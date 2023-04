–

El dia 15 fa exactament 10 anys comen莽ava a caminar el que vam anomenar Proc茅s Embat, un proc茅s de construcci贸 d鈥檜na organitzaci贸 llibert脿ria basada en l鈥檃narquisme social i en el concepte estrat猫gic del poder popular.

Les i els militants que vam fundar Embat proven铆em d鈥檜na etapa de debats amb militants d鈥檃ltres llocs de l鈥檈stat que es va iniciar cap el 2010 a trav猫s de trobades presencials, f貌rums d鈥檌nternet i unes incipients xarxes socials. Entremig, vam viure la Primavera 脿rab, el naixement del moviment del 15M, el moviment Occupy i un esclat de lluites socials arreu del m贸n.

Ve铆em que hi havia un interessant caldo de cultiu revolucionari i trets afins amb les pr脿ctiques llibert脿ries, malgrat la desorganitzaci贸 i desorientaci贸 d鈥檃quells moviments que m茅s tard van ser f脿cilment cooptats per la 鈥渘ova esquerra鈥.

Entre els motius que ens vam portar a crear el nostre proc茅s, estava la necessitat urgent de tenir un moviment llibertari preparat per a afrontar la disputa pol铆tica dels moviments populars per qu猫 es desenvolupessin com a pals de paller de la construcci贸 revolucion脿ria. Vam ser molt cr铆tiques vers l鈥檃narquisme predominant a Catalunya en aquells moments, profundament antiorganitzatiu, espontane茂sta i hostil a qualsevol planificaci贸 estrat猫gica.

Per aquest motiu una de les nostres primeres tasques fou la difusi贸 de les idees-for莽a de l鈥檃narquisme social. Avui dia, a l鈥橢stat per fortuna hi ha molts col路lectius llibertaris formals es reivindiquen com a part de l鈥檃narquisme social o comunista llibertari en les seves diverses f贸rmules. No ens adjudiquem aquest progr茅s, per貌, ja que tamb茅 han intervigut en ell canvis generacionals, la influ猫ncia d鈥檈sdeveniments externs al moviment llibertari o l鈥檃parici贸 d鈥檃ltres paradigmes antiautoritaris molt propers al nostre que apostaven per l鈥檕rganitzaci贸 dels moviments com el confederalisme democr脿tic, la democr脿cia comunal, alguns sectors de l鈥檃utonomia o la darrera revigoritzaci贸 de l鈥檃narcosindicalisme.

L鈥檃ltre paradigma, el del poder popular, era m茅s noved贸s. Compart铆em les an脿lisis de les nostres germanes llibert脿ries d鈥橝m猫rica Llatina, que partint de l鈥檃narcocomunisme van adoptar l鈥檈specifisme. Una de les estrat猫gies clau de l鈥檃nomenat especifisme, precisament, 茅s el poder popular, o com diuen, la construcci贸 d鈥檜n Poble Fort. 脡s imprescindible contribuir-ne, formar part del poble, i 茅s imprescindible tamb茅 la creaci贸 d鈥檈structures populars que contribueixin al moviment popular.

En aquests deu anys han passat moltes coses. De detencions i espionatge policial a la nostra participaci贸 de moviments massius com l鈥1 d鈥橭ctubre, a la tasca formativa i de jornades, traducci贸 de textos, o participaci贸 a diverses lluites populars i sindicals.

Agra茂m i saludem fraternalment a totes les companyes que han passat per la nostra Organitzaci贸, ja que Embat ha estat possible gr脿cies a vosaltres. Considerem que encara tenim molta feina a fer i que tenim un Embat per a molt de temps.

Amunt les que lluiten!

Lluitem per guanyar!

Visca el Poble Fort!

Visca el comunisme llibertari!

Embat, Organitzaci贸 Llibert脿ria de Catalunya. Abril de 2023