 de betev茅 i la Carta oberta Ada Colau. Tant la referida als acomiadaments com a la 鈥渞educci贸 de la massa salarial鈥, un intent fallit d鈥檈ufemisme.

Al setembre quan el comit猫 va convocar una vaga per la Merc猫, els sindicats van tenir m茅s quota medi脿tica. Per貌 les informacions se centren m茅s en la vaga en s铆 i els seus horaris que en l鈥檃rgumentari del comit猫 o el que q眉estione tot el relat de la direcci贸 de betev茅. S贸n els exemples d鈥El Nacional, Tot Barcelona, El Triangle o ACN. Una vegada m茅s 茅s betev茅 qui millor aborda la informaci贸.

La ciutadania mereix con猫ixer les dues versions per poder escollir que garanteix millor el seu dret a la informaci贸. Val a dir que el comit猫 posa l鈥檃ccent en la despesa anterior de les productores i que 茅s engany贸s comparar massa salarial anterior a les internalitzacions i l鈥檃ctual perqu猫 a l鈥檃nterior caldria sumar-li el cost de les productores.

Fa uns anys vaig ser coordinador de la Xarxa pel Dret a la Informaci贸 i la Comunicaci贸, impulsada pel Sindicat de Periodistes de Catalunya, i si algun sentit t茅 el periodisme 茅s garantir el dret a la informaci贸, pilar fonamental de la democr脿cia. Si els debats pol铆tics i socials es produeixen des d鈥檃rguments de part -com ara els de la direcci贸 de betev茅- presentants com a objectius i com l鈥櫭簄ic relat sobre aquest tema, i s鈥檌nvisibilitzen els arguments de la contrapart -en aquest cas el comit猫- estem impedint el debat democr脿tic sa i necessari sobre quin model de televisi贸 p煤blica local volem a Barcelona. Un debat que s鈥檋a de produir no en termes t猫cnics i burocr脿tics de estricta gesti贸 empresarial, sin贸 tamb茅 pol铆tics, socials i laborals.

Els articles d鈥檕pini贸 expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perqu猫 coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l鈥橭bservatori M猫dia.cat.