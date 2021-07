–

La independencia pol铆tica turca observada desde la guerra de Siria, h谩bil y maquiav茅licamente desarrollada, parece plasmarse en el liderato de una nueva alianza, la formaci贸n de un nuevo bloque regional basado en un antiguo ente, el Imperio Otomano [1].

El presentado como , bajo el control del ‘Consejo Turco’ es un ser del pasado conjurado por EEUU a base de dictadura pol铆tica moderna, militarismo, odio nacionalista y fanatismo religioso; y que se alimenta de petr贸leo, commodities, dinero y sangre. Este engendro, t铆tere germano-americano a partes iguales, ya ha engullido a la Turqu铆a democr谩tica nacida en 1923 con Ataturk. Otomania, otro monstruo mal enterrado que la OTAN no pudo abortar a tiempo y ahora ha resucitado.

Si logra fraguarse en los pr贸ximos meses USA no solo se enfrentar谩 a Rusia y China, sino tambi茅n al bloque fascista turcomano que amenaza con extenderse y ampliar su independencia hasta el punto de no rendir ya m谩s pleites铆a al viejo hegem贸n cadente, convirtiendose en un nuevo bloque.

驴Victoria o Derrota para USA?

Lo que para unos analistas es una victoria de EEUU: la formaci贸n de un bloque

de la OTAN al sur de Rusia que la contenga; que a dem谩s reclama adem谩s territorios chinos; para otros

autores es una muestras de debilidad ante la imposibilidad de no poder

mantener el control del 谩rea como se ven铆a ejerciendo hasta ahora, por medio de la coordinaci贸n de pa铆ses independientes unos de otros a las 贸rdenes directas de un comando central que los coordina, en este caso americano; la imposibilidad de seguir orquestando. Ahora este comando es delegado en Turqu铆a y transferido a un bloque de pa铆ses que act煤an con semi independencia.

Una concesi贸n pol铆tica y militar a Turqu铆a muy peligrosa que se

hab铆a intentado evitar por todos los medios hasta ahora: golpe de estado en turqu铆a en 2015 (contra Erdog谩n orquestado por EEUU), crisis de los refugiados en 2016 (envio de 1’5 millones aprox de refugiados sirios hacia la UE), crisis del acero en 2018 (sanciones de Trump al acero y aluminio turco), crisis de Libia en 2019 (Turqu铆a establece 2 bases en Libia contraviniendo a EEUU). Podr铆amos seguir.

La particularidad del bloque es su origen cultural com煤n Otomano, heredero de las hordas mongolas central asi谩ticas que llevan desplazando en sus avances a los pueblos eslavos y germanos desde la 茅poca del Imperio Romano. Su zona inmediata de expansi贸n es la culturalmente m谩s pr贸xima, esto es asia central, lo cu谩l incluye Azerbaiyan, recientemente en lucha con Armenia, y los territorios chinos Aigures de Xinjian [2].

Se podr铆a considerar una bomba de EEUU contra sus rivales m谩s enconados: Rusia, China y la propia Ir谩n. EEUU cuanta con poder alimentar la discordia. De hecho este bloque articula a miembros de la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza militar euroasi谩tica promovida por China y Rusia para integra a las antiguas rep煤blicas sovi茅ticas en el proyecto econ贸mico de la Nueva ruta de la Seda, quedando t谩citamente desarticulada. Es decir, por ahora si se ha logrado minar nuevamente el proyecto.

Pero una bomba de tiempo que perfectamente le puede explotar a USA si el bloque euroasi谩tico logra articurarse m谩s adelante con el bloque turcomano. Esta posibilidad fue evidenciada desde el aumento de contactos multi y bilaterales [3] entre las distintas rep煤blicas exsovi茅ticas en 2020 que dieron lugar al propio tratado 5+3.

Y es debido a que esta maniobra no puede frenar la integraci贸n econ贸mica

euroasi谩tica pretendida por el proyecto Nueva Ruta de la Seda BRI,

porque Turqu铆a tiene inter茅s estrat茅gico en que se realice; y controlar

la ruta. Quien controla los hidrocarburos controla Europa. Tampoco puede frenar el suministro de hidrocarburos a Europa v铆a gaseoducto Nabucco I y II, controlados por Turqu铆a como si pudo con Siria. Un inter茅s mutuo compartido con Europa entera al decaer el suministro de gas argelino.

Con este movimiento los americanos apuestan por crear una nueva amenaza a

sus propios intereses en el medio-largo plazo al propiciar la

posibilidad de pasar de la semi independencia a la independencia del

bloque como potencia energente.

Los americanos saben algo, y su retirada

de Afganist谩n el 10 julio de 2021 a la vez que el anuncio de la

formaci贸n de este bloque 5+3 este 8 de julio no es fortuita, est谩n

relacionadas.

Nicromancia made in USA: resucitando muertos del Pasado

USA sigue conjurando fantasmas del pasado como en los cuentos de Lovecraft : fascismo en Europa, fascsimo en Norte y Nuestram茅rcia, Aparheit en Israel, Imperialismo Otomano en asia central, fanatismo en oriente medio, guerra y destrucci贸n donde pueden y neoliberalismo por doquier. A medida que pierde poder se deshincha y sus hijos le deboran como ara帽as desde dentro. Regresar谩 la Hansa y Prusia, ahora contenidos por la UE; regresar谩 el Gran Egipto con Eritrea, Somalia y Sud谩n, ahora contenido en Libia, regresar谩n los taifas y los cismas. Su pol铆tica de contenci贸n b茅lica es ya no in煤til sino contraproducente. Es inevitable que en la medida que pierde

fuerzas Estados Unidos sus amigos y vasallos se vuelvan adversarios, se unan en conjura y planean la

venganza bajo el auspicio del reparto del bot铆n.

Turqu铆a no es USA. Mientras USA es capaz de cooperar con amigos y

enemigos cambiando de aliados conforme cambian sus intereses, “nothing

personal, just bussiness”, en cuanto resurja el bloque otomano abrazar谩 a

Alemania, pondr谩 en su sitio a iran铆es, 谩rabes y rusos, y sobre todo se

vengar谩 de EEUU. Desconocemos el orden pero si las intenciones.

Recordar que en los estertores finales del capitalismo: tasa decreciente de beneficios, deterioro ambiental, digitalizaci贸n y escasez relativa de recursos, imposibilidad de ejercer un control blando efectivo; el siguiente paso en la concentraci贸n de recursos y mantenimiento del poder es el ejercicio del poder duro, militar, dictatorial y el desarrollo de sistemas represivos. Un movimiento que ser谩 inevitable y global, inaugurado en Europa por el estallido social en 2018 por los Chalecos Amarillos franceses. El fascismo es Capitalismo en decadencia. Tan inevitable como que tal nivel de desgaste no se puede mantener por mucho tiempo y acabar谩 de uno u otro modo quebrando uno tras otro a los pueblos hasta la ruptura final [4] con el sistema. Un sistema que ya en el pasado no se pudo sostener con las armas, el odio ni las religiones, y que no podr谩 en un futuro. Cuanto m谩s se resistan m谩s cerca estar谩 nuestro momento de Revoluci贸n. Tenemos que estar atentos y preparados.

Salud! PHkl/tctca

Traducci贸n tarcoteca – 5 + 3: Turkic Superstate in Caucasus, Central Asia Under NATO Tutelage- Antiwar.com 4.7.2021 por

En abril 2021, Kirguist谩n estuvo involucrado en un enfrentamiento fronterizo mortal con Tayikist谩n, en aquel momento el Consejo Turco se reuni贸 y declar贸: “El Consejo Turco seguir谩 manteniendo estrecho contacto con el hermano Kirguist谩n, miembro fundador del Consejo Turco” [antibellum 30 abril 2021].

El Consejo Turco, encarnaci贸n en el presente del pan-turquismo/ pan-turanismo [uni贸n de pueblos altaico-uralianos de origen mongol], est谩 integrado actualmente por Turqu铆a, Azerbaiy谩n, Kazajst谩n, Kirguist谩n y Uzbekist谩n, y ha hecho propuestas a pa铆ses tan diversos como Afganist谩n, Hungr铆a, Turkmenist谩n y Ucrania. Es una iniciativa turca o, m谩s exactamente desde la Declaraci贸n Shusha del 15 de junio 2021, sobre la entidad pan-turca turco-azer铆 鈥渦na naci贸n, dos estados鈥.

En la visita del canciller kirgu铆s a Bak煤 el 2 de julio propuso, seg煤n la Agencia de noticias Anadolu de Turqu铆a, una alianza que muchos observadores hab铆an anticipado desde la disoluci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica hace treinta a帽os: la consolidaci贸n de un bloque del Mar Negro hasta la frontera china, uno bajo la dominaci贸n turca y como tal nominalmente de la OTAN (aunque ninguno ser铆a un socio formal). En sus palabras: 鈥淧roponemos el establecimiento de una plataforma de cooperaci贸n entre los pa铆ses de Asia Central y el C谩ucaso Meridional en formato 5 + 3 [Kazajst谩n, Kirguist谩n, Uzbekist谩n, Turkmenist谩n y Tayikist谩n + Azerbaiy谩n, Georgia y Armenia]. Proponemos hacer el di谩logo entre los pa铆ses de Asia central y el sur del C谩ucaso

Los ocho pa铆ses son ex rep煤blicas sovi茅ticas. Los ocho son miembros de la Asociaci贸n para la Paz de la OTAN. Cuatro, Armenia, Kazajst谩n, Kirguist谩n y Tayikist谩n, tambi茅n son miembros de la moribunda Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva dirigida por Rusia, que se parece cada vez m谩s a la historia de Robert Louis Stevenson, acertadamente titulada ‘The Suicide Club’.

Los efectos inmediatos de tal organizaci贸n ser铆an la culminaci贸n de la cuarentena de Rusia dentro del antiguo espacio sovi茅tico (una vez que se prescinda de Bielorrusia), dominaci贸n turca de los corredores de transporte de petr贸leo, gas natural, ferrocarriles y minerales, la apertura de la cuenca del mar Caspio a Occidente y la disminuci贸n de la influencia iran铆 y rusa en esa regi贸n.

Si el nuevo formato de los 9 de Bucarest (Bulgaria, Rep煤blica Checa, Estonia, Hungr铆a, Letonia, Lituania, Polonia, Ruman铆a y Eslovaquia), la realizaci贸n del centenario proyecto Intermaritimo [de los Tres Mares, B谩ltico, Negro y Mediterr谩neo] para acordonar Rusia desde Europa, es la l铆nea vertical, el bloque 5 +3 propuesto ser谩 la horizontal en el movimiento de pinza de Occidente.

* En la escena internacional, la Turqu铆a cada vez m谩s moderna y b谩sicamente laica de hoy est谩 comenzando a alcanzar una preeminencia regional derivada geogr谩ficamente de su pasado imperial otomano. La nueva pol铆tica exterior de Turqu铆a, moldeada por su Ministro de Relaciones Exteriores de mentalidad geopol铆tica (Ahmet Davuto臒lo, autor del concepto de “profundidad estrat茅gica”), se basa en la idea de que Turqu铆a es un l铆der regional en las 谩reas que alguna vez formaron parte del Imperio Otomano, incluidas el Levante, 脕frica del Norte y Mesopotamia … El plan de Davuto臒lo postula que Turqu铆a deber铆a explotar su dinamismo socioecon贸mico actual, en 2010 se clasific贸 como la decimos茅ptima econom铆a m谩s grande del mundo, para reconstruir las relaciones que existieron hist贸ricamente pero que se desvanecieron durante el siglo XX debido a la concentraci贸n kemalista sobre la secularizaci贸n interna y la inculcaci贸n de un nacionalismo espec铆ficamente turco. (2012)

