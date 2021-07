–

Madrid, 20 de julio de 2021

En la tarde del martes 20 de julio de 2021 la direcci贸n de la multinacional Emergia Contact Center (CORPORACION FINANCIERA VALORA) ha decidido rectificar y ha desistido del proceso de Despido Colectivo comunicado a la Autoridad Laboral el lunes 13 de julio , reconociendo de forma impl铆cita que la afectaci贸n del centro de trabajo Barcelona, generaba una profunda distorsi贸n que impactaba en la formaci贸n de la mesa sindical.

De manera simult谩nea nos ha indicado que hoy se comunicar谩 al Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social la presentaci贸n de un nuevo proceso de Despido Colectivo que afectar谩 a los centros de Madrid y de C贸rdoba , planteando 422 despidos, distribuidos en 296 despidos en C贸rdoba y 126 en Madrid.

La empresa justifica este proceso de Despido Colectivo por causas productivas y organizativas en la supuesta desaparici贸n del servicio Vodafone denominado LOYALTY.

CGT ha mostrado su preocupaci贸n por la gran afectaci贸n de este proceso en la ciudad de C贸rdoba, cuando la empresa sigue contratando teleoperadoras en los centros de Las Palmas de Gran Canaria y de Barcelona, y en otras empresas de mismo grupo con id茅ntica actividad de la ciudad de Madrid. En tiempos donde el trabajo a distancia es una realidad en el sector del telemarketing nada impide que las llamadas se atiendan desde C贸rdoba y se eviten estos despidos, objetivo real para la CGT de la negociaci贸n que hoy comienza.

CGT denuncia p煤blicamente que no parece acomodarse a la m谩s elemental objetividad la necesidad de acudir a la extinci贸n de 422 contratos de trabajo cuando, al mismo tiempo y de forma coet谩nea, se est谩n celebrando contratos de trabajo para campa帽as diversas. La empresa pretende destruir contratos que ostentan una antig眉edad notable para el sector desapareciendo de esta forma lo que era un coste fijo por uno 鈥渧ariable鈥. Para la CGT los expedientes de regulaci贸n de empleo son un coste social vergonzoso, allanado adem谩s por la nefasta las Reforma Laborales de 2010 y 2012, que nos dicen existen para ayudar a empresas supuestamente en crisis o con dificultades a su supervivencia, pero no son, ni deben ser, un medio de destrucci贸n de trabajo para generar m谩s riqueza para una empresa que no est谩 en crisis ni tiene dificultades reales acreditadas y objetivas pues ello perjudica no solo a las personas afectadas por los despidos sino al resto de personas trabajadoras y a la sociedad en su conjunto que son los que asumir谩n costes del desempleo innecesarios, sin que hayamos salido de la crisis derivada del Covid-19.

La direcci贸n de la compa帽铆a ha convocado la primera reuni贸n del per铆odo de consultas para el jueves 22 de julio a las 10 de la ma帽ana y en la misma participar谩 la direcci贸n de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales de la multinacional de Contact Center asesorada por el bufete de CECAMAGAN de una parte y de otra parte los sindicatos CGT, CCOO, UGT, SAT y TU-SI.