Agents de la divisió de l’ARRO dels Mossos han desallotjat els membres de Vox, entre els quals hi havia el diputat Juan Carlos Segura

Els veïns de Sants han expulsat del cor del barri barceloní una delegació del partit d’extrema dreta Vox que havia muntat una paradeta per fer campanya en contra dels indults dels presos polítics. Els membres de Vox, entre els quals hi havia el diputat al congrés espanyol, Juan Carlos Segura, han marxat escortats per agents de la divisió de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra.

Desenes de veïns s’han concentrat al voltant de la paradeta exigint-ne la retirada entre crits de “fora del barri” i proclames antifeixistes. Els Mossos d’Esquadra s’han desplegat al voltant de l’estructura –una carpa amb el logo del partit d’extrema dreta i banderes espanyoles grans–, però al final han acabat desallotjant els militants de Vox.

https://www.vilaweb.cat/noticies/mobilitzacio-antifeixista-sants-paradeta-vox/